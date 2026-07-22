Truy tố cựu giám đốc ngân hàng ký hồ sơ khống giúp doanh nghiệp chiếm đoạt vốn

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Vina Megastar, cơ quan tố tụng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hương Giang - cựu giám đốc ngân hàng về sai phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng...

Căn cứ chứng cứ, tài liệu, cơ quan tố tụng làm rõ sai phạm trong hoạt động cho vay. Ảnh minh họa: VGP.

Ngày 22/7, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố đối với 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vina Megastar (viết tắt là Công ty Vina Megastar).

Theo đó, bị can Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu giám đốc ngân hàng) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, Công ty Vina Megastar còn nợ ngân hàng 250 tỷ đồng và các Công ty thành viên nợ số tiền 150 tỷ đồng.

Do cần tiền trả nợ và để kinh doanh, Nguyễn Hoàng Long đã đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn. Hai bên thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống để có thể vay thêm tiền.

Theo đó, Long chỉ đạo giám đốc các công ty thuộc Công ty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên, trong đó có Lê Anh Tâm (Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng An Việt Úc, là em vợ của Long).

Về phía ngân hàng, bị can Giang sẽ không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định.

Theo chỉ đạo của Giang, cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng để giải ngân.

Bằng phương thức trên, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm vay 29,5 tỷ đồng (trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng) của ngân hàng.

Ngày 22/12/2016, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án Nguyễn Hoàng Long cùng các đồng phạm về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Sau khi bị khởi tố, Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang đã bỏ trốn và bị cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.

Cơ quan tố tụng xác định, hai bị can đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử.

Quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh trong vụ án và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can Tâm và Giang. Quyền bào chữa cho các bị can vắng mặt đã được bảo đảm theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Do đó, có đủ căn cứ để truy tố, xét xử vắng mặt đối với 2 bị can này.

Do hành vi phạm tội của bị can Giang xảy ra năm 2011, căn cứ vào quy định tại Điều 2 - Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho người phạm tội nên cơ quan tố tụng đã áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 để truy tố.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị 2 bị can đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 - Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Nếu bị can tiếp tục bỏ trốn thì được xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.