BIZ MBBank ứng dụng AI và dữ liệu, rút ngắn hành trình vốn cho doanh nghiệp

Không gian công nghệ của MB nhận được sự quan tâm của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành. Gian hàng MB đồng thời mở cửa để cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu các giải pháp quản trị dòng tiền, tín dụng số, thanh toán, tài trợ thương mại và các gói tài chính chuyên biệt theo ngành của MB SME Banking.
Ngày Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức là sự kiện quan trọng của toàn ngành, quy tụ lãnh đạo Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp công nghệ cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.
Với chủ đề “Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên Dữ liệu và AI”, sự kiện đánh dấu chặng đường 5 năm triển khai Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng theo Quyết định số 810/QĐ-NHNN, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới, trong đó dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên chiến lược và AI là động lực đổi mới mô hình hoạt động, sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Trong bối cảnh đó, giá trị của chuyển đổi số không chỉ nằm ở việc ngân hàng sở hữu công nghệ nào, mà được đo bằng những thay đổi thực chất mang lại cho khách hàng. Với doanh nghiệp, đó là quy trình đơn giản hơn, khả năng quản trị dòng tiền chủ động hơn và nguồn vốn có thể đến đúng thời điểm hơn.
Trong chương trình tham quan các không gian công nghệ tiêu biểu, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và đại diện các Bộ, ngành đã tìm hiểu những giải pháp MB đang triển khai cho khách hàng doanh nghiệp. Trọng tâm không gian công nghệ của MB là BIZ MBBank - nền tảng ngân hàng số tích hợp AI, dữ liệu lớn và tự động hóa vào hành trình quản trị tài chính, thanh toán và tiếp cận vốn.
Thay vì trình diễn công nghệ như một mục tiêu độc lập, MB tập trung làm rõ cách công nghệ có thể hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh. Lãnh đạo MB tại sự kiện chia sẻ: “Với doanh nghiệp, tốc độ của dòng vốn có thể quyết định khả năng nắm bắt một đơn hàng, duy trì chuỗi cung ứng hoặc mở rộng sản xuất. Vì vậy, MB ứng dụng AI để xử lý trực tiếp những điểm nghẽn trong hành trình tài chính, giúp dịch vụ nhanh hơn, thuận tiện hơn và sát hơn với nhu cầu kinh doanh thực tế.”
AI trên BIZ MBBank đang thay đổi cách MB phục vụ doanh nghiệp: từ đọc hồ sơ sang hiểu hoạt động kinh doanh, từ xử lý thủ công sang tự động hóa, và từ chờ khách hàng cung cấp thông tin sang chủ động khai thác dữ liệu để đưa ra giải pháp phù hợp. Thay vì phụ thuộc vào việc thẩm định các tài sản hữu hình, MB khai thác các “tài sản số” gồm hóa đơn, doanh thu, dòng tiền, lịch sử giao dịch và dữ liệu vận hành để hiểu rõ hơn sức khỏe tài chính, chu kỳ kinh doanh và nhu cầu vốn của từng doanh nghiệp. Nhờ đó, quy trình được rút ngắn, trải nghiệm thuận tiện hơn và nguồn vốn có thể đến với doanh nghiệp đúng thời điểm hơn.
Theo số liệu nội bộ của MB, việc số hóa và tự động hóa một số hành trình trên BIZ MBBank đã giúp thời gian xử lý rút ngắn từ khoảng 10 ngày xuống còn 2 ngày. Doanh nghiệp có thể tiếp cận hạn mức thấu chi tín chấp lên tới 3 tỷ đồng, tùy thuộc điều kiện và kết quả đánh giá tín dụng. Công nghệ cũng giúp tối ưu tới 70% nguồn lực tại một số quy trình, số lượng khách hàng sử dụng giải pháp tăng 2,5 lần.
Các kết quả này cho thấy tốc độ xử lý và chất lượng quản trị rủi ro có thể được cải thiện đồng thời khi dữ liệu được khai thác hiệu quả và quy trình được tái thiết kế trên nền tảng số. Với doanh nghiệp, nguồn vốn đến đúng thời điểm có thể tạo điều kiện nhập hàng, thanh toán nhà cung cấp, triển khai đơn hàng mới hoặc mở rộng hoạt động khi cơ hội thị trường xuất hiện.
Tiếp nối định hướng “Tốc độ - An toàn - Kết nối không giới hạn”, MB đang từng bước mở rộng BIZ MBBank từ một kênh giao dịch số thành nền tảng đồng hành cùng doanh nghiệp trong quản lý dòng tiền, thanh toán, tín dụng và tài trợ thương mại. Đây cũng là cách MB cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của Ngân hàng Nhà nước: không chỉ đưa giao dịch truyền thống lên môi trường trực tuyến, mà đưa công nghệ đi sâu vào hoạt động quản trị và vận hành hằng ngày của doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Xuân Cường - Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số kiêm Phó Giám đốc Khối khách hàng vừa và nhỏ, cho biết: “Thước đo của chuyển đổi số không phải MB ứng dụng bao nhiêu công nghệ, mà là doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, tiếp cận vốn nhanh hơn bao nhiêu và kinh doanh hiệu quả hơn như thế nào.”
Thông qua BIZ MBBank và hệ sinh thái giải pháp tài chính chuyên biệt, MB tiếp tục củng cố vị thế trong phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo khảo sát “Vietnam mSME Corporate Banking Brand Health” của NielsenIQ tháng 6/2026, MB đứng đầu chỉ số Top-of-Mind với tỷ lệ 22% trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu dưới 50 tỷ đồng mỗi năm.
MB cũng được ghi nhận có tốc độ giải ngân nhanh nhất, với thời gian bình quân khoảng 24 giờ và phần lớn hồ sơ hoàn tất trong tối đa ba ngày, theo báo cáo “Tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ” do MiBrand thực hiện tháng 3/2026 trên 350 doanh nghiệp tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Đồng thời, ngân hàng cũng đứng đầu về mức độ hấp dẫn của sản phẩm vay vốn lưu động và dịch vụ bảo lãnh dành cho doanh nghiệp SME ngành Xây lắp.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia đến tháng 5/2026 cũng ghi nhận MB đứng đầu về quy mô cấp vốn lưu động cho doanh nghiệp SME tại hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện; đồng thời nằm trong Top 4 về dư nợ cho vay ngắn hạn tại các ngành Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa. Sự kết hợp giữa BIZ MBBank và các giải pháp chuyên biệt giúp MB đáp ứng đồng thời yêu cầu về tốc độ, tính linh hoạt và sự am hiểu đặc thù ngành.
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