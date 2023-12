Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Bán dẫn là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong 30-50 năm tới

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh điều này khi khai mạc Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V với chủ đề: “Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số- Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động” do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sáng 11/12/2023 tại Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự và phát biểu chỉ đạo Diễn đàn.

Diễn đàn là thời điểm để tổng kết, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thông qua giải thưởng sản phẩm công nghệ số Make in Vietnam. “Đây là những sản phẩm công nghệ số xuất sắc được thiết kế, sáng tạo và làm ra tại Việt Nam, có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp và chính quyền lên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường 4 năm vừa qua, Bộ trưởng đánh giá, từ năm 2019 đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển và trưởng thành rất đáng khích lệ.