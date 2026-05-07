Bộ Y tế: Kế hoạch triển khai nhiệm vụ khám sức khoẻ miễn phí cho người dân

Kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai
thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp liên quan đến
khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho
người dân đã đề ra trong Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể để các địa phương, đơn vị trong tổ chức triển
khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ
hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.
Đồng thời đảm bảo liên thông dữ
liệu khám sức khỏe định kỳ với cơ sở dữ liệu khám sức khỏe; Hệ thống thông tin
về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ
thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; bảo đảm thống nhất lập sổ sức khỏe điện
tử tích hợp trên ứng dụng VNeID.
Mục tiêu là người dân được khám sức khỏe
định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần theo lộ trình và đối
tượng ưu tiên để chủ động phát hiện, dự phòng và điều trị bệnh sớm, giảm gánh nặng
bệnh tật và chi phí y tế; tạo cơ sở dữ liệu quản lý sức khỏe quốc gia để quản
lý sức khỏe, đảm bảo mỗi người dân được bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe toàn
diện, liên tục theo vòng đời.
Theo kế hoạch, phạm vi, đối tượng, lộ
trình ưu tiên, cơ sở tổ chức khám và nguồn kinh phí thực hiện chính sách khám sức
khỏe định kỳ, hoặc khám
sàng lọc miễn phí thực hiện theo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh.
Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc
cá nhân sử dụng người lao động theo quy định tại khoản 1, 2 và khoản 3 Điều 2
Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 để tổ chức thực hiện khám sức khỏe định
kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế phối hợp với
Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn
phí cho người dân trên địa bàn.
Chỉ đạo tổ chức rà soát, lập danh sách người dân; chỉ đạo tổ chức khám sức
khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo thẩm quyền quản lý
tại địa phương tại trạm y tế hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã công bố đủ điều
kiện khám sức khỏe.
Trường hợp Trạm y tế cấp xã không
đủ điều kiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc theo quy định, chính quyền cấp xã hoặc Sở Y
tế chỉ đạo cơ sở đã đủ điều kiện khám sức khỏe trên địa bàn chủ động phối hợp,
hỗ trợ chuyên môn hoặc chọn Trạm y tế xã làm địa điểm khám sức khỏe lưu động
theo quy định để đảm bảo thuận tiện cho người dân.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức
khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cần phân nhóm đối tượng ưu tiên, và sắp xếp lịch khám đảm bảo
phù hợp, tránh quá tải và thuận tiện cho người dân.
Đồng thời, tổ chức khám đầy đủ các nội
dung theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để đánh giá tình trạng sức khỏe hoặc
phân loại sức khỏe; phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh và người mắc bệnh theo nhóm
đối tượng; tư vấn phòng bệnh, điều trị hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
phù hợp theo quy định.
Kết quả khám được tổng hợp và lập
sổ sức khỏe điện tử; liên thông, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ và các
cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế với hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế;
tích hợp trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt
Nam.
Theo kế hoạch, Bộ Y tế cũng xác định lộ trình các
đơn vị phải thực hiện đối với các nhiệm vụ vụ thể. Trong đó, trong tháng 5/2026,
các đơn vị hoàn thiện xây dựng hướng dẫn chuyên môn khám sức khỏe định kỳ
cho người dân; xây dựng
hệ thống dữ liệu sổ sức khỏe điện tử quốc gia; xây dựng kế
hoạch, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc; lập sổ sức
khỏe điện tử cho người dân tại địa phương trình Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phê duyệt.
Việc xây dựng hướng dẫn chuyên môn và tổ
chức theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện khám sàng lọc miễn phí cho các nhóm
đối tượng, hoàn thành trước 31/12/2027.