Xu thế dòng tiền: Phép thử cho sức mạnh cung cầu

Đà tăng hai tuần liên tiếp đã chững lại quanh vùng 1800 điểm của VN-Index khi áp lực chốt lời ngắn hạn xuất hiện rõ nét hơn. Nếu như nhịp tăng nhanh vừa qua bỏ lại những nhà đầu tư nghi ngờ thì nhịp điều chỉnh này sẽ là thử thách cho quyết tâm của dòng tiền.

VN-Index vẫn chỉ đang trong nhịp phục hồi kỹ thuật của xu thế giảm.

Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 1,9% tương đương 32,28 điểm nhưng vẫn là tụt giảm 1,27% so với mức cao nhất tuần. Ba phiên cuối tuần áp lực bán đã mạnh lên khiến chỉ số một lần nữa để mất đường trung bình 200 ngày.

Theo các chuyên gia, dù tăng nhanh và mạnh nhưng thị trường vẫn chỉ là đang trong nhịp phục hồi kỹ thuật của xu thế giảm. Tính từ đỉnh tháng 5/2026 đến nay VN-Index vẫn tạo các đỉnh sau thấp hơn. Dù vậy áp lực bán cũng không tăng đột biến và có yếu tố kìm hãm từ cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhịp chốt lời này được coi là phép thử quan trọng đối với chất lượng dòng tiền. Nếu lực cầu tiếp tục hấp thụ tốt nguồn cung và các vùng đáy mới hình thành không bị phá vỡ, khả năng nhịp hồi sẽ tiếp tục được củng cố và hướng tới mục tiêu cao hơn.

Nhìn về trung hạn, các chuyên gia cho rằng mùa báo cáo lợi nhuận quý 2/2026 coi như đã kết thúc và không có hiệu ứng đặc biệt nào trên thị trường. Mặc dù tăng trưởng lợi nhuận tốt giúp duy trì định giá thấp, nhưng đây không phải là động lực cho xu hướng tăng. Thị trường có thể sẽ tích lũy dao động chờ đợi thời điểm hỗ trợ tốt hơn, ví dụ thông tin chính thức nâng hạng vào tháng 9.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thị trường đã xuất hiện đợt chốt lời ngắn hạn đầu tiên sau nhịp phục hồi mạnh và nhanh trước đó. Anh chị đánh giá áp lực bán như thế nào? Liệu những tín hiệu đó đã đủ để xác nhận đáy, hay thị trường vẫn cần điều chỉnh nhiều hơn, thậm chí là kiểm định lại đáy cũ?

Nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh, tôi sẽ cân nhắc mua tích lũy thăm dò hoặc trading ngắn hạn, đồng thời kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ dòng tiền trước khi gia tăng vị thế.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Sau nhịp hồi phục nhanh, thị trường đã xuất hiện áp lực chốt lời ngắn hạn khi VN-Index tiến vào vùng cản kỹ thuật quanh 1770 – 1800 điểm. Lực bán nhìn chung chưa quá lớn, thể hiện qua thanh khoản duy trì ở mức tương đối thấp. Dù vậy, quy mô giao dịch khiêm tốn này cũng phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền cùng trạng thái phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu.

