Lợi nhuận tăng mạnh gần 48%, định giá VN-Index về mức thấp chỉ còn 10 lần

Mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026.

Lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE tăng trưởng mạnh 47,8% so với cùng kỳ trong nửa đầu năm 2026, chủ yếu nhờ sự ghi nhận tăng đột biến của một số doanh nghiệp lớn là VHM, VIC và BSR.

Kết quả trên tính đến ngày 03/08/2026, đã có 395 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, đại diện cho 99,8% tổng vốn hóa toàn sàn, công bố.

Trên nền tảng kết quả tích cực này, VnDirect vừa nâng dự báo tăng trưởng lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE năm 2026 lên 27% so với cùng kỳ. Mức dự báo này tương ứng với giả định lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp duy trì tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ trong hai quý còn lại của năm.

VnDirect cho rằng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ chậm lại trong hai quý cuối năm do không còn nhiều doanh nghiệp ghi nhận khoản lợi nhuận đột biến như trong hai quý đầu năm.

Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn được đánh giá tích cực trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027, nhờ các yếu tố hỗ trợ gồm: tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến duy trì ở mức cao; triển vọng kinh doanh khả quan của nhiều nhóm ngành nhờ tác động lan tỏa từ chính sách tài khóa mở rộng, đẩy mạnh đầu tư tư nhân; và chính sách tiền tệ tiếp tục được điều hành theo hướng hỗ trợ tăng trưởng, trong khi áp lực tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, cùng với kết quả kinh doanh quý 2/2026 tích cực của các doanh nghiệp niêm yết, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) trượt 12 tháng của VN-Index đã giảm về mức 11,9 lần. Đáng chú ý, nếu loại trừ nhóm cổ phiếu Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL, P/E trượt 12 tháng của VN-Index chỉ còn khoảng 10 lần.

Như vậy, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam đã quay trở lại vùng hấp dẫn, đặc biệt khi đặt trong tương quan với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của doanh nghiệp trong năm 2026. Bên cạnh đó, thị trường còn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Việt Nam sẽ chính thức được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 tới.

Mặt bằng định giá của các nhóm ngành trên sàn HOSE vẫn ghi nhận sự phân hóa khi so sánh với mức trung vị của 10 năm gần nhất. Tuy nhiên, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) của nhiều nhóm ngành đã quay trở lại vùng thấp hơn hoặc tiệm cận mức trung vị 10 năm, cho thấy định giá của thị trường hiện ở mức tương đối hợp lý trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp tiếp tục được cải thiện.

Đáng chú ý, P/E hiện tại của phần lớn các nhóm ngành đang giao dịch thấp hơn mức trung vị 10 năm, phản ánh nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7 cùng với kết quả kinh doanh tích cực trong quý 2 đã đưa nhiều cổ phiếu trở lại vùng định giá hấp dẫn hơn. Điều này mở ra cơ hội đầu tư đối với những doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, triển vọng tăng trưởng tích cực và khả năng duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

Trong tháng 8, VNDirect cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ xuất hiện những nhịp hồi phục đan xen với các phiên rung lắc mạnh trong bối cảnh dòng tiền vẫn chưa thực sự cải thiện và tâm lý nhà đầu tư còn thận trọng trước nhiều yếu tố bất định từ bên ngoài. Áp lực lạm phát có nguy cơ gia tăng khi giá dầu thế giới tăng trở lại và duy trì ở mức cao, trong khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng, qua đó làm gia tăng lo ngại về triển vọng lãi suất và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo đó, VN-Index được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phục hồi và tích lũy sau nhịp điều chỉnh mạnh trong tháng 7, nhằm hấp thụ áp lực chốt lời từ lượng cổ phiếu bắt đáy, đồng thời chờ đợi sự cải thiện rõ nét hơn từ các yếu tố hỗ trợ như thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện và sự quay trở lại của dòng tiền lớn.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp vào tháng 9 cũng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.

Dưới góc nhìn kỹ thuật kết hợp với diễn biến dòng tiền, VnDirect xây dựng hai kịch bản đối với thị trường trong tháng 8:

Kịch bản cơ sở – Hồi phục và tích lũy (xác suất 70%): VN-Index có thể dao động trong vùng 1.720–1.800 điểm, hình thành nền tích lũy mới sau nhịp điều chỉnh mạnh của tháng 7. Động lực hỗ trợ đến từ kết quả kinh doanh quý 2 tích cực và mặt bằng định giá đã trở nên hấp dẫn hơn. Nếu VN-Index đóng cửa trên ngưỡng 1.780 điểm trong các phiên cuối tuần, tín hiệu xác nhận vùng đáy trung hạn sẽ được củng cố, mở ra khả năng hướng tới vùng kháng cự 1.850 điểm.

Kịch bản tiếp tục điều chỉnh (xác suất 30%): Trong trường hợp áp lực từ tỷ giá, lạm phát và mặt bằng lãi suất tiếp tục gia tăng, VN-Index có thể kiểm định lại vùng hỗ trợ mạnh 1.580–1.600 điểm, tương ứng với vùng đáy của khung tích lũy trung và dài hạn. Tuy nhiên, dư địa giảm sâu sẽ không lớn nhờ kết quả kinh doanh quý 2 khả quan, giúp định giá thị trường đã quay trở lại vùng hấp dẫn so với trung bình lịch sử.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên duy trì chiến lược giao dịch linh hoạt, ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi trong các nhịp tăng mạnh của thị trường. Hoạt động giải ngân có thể được cân nhắc khi VN-Index điều chỉnh và tích lũy quanh vùng 1.720 điểm (±10 điểm), tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản vững chắc, thanh khoản cao, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực và khả năng thu hút dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng như các nhà đầu tư tổ chức.