Bố đẻ giám đốc khối dự chi 208 tỷ mua 4 triệu cổ phiếu VIB

Ông Trần Đức Quý thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (mã VIB-HOSE).



Theo đó, ông Trần Đức Quý, bố đẻ bà Trần Thị Thu Hương, Giám đốc Khối ngân hàng bán lẻ VIB đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, dự kiến từ ngày 19/4 đến ngày 18/5/2021. Nếu giao dịch thành công, ông Quý sẽ nâng sở hữu tại VIB từ 11,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1% lên 15,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,36%.

Trên thị trường, giá cổ phiếu VIB đóng cửa phiên 4/1/2021 là 33.000 đồng/cổ phiếu và đóng cửa phiên 13/4, cổ phiếu VIB quay đầu điều chỉnh giảm 1,9% xuống còn 52.000 đồng/cổ phiếu và tạm tính với mức thị giá này, ông Quý sẽ phải chi khoảng 208 tỷ đồng để mua vào cổ phiếu VIB.

Mới đây, VIB đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm 2021 để thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng tài sản đạt 307.015 tỷ đồng, tăng 25,5% so với thực hiện năm 2020; tổng dư nợ tín dụng lên 224.800 tỷ đồng, tăng 31%; huy động vốn đạt 234.790 tỷ đồng, tăng 31,2% và lợi nhuận trước thuế trên 7.500 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm trước.

Bên cạnh đó, VIB thông qua kế hoạch tăng vốn, bao gồm tăng vốn bằng hình thức chia cổ phiếu thưởng 40% từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến phát hành chào bán cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến sau các phương án tăng vốn này là khoảng 16.000 tỷ đồng, đảm bảo tối ưu cho sự tăng trưởng mạnh về tổng tài sản năm 2021 và đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong kinh doanh.

Năm 2020, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VIB đạt 5.803 tỷ đồng, tăng 42,2% so với năm 2019 và vượt 29% so với kế hoạch.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản VIB đạt mức 244.676 tỷ đồng, tăng 32,6% so với cuối năm 2019. Dư nợ tín dụng đạt 171.545 tỷ đồng, tăng 29,4% so với năm 2019; huy động vốn đạt 178.908 tỷ đồng, tăng 28,2% so với năm 2019; tỷ lệ nợ xấu là 1,46%.