Theo tôi hiện tại vẫn còn quá sớm để phán đoán bước đi tiếp theo và nhiều khả năng chỉ số sẽ cần thêm thời gian để kiểm định lại cung cầu. Điểm tích cực là VN-Index đã có nhịp phục hồi khá chất lượng, song hạn chế là thị trường vẫn chịu áp lực từ xu hướng tiêu cực trước đó. Do đó, diễn biến tích lũy hay phân phối ngắn hạn trong quá trình thử thách cung cầu hiện tại sẽ đóng vai trò quyết định đến xu hướng tiếp theo của thị trường.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Áp lực chốt lời phiên ngày 6/8 (giảm gần 12 điểm) chưa phải tín hiệu phân phối mạnh vì thanh khoản vẫn dưới bình quân 20 phiên, cho thấy bên bán chưa thực sự áp đảo. Tuy nhiên đáy chưa được xác nhận: từ tháng 5/2026 VN-Index vẫn duy trì mô hình đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, đồng nghĩa xu hướng tăng trung hạn chưa được xác nhận. Mốc xác nhận đáy trung hạn có thể nằm ở vùng 1760 - 1780 điểm. Kịch bản nhiều khả năng nhất là VN-Index đi ngang tích lũy trong biên 1680-1780, có thể kiểm định lại vùng 1700-1720 trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng áp lực chốt lời hiện tại vẫn nằm trong phạm vi phù hợp sau một nhịp hồi mạnh và nhanh, chưa cho thấy dấu hiệu bán tháo trở lại. Điều đáng chú ý hơn là mặt bằng cổ phiếu vẫn đang có sự cải thiện, với nhiều mã giữ được vùng cân bằng và một số đã bắt đầu nâng đáy đi lên, chưa xuất hiện nhiều trạng thái phá vỡ vùng đáy gần.

Tuy nhiên, nhịp chốt lời này cũng là phép thử quan trọng đối với chất lượng dòng tiền. Nếu lực cầu tiếp tục hấp thụ tốt nguồn cung và các vùng đáy mới hình thành không bị phá vỡ, khả năng nhịp hồi sẽ tiếp tục được củng cố và hướng tới mục tiêu cao hơn. Ngược lại, nếu thanh khoản tăng mạnh trong các phiên giảm, dòng tiền thiếu đồng thuận và càng nhiều cổ phiếu quay lại thủng đáy, khi đó, sẽ cần chú ý đến khả năng quay lại kiểm định đáy cũ.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường đã có 2 tuần phục hồi tốt với VN-Index phục hồi từ vùng đáy quanh 1650 điểm lên vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm. Áp lực cung giá cao đã gia tăng ở vùng kháng cự mạnh là điều đã được dự báo trước. Tôi đánh giá áp lực bán hiện tại tương đối bình thường, khối lượng giảm khi giá giảm và lực cầu giá thấp vẫn luân chuyển, cải thiện ở nhiều nhóm mã.

Với chỉ số VN-Index, chịu ảnh hưởng lớn bởi nhóm Vin Group chiếm khoảng 24% vốn hóa thị trường và nhóm ngân hàng, chiếm 27% vốn hóa toàn thị trường. Nhóm ngân hàng có các mức định giá trung bình P/E 8,60; P/B 1,37. Đây là mức thấp tương đương các thời điểm khủng hoảng trong lịch sử. Trong khi nhóm Vin Group sau giai đoạn tăng giá mạnh có mức định giá cao và xu hướng giá ngắn trung hạn đã chuyển sang giai đoạn điều chỉnh, tích lũy.

Hiện tại sau giai đoạn giảm mạnh nhiều doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt có mức P/E, P/B thấp so với lịch sử, mức hấp dẫn để xem xét đầu tư. Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư tốt, dựa trên triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Cũng như thị trường kỳ vọng sau khi nâng hạng sẽ đón nhận các dòng vốn đầu tư mới. Nhà đầu tư đánh giá kỹ các doanh nghiệp chất lượng, duy trì tăng trưởng vượt trội, thay vì tập trung quá nhiều vào câu hỏi liệu VN-Index đã xác nhận đáy chưa, hay cần điều chỉnh nhiều hơn. Bởi lẽ các doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng mạnh sẽ có xu hướng tạo đáy đầu tiên và phục hồi mạnh mẽ.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Thay đổi đáng chú ý tuần qua là khối ngoại đã có 3/5 phiên mua ròng, xác lập tuần mua ròng đầu tiên kể từ đầu tháng 3/2026. Thời điểm nâng hạng sắp đến gần, tín hiệu này có phải là dấu hiệu dòng tiền khối ngoại đã tái cơ cấu xong và chuẩn bị đảo chiều?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng chưa nên vội xem đây là tín hiệu khối ngoại đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu và bước vào một chu kỳ mua ròng mới. Việc có tuần mua ròng đầu tiên sau thời gian dài là tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực bán từ khối ngoại đang có dấu hiệu giảm bớt. Tuy nhiên, với đặc tính giao dịch nhanh, cũng không loại trừ đây là dấu hiệu của dòng vốn P-notes, vốn có xu hướng luân chuyển nhanh và chưa mang tính bền vững. Vì vậy, cần theo dõi thêm tính liên tục và quy mô của dòng vốn này trong những tuần tới trước khi kết luận về một sự đảo chiều thực sự.

