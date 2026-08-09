Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng 2.300 tỷ trong tuần qua, "cân" hết lệnh bán của vốn nội

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tuần 32/2026 tại 1.768,06 điểm, tăng 32,28 điểm (+1,86%) so với tuần trước, qua đó nối dài đà hồi phục sang tuần thứ hai liên tiếp.

Thanh khoản thị trường cũng cải thiện trở lại sau nhịp suy giảm của tuần trước. Cụ thể, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.842 tỷ đồng/phiên, tăng 5,39% so với tuần trước và cao hơn 2,99% so với mức bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, GTGD khớp lệnh bình quân đạt 15.895 tỷ đồng/phiên, tăng 5,01% so với tuần trước và cao hơn 1,22% so với trung bình 5 tuần.

Việc chỉ số tăng điểm đi kèm thanh khoản cải thiện cho thấy lực cầu đã cải thiện sau giai đoạn điều chỉnh, dù quy mô dòng tiền vẫn chưa trở lại mức cao của các tháng trước.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 2.249,5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1.592,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin và Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VIC, CTG, HPG, MBB, PNJ, FRT, VCB, VHM, LPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, TCB, NLG, TCX, NVL, DCM, SHB, VIB, ACB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 961,1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 713,1 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, ACB, TCB, SHB, TCX, GEL, NVL, STB, VIB, DCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản và Công nghệ Thông tin. Top bán ròng có: VIC, FPT, MBB, CTG, PNJ, HPG, VCB, VHM, DIG.

Tự doanh bán ròng 2.230,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 34,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng và Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm MBB, HDB, VCB, CTG, ACB, VIC, VGC, FPT, DMX, VNM.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm GEL, BSR, FRT, HPG, BID, STB, VTP, HHV, MCH, PDR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 980,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 914,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng có ACB, CTG, HPG, FPT, VCB, VND, LPB, MWG, BWE, HCM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, NLG, VNM, GEX, DIG, VIX, VPB, TCX, PDR, DGW.

Trong tuần 32/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền giảm về đáy 10 tuần ở Ngân hàng và Chứng khoán; suy yếu ở Thực phẩm & Đồ uống, Thép, Bán lẻ; hồi phục từ đáy ở Dầu khí, Tiện ích (Điện, nước & xăng dầu khí đốt), Hóa chất, Du lịch & Giải trí.

Về diễn biến giá, 17/19 ngành lớn ghi nhận tăng điểm trong tuần 32, phản ánh đà hồi phục lan tỏa trên diện rộng. Nổi bật là Viễn thông (+18,1%), Bảo hiểm (+7,8%), Điện, nước & xăng dầu khí đốt (+6,7%), Hóa chất (+5,9%), Hàng cá nhân & Gia dụng (+5,8%), Bán lẻ (+5,2%), Công nghệ Thông tin (+5,1%), Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (+5,0%) và Dầu khí (+4,4%).

Đáng chú ý, phần lớn các nhóm ngành này đều ghi nhận thanh khoản cải thiện đồng thời với giá tăng, cho thấy lực cầu đã quay trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Ở chiều ngược lại, Dịch vụ tài chính (-0,2%) và Ô tô & Phụ tùng (-3,3%) là hai nhóm hiếm hoi giảm điểm trong tuần, trong bối cảnh thanh khoản cũng suy giảm.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng lên 61,4% (từ 59,8% tuần trước), trong khi VNMID giảm nhẹ xuống 32,5% và VNSML tăng lên 4,2%.

Về thanh khoản, cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận cải thiện, trong đó VN30 tăng 8,1% (tương ứng +684 tỷ đồng/phiên), VNSML tăng mạnh nhất 16,6% (+88,8 tỷ đồng/phiên) và VNMID tăng 4,5% (+208,6 tỷ đồng/phiên). Thanh khoản cải thiện đồng thời ở cả ba nhóm cho thấy dòng tiền đã lan tỏa hơn so với các tuần trước, dù vẫn ưu tiên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Diễn biến giá cũng tích cực trên cả ba nhóm vốn hóa. Chỉ số VNMID tăng mạnh nhất (+2,35%), tiếp đến là VN30 (+2,08%) và VNSML (+1,59%).

Nhóm VN30 tiếp tục thu hút tỷ trọng giao dịch lớn nhất, trong khi VNMID dẫn đầu về mức tăng giá, cho thấy nhịp hồi phục đã có sự lan tỏa sang nhóm vốn hóa vừa, thay vì chỉ tập trung ở các cổ phiếu dẫn dắt thuộc VN30 như giai đoạn đầu của nhịp hồi phục.