Doanh nghiệp không được cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu từ năm 2027

Theo dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp đảm bảo việc thực hiện các quy định về trả lương cho người lao động khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng mới, dự kiến áp dụng từ đầu năm 2027.
Nội dung chính của dự thảo Nghị định là quy định việc điều chỉnh mức lương tối thiểu tăng 7,8% so với mức hiện hành, để áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.
4 mức lương tối thiểu theo tháng tại 4 vùng lần lượt như sau: vùng I là 5.700.000 đồng/tháng, vùng II là 5.080.000 đồng/tháng, vùng III là 4.450.000 đồng/tháng, vùng IV là 4.040.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng, và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng.
Đồng thời, quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 27.400 đồng/giờ, vùng II là 24.400 đồng/giờ, vùng III là 21.400 đồng/giờ, vùng IV là 19.400 đồng/giờ.
Mức lương tối thiểu giờ tiếp tục được xác định dựa trên phương pháp quy đổi tương đương từ mức lương tối thiểu tháng và thời gian làm việc tiêu chuẩn theo quy định của Bộ luật Lao động. Đây là phương pháp được các chuyên gia ILO đã khuyến nghị Việt Nam lựa chọn và đã sử dụng khi tính mức lương tối thiểu giờ từ năm 2022 đến nay.
Đây là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ, và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.
Ngoài việc thực hiện quy định về việc chi trả mức lương nêu trên, tại dự thảo Nghị định, Bộ Nội vụ còn yêu cầu người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Đặc biệt, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Đối với các nội dung đã thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc các thỏa thuận hợp pháp khác có lợi hơn cho người lao động so với quy định tại Nghị định này, thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Đơn cử như chế độ trả lương cho người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu, và chế độ trả lương cho người lao động làm công việc, hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 5%.
Bên cạnh đó, chế độ trả cho công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cao hơn ít nhất 7%, so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường, cũng được yêu cầu tiếp tục thực hiện.
Hiện theo phương án đề xuất, thời điểm điều chỉnh mức lương tối thiểu được thực hiện từ ngày 1/1/2027.
Theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia, đây là thời điểm trùng với thời điểm bắt đầu năm tài chính, và được đa số các quốc gia lựa chọn để điều chỉnh lương tối thiểu. Qua đó, nhằm tạo thuận lợi cho việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, và góp phần duy trì ổn định quan hệ lao động của doanh nghiệp.
Thực hiện theo phương án lương tối thiểu tăng 7,8%, mức lương tối thiểu mới sẽ cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027.
Mức điều chỉnh có sự chia sẻ, kết hợp hài hòa được lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, với mục tiêu vừa chú ý nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, vừa bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất của doanh nghiệp.
Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong giai đoạn 2026 -2030, chính sách tiền lương được điều chỉnh nêu trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả phân phối thu nhập, ổn định vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.
Bộ Nội vụ đang đề xuất sửa đổi chính sách mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, theo hướng đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng cân đối của Quỹ. Đồng thời, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong quá trình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh...
Việc khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu dân cư số 3, phường Đa Mai sẽ tạo lập quỹ nhà ở giá rẻ cho gần 1.000 người lao động. Đây là bước đi cụ thể của Bắc Ninh nhằm hiện thực hóa chủ trương của Nhà nước về phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh cho người thu nhập thấp...
Tiếp thu ý kiến đóng góp của Quốc hội, cơ quan soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã rà soát và mở rộng danh mục tội danh mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự. Quy định mới bảo đảm xử lý nghiêm minh các vi phạm do lợi dụng tư cách, cơ cấu tổ chức cũng như nguồn lực của pháp nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật...
TP.HCM đang đẩy mạnh chi trả đúng, đủ, tăng kết nối việc làm đồng thời xử lý chậm đóng bảo hiểm, hướng tới bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.
Theo Đề án “Sổ đỏ trao tay” của Hà Nội, đối với trường hợp Nhà nước thu hồi một phần thửa đất, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa, và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chỉ khoảng 105.000 đồng mỗi hộp, những sản phẩm An Cung giả được đưa qua nhiều tầng trung gian rồi bán đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng. Đáng chú ý, các đối tượng sử dụng viên hoàn và nguyên liệu không rõ nguồn gốc để đóng gói, dán nhãn thành sản phẩm hàng ngoại.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...