Việc thời điểm nâng hạng đang đến gần có thể cải thiện kỳ vọng, nhưng dòng vốn ngoại sẽ còn phụ thuộc vào diễn biến định giá, tỷ giá và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Nếu khối ngoại tiếp tục duy trì mua ròng hoặc chỉ bán ròng nhẹ trong khi thanh khoản và độ rộng thị trường cùng cải thiện, đây sẽ là tín hiệu đáng tin cậy hơn cho một sự thay đổi về xu hướng dòng vốn.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Hai phiên mua ròng liên tiếp đầu tháng 8, tập trung vào cổ phiếu đầu ngành (VIC, VHM, FPT, VCB…), là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ khẳng định khối ngoại đã đảo chiều, vì chuỗi mua ròng “đứt” ngay sau đó khi họ bán ròng trở lại phiên 5-6/8. Nhiều khả năng đây là động thái giải ngân thăm dò trước thềm FTSE dự kiến công bố chính thức danh mục nâng hạng vào cuối tháng 8, hiệu lực từ 21/9 — dòng vốn cơ học từ quỹ ETF nhiều khả năng sẽ tập trung quanh hai mốc đó.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Từ đầu năm 2026 đến nay khối ngoại bán ròng mạnh gần 90 ngàn tỉ đồng. Sau giai đoạn bán ròng liên tục tỉ lệ sở hữu của khối ngoại đã giảm mạnh về mức 13%. Thay đổi đáng chú ý tuần qua là khối ngoại đã có 3/5 phiên mua ròng, mua ròng 2.251 tỷ đồng trong tuần đầu tháng 8/2026.

Điều này mở ra triển vọng khối ngoại ngắt mạch bán ròng liên tiếp, có thể bắt đầu chuyển sang giai đoạn giải ngân khi thị trường chính thức nâng hạng trong tháng 9. Cũng như kỳ vọng các quỹ đầu tư chủ động sẽ giải ngân khi FTSE Rusell công bố danh mục cổ phiếu đáp ứng tiêu chí vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) dành cho thị trường mới nổi ngày 21/8/2026.

Tôi cho rằng chưa nên tiếp cận theo hướng bắt đáy trên diện rộng ngay ở nhịp điều chỉnh. Những cổ phiếu vẫn giữ được nền giá, không quay lại phá đáy và bắt đầu nâng dần đáy đi lên đang cho tín hiệu tích cực hơn mặt bằng chung. Đây là các trường hợp nên được ưu tiên đưa vào “watchlist” và có thể giải ngân thăm dò từng phần.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Trong tuần qua, khối ngoại đã chuyển trạng thái mua ròng sau thời gian bán ròng kéo dài. Diễn biến này một phần là nhờ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, giúp giảm áp lực lên dòng vốn tại các thị trường Châu Á, trong đó có Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là hoạt động tái cơ cấu của các tổ chức đầu tư và quỹ ETF quốc tế trước kỳ vọng nâng hạng thị trường của FTSE. Đây là yếu tố hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Nếu dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì sự ổn định này trong thời gian tới, tâm lý chung của thị trường nhiều khả năng sẽ được cải thiện.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong các lần trao đổi trước, anh chị đã khá thận trọng về khoảng trống thông tin sau mùa báo cáo tài chính quý 2. Số liệu vĩ mô tháng 7 không có nhiều bất ngờ hay tích cực, dù CPI tiếp tục giảm tháng thứ hai liên tiếp. Có thông tin nào đủ sức nối dài hơn nhịp phục hồi hiện tại, hay thị trường chỉ có thể dao động đi ngang trong tháng 8 để chờ đợi yếu tố hỗ trợ mạnh hơn?

