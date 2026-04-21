Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Ngay cả các cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM cũng bị bán mạnh, STB bị đánh “bung trần”, số còn lại “đỏ đậm” rất nhiều. Nếu đàm phán được tiến hành và ngừng bắn gia hạn thì cơ hội còn. Ngược lại thị trường chưa biết về đâu. An toàn là trên hết!
VNI đóng cửa giảm nhẹ 0,2% nhờ VIC còn tăng 1,41%, STB tăng
5,45%, LPB tăng 2,28%, VHM tăng 0,48%. Tuy nhiên độ rộng cho thấy tỷ lệ giảm giá
áp đảo 2,3/1, với 125 mã giảm vượt 1%.
Rõ ràng thị trường đã xuất hiện đợt chốt lời mạnh hơn hôm
qua đáng kể và không còn duy trì được phân hóa nữa. Thanh khoản hai sàn tăng gần
23% so với hôm qua, đạt hơn 23k tỷ chưa tính thỏa thuận, xác nhận có áp lực bán
dưới tham chiếu. Tuy 3 phiên gần nhất VNI có tiến triển nhưng cổ phiếu thì đã
chững lại từ 4 phiên nay, chưa kể từ tuần trước đã có nhiều mã quay đầu sớm
hơn.
Điều này phù hợp với quan điểm đánh T+ khi lần lượt các cổ
phiếu có khả năng tăng giá khác nhau và không nhiều mã tăng quá 3 phiên liên tục.
Sau một nhịp đi lên nối tiếp khá tốt trong ngắn hạn kể từ khi có thỏa thuận ngừng
bắn, sự thận trọng đã tăng dần cho đến thời hạn chót. Hôm nay cầu suy yếu đáng
kể trong khi bên bán đã chủ động hạ giá nhiều hơn, đánh mất khả năng duy trì độ
phân hóa trong giá cổ phiếu.
Hiện tại khả năng gặp gỡ của hai đoàn đàm phán chưa rõ ràng,
ít nhất phải có tín hiệu xác thực điều này thì mới có thể kỳ vọng kéo dài thỏa
thuận ngừng bắn. Khi điều này xuất hiện mới có thể bắt đầu đàm phán. Tiếp đó là
rủi ro đàm phán không đi đến kết quả nào, dẫn đến những hành động gây sức ép mới,
đẩy xung đột nóng hơn. Kịch bản lạc quan là hai bên “tạm chốt” được gì đó và tình
huống hòa hoãn tiếp tục được kéo dài để dư địa thời gian đàm phán lần thứ 3. Thị
trường có thể phản ứng tốt trong kịch bản này. Kịch bản tốt nhất là xung đột được
kết thúc hoàn toàn trên bàn đàm phán, thị trường sẽ bùng nổ.
Nói chung các kịch bản như vậy thì không khó để “vẽ” ra, chỉ
có điều tình huống xuất hiện là gì thì không đoán trước được. Kịch bản nào cũng
có thể thực hiện giao dịch, ngay cả khi phái sinh đang chiết khấu khá rộng. Vấn
đề là cần phải chờ tín hiệu xác nhận, không cần phải đặt cược sớm.
Thị trường phái sinh đầu phiên hôm nay thể hiện tâm lý thận
trọng rất rõ. VN30 bật tăng mạnh trong nửa đầu phiên thì basis có lúc chênh lệch
hơn -20 điểm. Sự thận trọng quá mức làm mất lợi thế ngay cả với Long. Lúc VN30
bật lên từ 2027.xx, basis -13 điểm là rất lớn nhưng khi chỉ số chạm tới 2040.xx
lần đầu tiên thì basis lại -21 điểm. Lúc VN30 quay đầu từ 2040.xx thì basis -17
điểm, vào Short không được. Duy nhất lúc VN30 retest không thành công mốc
2027.xx buổi chiều, basis đỡ hơn, chiết khấu khoảng 8 điểm là có thể Short được.
Thị trường đang đi đến thời điểm bất định với kịch bản xấu lẫn
tốt đều có thể xảy ra. Hoạt động chốt lời trên diện rộng hôm nay thực ra là phản
ánh quan điểm ngại rủi ro. Tiền thu về mới là tiền thực. Nếu kịch bản xấu xuất
hiện thì chỉ cần 1 phiên có thể mất sạch. Trong đầu cơ, nên dự phòng cho kịch bản
xấu nhất chứ không phải hi vọng kịch bản tốt nhất sẽ đến.
VN30 đóng cửa tại 2007.08. Cản gần nhất ngày mai là 2014;
2027; 2040; 2049; 2062; 2072; 2079. Hỗ trợ 1997; 1982; 1973; 1960; 1950; 1935.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
