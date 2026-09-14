Lực cầu trong nước vẫn yếu, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.600 tỷ tuần qua

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.570,7 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.569,2 tỷ đồng.

Nhìn lại thị trường tuần qua, VN-Index kết thúc tuần 37/2026 tại 1.795,21 điểm, giảm 57,87 điểm (-3,12%) so với tuần trước, qua đó chấm dứt chuỗi ba tuần tăng điểm và lùi về dưới mốc 1.800 điểm. Áp lực điều chỉnh gia tăng rõ rệt về cuối tuần và tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Bất động sản, Ngân hàng và Dịch vụ tài chính.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 12.676 tỷ đồng/phiên, giảm 10,70% và thấp hơn 10,76% so với bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 13.629 tỷ đồng/phiên, giảm 10,34% so với tuần trước và thấp hơn 10,68% so với trung bình 5 tuần.

Việc chỉ số giảm mạnh trong khi thanh khoản tiếp tục thu hẹp cho thấy lực cầu vẫn ở trạng thái yếu, khiến khả năng hấp thụ nguồn cung suy giảm khi áp lực bán gia tăng, đặc biệt trong phiên cuối tuần.

Về đóng góp vào VN-Index, Bất động sản là nguồn gây áp lực lớn nhất với tác động ròng - 24,0 điểm, chủ yếu từ VIC (-16,4 điểm) và VHM (-4,3 điểm).

Ngân hàng lấy đi thêm 14,6 điểm, với áp lực trải rộng tại LPB (-3,4 điểm), MBB (-2,2 điểm), TCB (-2,1 điểm), VPB (-2,0 điểm), SHB (-1,1 điểm), CTG và HDB (cùng khoảng -0,9 điểm). Đáng chú ý, 15 cổ phiếu ngân hàng tác động tiêu cực lên chỉ số, trong khi SSB (+0,9 điểm) là mã duy nhất đóng góp tích cực đáng kể.

Dịch vụ tài chính cũng gây áp lực đáng kể với đóng góp ròng - 6,1 điểm, trong đó VCI và VIX cùng lấy đi khoảng 1,1 điểm, SSI (-0,9 điểm) và VND (-0,8 điểm). Ngoài ra, Thực phẩm & Đồ uống (-2,1 điểm), Bán lẻ (-1,6 điểm), Hàng & Dịch vụ Công nghiệp (-1,3 điểm) và Tài nguyên Cơ bản (-1,1 điểm) đồng loạt kéo giảm chỉ số, cho thấy áp lực điều chỉnh đã mở rộng ra nhiều nhóm ngành.

Ở chiều tăng, lực đỡ tương đối hạn chế và chủ yếu đến từ một số cổ phiếu riêng lẻ. DGC (+1,2 điểm) là mã đóng góp tích cực nhất, tiếp theo là SSB (+0,9 điểm), VPL (+0,7 điểm), DGW (+0,3 điểm), PVT (+0,3 điểm) và BSR (+0,2 điểm). Hóa chất (+1,2 điểm) và Du lịch & Giải trí (+0,6 điểm) là hai nhóm hiếm hoi ghi nhận đóng góp ròng tích cực.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.570,7 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1.569,2 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, VIC, TCB, BSR, DGW, HDB, MSR, PVT, VPL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, STB, VCB, CTG, MBB, SHB, VPB, DXG, TCX.

Tự doanh bán ròng 663,7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 426,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 7/19 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bán lẻ, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm E1VFVN30, VCB, MWG, TCB, VNM, VHM, FUEVFVND, SSB, SSI, GAS.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, MCH, MBB, ACB, HPG, CTG, NLG, STB, FPT, VIC.

Trong tuần 37/2026, dòng tiền có sự dịch chuyển đáng chú ý sang Dầu khí và CNTT, trong khi giảm tỷ trọng tại các nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng, Bất động sản và Hàng cá nhân & Gia dụng. Tuy nhiên, diễn biến giá nhìn chung vẫn tiêu cực khi 15/18 nhóm ngành giảm điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh diễn ra trên diện rộng.

Ngân hàng vẫn giữ tỷ trọng giao dịch lớn nhất nhưng giảm mạnh từ 25,7% xuống 23,1%, mức thấp nhất trong 10 tuần gần đây, trong khi chỉ số ngành giảm 2,3%. Bất động sản cũng hạ tỷ trọng từ 26,5% xuống 24,3% và giảm 4,6% về giá. Dịch vụ tài chính diễn biến ngược lại khi tỷ trọng phục hồi từ 11,9% lên 14,0%, nhưng giá giảm tới 5,2% - mạnh nhất trong các ngành - cho thấy thanh khoản gia tăng chủ yếu đi cùng áp lực bán.

Điểm đáng chú ý nhất về phân bổ dòng tiền là Dầu khí, với tỷ trọng tăng mạnh từ 3,8% lên 5,4%, cao nhất trong 10 tuần, đồng thời là một trong số ít ngành tăng giá (+0,9%). CNTT cũng ghi nhận tỷ trọng tăng từ 1,9% lên 3,6%, trong khi giá chỉ giảm nhẹ 0,3%, cho thấy sức mạnh giá tương đối tốt hơn thị trường chung. Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Xây dựng và Bán lẻ cũng cải thiện tỷ trọng giao dịch, nhưng giá vẫn giảm lần lượt 2,4%, 0,8% và 3,6%.

Xét theo quy mô vốn hóa, áp lực điều chỉnh trong tuần 37/2026 lan rộng trên cả ba nhóm, trong đó nhóm vốn hóa vừa giảm mạnh nhất. VN30 giảm 2,43%, VNMID giảm 3,92% và VNSML giảm 2,32%, so với mức giảm 3,12% của VN-Index. Diễn biến này cho thấy nhịp điều chỉnh không chỉ đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn mà đã mở rộng sang phần còn lại của thị trường, đặc biệt ở nhóm vốn hóa vừa.

Về phân bổ dòng tiền, VN30 vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 61,5%, dù giảm từ 63,1% trong tuần trước.

Tỷ trọng VNMID tăng từ 31,6% lên 32,3%, trong khi VNSML tăng đáng kể từ 3,3% lên 4,1%. Tuy nhiên, sự gia tăng tỷ trọng ở VNMID và VNSML chủ yếu mang tính tương đối trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm, thay vì phản ánh dòng tiền tuyệt đối gia tăng.

Cụ thể, giá trị giao dịch bình quân của VN30 giảm 13,0% so với tuần trước, tương ứng giảm 1.169 tỷ đồng/ phiên; VNMID giảm 8,7%, tương ứng 392 tỷ đồng/ phiên. Riêng VNSML ghi nhận thanh khoản tăng 10,0%, tương ứng khoảng 46,9 tỷ đồng/phiên, qua đó giúp tỷ trọng giao dịch của nhóm này phục hồi từ vùng thấp của tuần trước.