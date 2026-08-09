VN-Index được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1760 - 1780 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 10-14/8/2026.

Theo VCSC, về mặt kỹ thuật, dù tăng điểm, VN-Index chưa vượt được vùng 1770 điểm, quanh MA200, cho thấy đà tăng đang chịu áp lực tại kháng cự quan trọng.

Trong tuần, VN-Index tăng 32,28 điểm, tương đương 1,86% lên 1768,06 điểm. Tương tự, Hnx-Index tăng 22,19 điểm, tương đương 8,18% lên 293,44 điểm.

Thị trường tiếp tục vận động giằng co nhằm hấp thụ nguồn cung quanh vùng cản ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục vận động giằng co nhằm hấp thụ nguồn cung quanh vùng cản ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và hạn chế tối đa việc sử dụng đòn bẩy (margin) trong giai đoạn này.

Chiến lược giao dịch phù hợp là tránh mua đuổi khi chỉ số tiến về sát vùng kháng cự 1780 điểm. Thay vào đó, có thể tận dụng các nhịp rung lắc lùi về kiểm định lại vùng hỗ trợ 1750 - 1755 điểm để giải ngân thăm dò từng phần, ưu tiên tập trung vào các nhóm cổ phiếu đang giữ vững nền giá tích lũy”.

Thị trường vẫn chưa xác lập xu hướng rõ ràng và thiếu sự đồng thuận

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một ngày giằng co trong vùng 1756 – 1775, VN-Index đóng cửa tại mốc 1768,06 điểm, tăng nhẹ hơn 3 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Hóa chất, Tiện ích… Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản giảm hơn 2%. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, HNX và mua ròng nhẹ trên sàn UPCoM. Thị trường vẫn chưa xác lập xu hướng rõ ràng và thiếu sự đồng thuận; nhà đầu tư tiếp tục giao dịch thận trọng".

Chỉ số vẫn có khả năng kiểm định lại khu vực hỗ trợ 1745–1750 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, dù tăng điểm, VN-Index chưa vượt được vùng 1770 điểm, quanh MA200, cho thấy đà tăng đang chịu áp lực tại kháng cự quan trọng. Do đó, chỉ số vẫn có khả năng kiểm định lại khu vực hỗ trợ 1745–1750 điểm trong các phiên tới”.

VN-Index có khả năng kiểm định lại hỗ trợ 1750 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 3,18 điểm (+0,19%) sau 2 phiên giảm liên tiếp, đóng cửa tại mức 1768,1 điểm. Thị trường tăng mạnh vào đầu phiên sáng với lực kéo đến từ nhóm cổ phiếu ngành Năng lượng (GAS, BSR, PLX) và Ngân hàng quốc doanh (BID, CTG). Tuy nhiên, chỉ số tiếp tục giằng co quanh mốc 1770 điểm đến hết phiên chiều chủ yếu do áp lực bán mạnh đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Thanh khoản VN-Index đạt 18.141 tỷ đồng, tăng 19,68% so với hôm qua.

TVS Research duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến của VN-Index với khả năng kiểm định lại hỗ trợ 1750 trong các phiên tới. Chúng tôi cho rằng các thông tin tích cực giúp VN-Index tăng trong phiên có thể ảnh hưởng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài và sự điều chỉnh của nhóm Vingroup trong các phiên gần đây cũng tạo ra thêm áp lực giảm lên VN-Index. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn và không nên mua đuổi trong các phiên hồi phục nếu có”.

Chỉ số VN-Index được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1760 - 1780 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh với bóng trên dài và nằm ở lưng chừng của xu hướng điều chỉnh giảm, cho thấy diễn biến giằng co để hấp thụ lực cung chốt lời ngắn hạn ở các vùng giá cao.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI đang vận động quanh mức trung tính và vẫn giữ được đà đi lên đi cùng với chỉ báo MACD và CMF đều đang hướng lên, cho thấy chỉ số vẫn chưa đánh mất xu hướng hồi phục. Theo đó, chỉ số chung được kỳ vọng tìm lại điểm cân bằng quanh vùng 1760 - 1780 điểm và vùng kháng cự ngắn hạn sẽ ở quanh 1820 điểm.

Trên khung đồ thị giờ, các chỉ báo kỹ thuật lại đều đang hướng xuống nhẹ, cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng. Do đó, xác suất cao các nhịp giằng co rung lắc sẽ tiếp diễn trong phiên tiếp theo và mốc hỗ trợ gần nhất là quanh vùng 1750 - 1760, tương đương đáy cũ gần nhất và cũng là biên dưới của dải Bollinger band.

VN-Index đã ghi nhận đà hồi phục hơn 32 điểm trong phiên giao dịch tuần qua. Một số mã cổ phiếu vốn hóa lớn và một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng vốn đã thu hút phần nhiều dòng tiền trên thị trường trong giai đoạn vừa qua vẫn tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã vẫn duy trì được nhịp tăng tốt, bên cạnh đó cũng có thể tìm kiếm cơ hội lướt sóng ngắn hạn ở những nhóm ngành/cổ phiếu đang thu hút dòng tiền đầu cơ trong những phiên gần đây như chứng khoán, bán lẻ, nông nghiệp và hàng tiêu dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.