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Theo tôi việc CPI giảm tháng thứ hai liên tiếp mang tính xác nhận cho các tín hiệu hạ nhiệt, không đủ tạo cú hích mới vì thị trường đã kỳ vọng trước theo giá xăng dầu. Mùa báo cáo quý 2 tích cực phần lớn đã phản ánh vào giá. Chất xúc tác rõ ràng nhất còn lại là lộ trình nâng hạng FTSE (công bố cuối tháng 8, hiệu lực 21/9) và diễn biến lãi suất Fed tháng 9-12. Thiếu thông tin mới đủ mạnh, thị trường nhiều khả năng dao động tích lũy trong biên hẹp, phân hóa theo dòng tiền hơn là tăng đồng loạt trong tháng 8. Ngoài ra, thông tin về thoái vốn cổ phần tại nhóm doanh nghiệp nhà nước có thể là chất xúc tác hỗ trợ tâm lý cho thị trường trong ngắn hạn ở giai đoạn này

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Chỉ số VN-Index như đã phân tích, chịu ảnh hưởng chi phối của nhóm Vin Group và Ngân hàng. Trong đó các cổ phiếu Vin Group có giai đoạn tăng giá vượt trội trong thời gian dài đang chuyển sang giai đoạn tích lũy. Điều này có thể ảnh hưởng lên VN-Index và chỉ số có thể tiếp tục điều chỉnh, tích lũy trong biên độ hẹp dưới vùng kháng cự quan trọng quanh đường giá trung bình 200 phiên.

Với việc Ngân hàng nhà nước nới các chỉ tiêu như vốn huy động ngắn hạn tối đa cho vay trung dài hạn (SFL), nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc tại ngân hàng được tính vào hệ số LDR cùng với tăng cường giải ngân đầu tư công, tôi kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động sẽ ổn định trong thời gian tới sẽ hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó, thị trường hiện tại đang kỳ vọng vào Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2026. Quyết định này quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp theo danh mục ngành, lĩnh vực và khung tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ tại doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng kế hoạch để sắp xếp, cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp hoặc thực hiện các hình thức cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.

Kịch bản nhiều khả năng nhất là VN-Index đi ngang tích lũy trong biên 1680-1780, có thể kiểm định lại vùng 1700-1720 trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2026 cơ bản đã khép lại. Dòng tiền trên thị trường hiện chuyển dịch sang hướng kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ tăng trưởng trong nửa cuối năm. Ngoài ra, Quyết định 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước đang tạo sức hút lớn đối với nhóm doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Đồng thời, những tín hiệu về lộ trình nâng hạng thị trường từ FTSE cũng ngày càng trở nên rõ nét. Đây sẽ là các yếu tố nền tảng có thể giúp VN-Index tìm lại trạng thái cân bằng và mở rộng nhịp hồi phục trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng vẫn có một số yếu tố có thể tạo thêm động lực cho nhịp phục hồi hiện tại. Đáng chú ý là các thông tin liên quan đến nhóm doanh nghiệp Nhà nước, trong đó những chỉ đạo và công điện mới có thể tạo thêm một “luồng gió” cho nhóm cổ phiếu này, dù bản thân câu chuyện không hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, việc thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 cũng là yếu tố có thể cải thiện kỳ vọng dòng vốn. Ở góc độ liên thị trường, việc giá dầu, lợi suất trái phiếu Mỹ và DXY hạ nhiệt sẽ giúp giảm bớt các áp lực từng đè nặng lên thị trường, qua đó hỗ trợ nhịp hồi kéo dài hơn.

Tuy nhiên, tôi không cho rằng các yếu tố trên đã đủ để loại bỏ hoàn toàn trạng thái thận trọng. Rủi ro địa chính trị vẫn có thể diễn biến bất ngờ, trong khi câu chuyện thuế quan vẫn còn những điểm chưa rõ ràng. Vì vậy, thị trường có thể tiếp tục phục hồi và tích lũy trong tháng 8, nhưng để hình thành một nhịp tăng mạnh và bền vững vẫn cần thêm sự cải thiện rõ nét của dòng tiền.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Nhịp phục hồi vừa rồi khá nhanh và nghi ngờ còn rất cao, thể hiện ở mức thanh khoản rất thấp. Nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh, có nên bắt đáy tăng tỷ trọng cổ phiếu?

