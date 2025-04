Bộ Xây dựng kiểm tra tiến độ dự án nhà ở xã hội tại địa phương

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cùng Đoàn công tác của Bộ vừa có chuyến làm việc với nhiều địa phương về dự án nhà ở xã hội.

THÚC ĐẨY CÁC DỰ ÁN ĐÃ KHỞI CÔNG

Tại Hải Dương, Đoàn đã kiểm tra tiến độ của 3 dự án, gồm: Khu chung cư Tạ Quang Bửu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư; Nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị phía nam Thành phố Hải Dương do Công ty cổ phần Bất động sản Thành Đông làm chủ đầu tư; Nhà ở xã hội tại Khu đô thị Tân Phú Hưng mở rộng do Công ty cổ phần Đầu tư Newland làm chủ đầu tư.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh, các dự án không chỉ tạo nguồn quỹ căn hộ cho tỉnh, thực hiện mục tiêu phát triển nhà ở xã hội chung của Chính phủ, mà còn góp phần giúp người dân, nhất là người thu nhập thấp có cơ hội mua được nhà.

Vì vậy, Thứ trưởng Sinh yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh cùng đơn vị liên quan rà soát, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các dự án; rà soát, khẩn trương tham mưu triển khai những dự án phát triển nhà ở xã hội khác trên địa bàn tỉnh.

Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn cũng tiến hành khảo sát thực tế ở một số dự án nhà ở xã hội đã khởi công, như: Nhà lưu trú công nhân tại Cụm tiểu thủ công nghiệp (phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức); Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư số 6 (phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức); Nhà ở xã hội tại số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, Quận 10).

Sau kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhận định có 2 dự án cơ bản đang hoàn thiện và dự kiến xong trong năm nay. Nếu hai dự án này hoàn thành thì có thể cung ứng khoảng 2.100 căn nhà ở xã hội.

Liên quan đến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thứ trưởng khẳng định Bộ Xây dựng nhất trí rà soát, tháo gỡ các khó khăn mà Thành phố kiến nghị. Bộ sẽ hướng dẫn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các địa phương trình tự thực hiện, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để ưu tiên tối đa cho việc phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo các sở, ngành để năm 2025 hoàn thành chỉ tiêu và làm động lực cho mục tiêu những năm tiếp theo.

Về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng nêu rõ năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh được giao 2.874 căn. Ngoài ra, địa phương khác, như Hà Nội là 4.670 căn, Hải Phòng 10.158 căn, Đà Nẵng 1.500 căn, Cần Thơ 1.139 căn, Bắc Giang 5.243 căn, Hà Nam 3.361 căn, Bắc Ninh 10.686 căn, Thanh Hoá 5.249 căn, Khánh Hoà 2.496 căn, Bà Rịa Vũng Tàu 1.919 căn, Đồng Nai 2.608 căn, Bình Dương 8.247 căn, Long An 2.000 căn.

THỰC HIỆN RÀ SOÁT QUỸ ĐẤT 20%

Theo Bộ Xây dựng, Bộ đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các Đoàn công tác do lãnh đạo Bộ Xây dựng làm trưởng đoàn để kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Do đó, nhằm đảm bảo chất lượng của công tác kiểm tra, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai các nội dung chỉ đạo và nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội đã được cấp phép, khởi công tập trung tối đa nguồn lực để thi công xây dựng, sớm hoàn thành trong năm 2025.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền theo quy định, thực hiện các nội dung số (7), (8), (9) điểm a mục 3 phần III tại thông báo số 120/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể:

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, phải đôn đốc chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực để thực hiện, quyết tâm hoàn thành trong năm 2025.

Thực hiện rà soát quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại và các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư để yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2025.

Đối với dự án nhà ở thương mại, khu đô thị được chấp thuận chủ chương bàn giao lại quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho nhà nước sử dụng để giao tổ chức khác đầu tư xây dụng nhà ở xã hội nhưng chưa thực hiện bàn giao thì xem xét điều chỉnh văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đó trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với cam kết phải hoàn thiện các thủ tục để khởi công trong thời hạn 12 tháng.

Khẩn trương hoàn thành thủ tục để chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với quỹ đất nhà ở xã hội đã có trong quy hoạch.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, bao gồm nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và 20% quỹ đất ở trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật.