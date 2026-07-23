Bộ Y tế yêu cầu rà soát sau vụ phòng khám tư nhân lừa người bệnh ở Nghệ An

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) chiều 23/7 đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị rà soát, kiểm tra đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn...

Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Yêu cầu được Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đưa ra sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An “Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao”.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành.

Đồng thời, đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Kết quả rà soát được yêu cầu báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27/7/2026.

Theo thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, Công an tỉnh Nghệ An, ngày 23/7, cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh, triệt xóa đường dây núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An (An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cầm đầu thành lập Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An).

Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay. Qua đó, tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm “vẽ bệnh”.

Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng…

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh phá án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám Đa khoa y học Nghệ An.

Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.