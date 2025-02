Bộ Công an yêu cầu mở rộng điều tra vụ án lừa đảo hơn 13.000 người

Ngày 03/02/2025, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, biểu dương thành tích triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 người dân trên cả nước.

Nội dung Thư khen nêu rõ, lãnh đạo Bộ Công an được báo cáo Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ và Công an 11 địa phương triệt phá thành công nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn, bắt giữ, khởi tố 41 đối tượng, thu giữ hàng trăm điện thoại di động, máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng việc Chính phủ triển khai chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính... mạo danh lực lượng Công an gọi điện thoại hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục liên quan dịch vụ công trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 13.000 người dân trên cả nước với số tiền gần 1.000 tỷ đồng.

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao và thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025”, nội dung thư nêu rõ.

Theo Trung tướng Phạm Thế Tùng, kết quả đấu tranh chuyên án đã góp phần bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an về chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường ổn định, lành mạnh để phát triển kinh tế, xã hội, phát triển đất nước; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực đối với tình hình an ninh, trật tự trong toàn quốc, răn đe, phòng ngừa tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Trước đó, ngày 27/1, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khen thưởng các đơn vị có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Theo đó, qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 (từ ngày 15/12/2024 đến nay) lực lượng công an tỉnh đạt được nhiều kết quả, tạo chuyển biến rõ nét về tình hình và khí thế tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa - xã hội được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không phát sinh điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc phá án rất nhanh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là trước thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của lực lượng Công an tỉnh và các lực lượng khác đã tạo tinh thần yên tâm cho Nhân dân, tránh những dư luận hoang mang thời điểm năm hết tết đến.

Thời gian tới, nhận định tình hình tội phạm trên các lĩnh vực sẽ còn rất phức tạp, nhất là thời điểm trong và sau Tết Nguyên đán. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong những địa phương có tốc độ tăng dân số cơ học cao nhất cả nước; tính chất dân cư phức tạp, dự báo tình hình tội phạm sẽ có những diễn biến khó lường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn với những thế mạnh và kinh nghiệm thời gian qua, cùng sự đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể Công an tỉnh và các lực lượng công an khác sẽ tập trung cao nhất cho công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.