Nhà đầu tư đánh giá kỹ các doanh nghiệp chất lượng, duy trì tăng trưởng vượt trội, thay vì tập trung quá nhiều vào câu hỏi liệu VN-Index đã xác nhận đáy chưa, hay cần điều chỉnh nhiều hơn. Bởi lẽ các doanh nghiệp chất lượng tốt, tăng trưởng mạnh sẽ có xu hướng tạo đáy đầu tiên và phục hồi mạnh mẽ.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Trong tuần trước, tôi đã gia tăng tỉ trọng ở nhiều cổ phiếu đầu ngành, sau khi các doanh nghiệp này công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh. Trong khi giá đã giảm rất mạnh, nhiều cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh vốn hóa thị trường về dưới vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. Hiện tại tôi thận trọng khi VN-Index hướng đến vùng giá 1800 điểm. Tuy nhiên chất lượng thị trường vẫn đang cải thiện khá tốt. Nhà đầu tư vẫn có thể đánh giá, xem xét các cơ hội đầu tư tốt, tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành trong các nhóm ngành đang tăng trưởng tốt hơn thị trường chung là tài chính, năng lượng, bảo hiểm, viễn thông...

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi cho rằng chưa nên tiếp cận theo hướng bắt đáy trên diện rộng ngay ở nhịp điều chỉnh. Khi VN-Index tiến vào vùng cản 1750–1780 điểm, sự phân hóa giữa các cổ phiếu bắt đầu rõ hơn. Những cổ phiếu vẫn giữ được nền giá, không quay lại phá đáy và bắt đầu nâng dần đáy đi lên đang cho tín hiệu tích cực hơn mặt bằng chung. Đây là các trường hợp nên được ưu tiên đưa vào “watchlist” và nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò từng phần. Nếu sau đó thanh khoản tiếp tục cải thiện, độ rộng thị trường mở rộng và VN-Index vượt được các vùng cản quan trọng, có thể nâng thêm tỷ trọng sau đó. Ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục gặp khó khăn tại cản, dòng tiền suy yếu, việc giữ tỷ trọng thăm dò sẽ giúp hạn chế rủi ro khi nhịp hồi chững lại và có khả năng đảo chiều.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro hơn là bắt đáy toàn bộ danh mục ở thời điểm này, do thanh khoản nhịp hồi còn thấp và xu hướng chưa được xác nhận chắc chắn. Nên theo dõi chi phí vốn hạ nhiệt để giảm áp lực, giữ tỷ lệ tiền mặt hợp lý (20-30%) và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ thay vì mua đuổi. Với tầm nhìn dài hạn hơn, định giá đã hấp dẫn (P/E quanh 12,7-13 lần) cùng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực vẫn là cơ sở để giải ngân từng phần vào nhóm cổ phiếu cơ bản tốt đã chiết khấu sâu.

Ông Nguyễn Huy Phương - Trưởng phòng Phòng Tư vấn đầu tư cá nhân, Trung tâm phân tích Chứng khoán Rồng Việt

Nhịp phục hồi diễn ra khá nhanh đã đưa VN-Index tiến sát vùng cản kỹ thuật quanh 1770 – 1800 điểm. Áp lực tại vùng giá này đang tạo ra rào cản ngắn hạn khiến tâm lý chung trở nên thận trọng hơn. Dù vậy, dòng tiền nâng đỡ xuất hiện trong nhịp hồi phục gần đây vẫn là điểm tựa đáng ghi nhận. Do đó, nếu thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh, tôi sẽ cân nhắc mua tích lũy thăm dò hoặc trading ngắn hạn, đồng thời kiên nhẫn chờ tín hiệu xác nhận từ dòng tiền trước khi gia tăng vị thế.