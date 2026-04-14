Chính thức kích hoạt Sàn giao dịch việc làm quốc gia
Thu Hằng
14/04/2026, 09:56
Việc xây dựng và đưa vào vận hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng, Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ...
Ngày 14/4/2026, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ Khai trương Sàn Giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn). Đây là nền tảng số kết nối hơn 53 triệu lao động với doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm và cơ quan quản lý Nhà nước trên phạm vi toàn quốc, góp phần xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt và hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình tại lễ khai trương đã khẳng định, đây
là một hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt,
minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu.
Việc xây dựng và đưa vào vận
hành Sàn Giao dịch việc làm quốc gia là bước triển khai cụ thể chủ trương của Đảng,
Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số
71/NQ-CP của Chính phủ.
Bộ Nội vụ đã giao Cục Việc làm
chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt
Nam (VNPT) xây dựng, hoàn thiện hệ thống; đồng thời phối hợp với các cơ quan
liên quan để kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
trước khi đưa vào vận hành.
Việc hình thành Sàn xuất phát từ
yêu cầu cấp bách của thị trường lao động trong bối cảnh thông tin còn phân tán,
thiếu đồng bộ, khả năng kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động
còn hạn chế.
Điều này càng rõ hơn khi thị trường lao động Việt Nam hiện có hơn 53,6
triệu người lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất
kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tập
trung, thống nhất, liên thông trên phạm vi cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sàn Giao dịch việc làm quốc gia
không chỉ là một công cụ công nghệ, mà là hạ tầng số thiết yếu của thị trường
lao động. Hệ thống được thiết kế theo hướng kết nối thống nhất từ Trung ương đến
địa phương.
Đối với cơ quan quản lý
nhà nước từ Trung ương đến địa phương, Sàn là công cụ để quản trị, điều tiết thị
trường lao động, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức dịch vụ việc làm, làm
cơ sở để xây dựng, thực thi các chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội
cho người dân.
Đối với địa phương, các Sở
Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ quan liên quan được kết nối trên
cùng một nền tảng để cập nhật, chia sẻ dữ liệu, tổ chức giao dịch việc làm và hỗ
trợ người lao động, doanh nghiệp.
Đối với người lao động, Sàn mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng,
minh bạch và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người lao động được hệ
thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) gợi ý công việc phù hợp nhất với kỹ năng
và kinh nghiệm. Sàn cũng hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và tham gia
các phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
Đối với doanh nghiệp, Sàn
giúp giảm chi phí tuyển dụng, rút ngắn thời gian tìm kiếm nhân sự nhờ mạng lưới
ứng viên rộng khắp toàn quốc, mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn nhân lực.
Trong quá trình vận hành,
Sàn sẽ góp phần chuẩn hóa và liên thông dữ liệu thị trường lao động, nâng cao
hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ địa phương theo dõi sát biến động lao động,
giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhân lực phù hợp hơn và tạo điều kiện để người
lao động tiếp cận việc làm công khai, minh bạch, thuận tiện hơn.
Theo
Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sàn Giao dịch việc làm quốc gia chỉ có thể vận hành hiệu
quả và mang lại giá trị bền vững khi có sự tham gia tích cực, chủ động của các
cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động.
Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Sở Nội vụ và hệ
thống Trung tâm Dịch vụ việc làm trên cả nước quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ
đạo của Bộ, khẩn trương chuyển đổi tư duy, xác định tổ chức của mình là những
"điểm cầu vệ tinh" trọng yếu. Chủ động cập nhật và chia sẻ dữ liệu
lên Sàn quốc gia; sát cánh, hướng dẫn doanh nghiệp và người dân sử dụng nền tảng
này như một công cụ thiết yếu hằng ngày, xóa bỏ triệt để tư duy phân tán, cát cứ
thông tin tại các địa phương.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, Bộ Nội vụ nhận thức rằng họ là trung
tâm, là yếu tố quyết định sức sống của Sàn Giao dịch
việc làm quốc gia. Từ đó, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người lao động hãy nhanh chóng nắm bắt,
tin
tưởng, khai thác và sử dụng Sàn này như một bệ phóng kết nối chính thức, minh
bạch và hiệu quả nhất.
“Sự đồng hành của cộng
đồng doanh nghiệp và người lao động là chìa khóa để
chúng ta cùng nhau kiến tạo một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt và hội nhập”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình
tin tưởng.
