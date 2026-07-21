Huế: Hơn 568.000 người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026 - 2030 tại thành phố Huế đang ghi nhận những kết quả khả quan. Chưa đầy một tháng sau lễ phát động, hơn 568.000 người đã được khám sức khỏe, tương đương 44,5% dân số toàn thành phố...

Đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành khám sức khoẻ cho người dân. Ảnh: UBND TP Huế

Theo báo cáo của UBND thành phố Huế, chương trình được bắt đầu 1/6/2026, đến nay, 40/40 xã, phường đã tổ chức hoạt động khám sức khỏe, với 568.593 người được khám ít nhất một lần trong năm, đạt 44,5% kế hoạch.

Để triển khai chương trình, ngành y tế thành phố đã tổ chức tập huấn, cập nhật dữ liệu và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương cùng các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, Đại học Huế và nhiều đơn vị khám chữa bệnh khác nhằm huy động nguồn lực phục vụ người dân.

Một trong những dấu mốc quan trọng là Lễ phát động chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí giai đoạn 2026 – 2030 được tổ chức ngày 1/7 tại phường Phong Thái. Sau lễ phát động, các cơ sở y tế đồng loạt triển khai kế hoạch, chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia.

Trong quá trình thực hiện, nhiều hoạt động khám chuyên sâu đã được tổ chức. Ngày 11/7/2026, Bệnh viện Trung ương Huế triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền và xã Khe Tre cho hơn 1.000 người dân. Bên cạnh các nội dung khám tổng quát, người dân còn được đo mật độ khoáng xương, điện tâm đồ và sàng lọc bệnh đái tháo đường ngay tại điểm khám khi phát hiện đường huyết bất thường.

Trước đó, từ tháng 1 đến tháng 3/2026, Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho 4.428 học sinh trên địa bàn thành phố, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe ở lứa tuổi học đường.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí là chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Việc triển khai đồng bộ trên toàn thành phố không chỉ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ mà còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe, nâng cao hiệu quả quản lý và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang thăm hỏi, động viên đội ngũ y, bác sĩ và người dân. Ảnh: UBND TP Huế

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đánh giá, kết quả đạt được trong thời gian ngắn cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả giữa ngành Y tế, chính quyền địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh.

Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, tăng cường công tác truyền thông và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% nhóm đối tượng ưu tiên trước ngày 30/9/2026; hoàn thành khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trước ngày 31/12/2026. Giai đoạn 2027 – 2030, thành phố Huế đặt mục tiêu bảo đảm 100% người dân được khám sức khỏe tối thiểu một lần mỗi năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn như việc cập nhật các quy định chuyên môn mới của Bộ Y tế, chưa có hướng dẫn thống nhất về cơ chế quản lý dữ liệu và nguồn kinh phí, nhất là đối với trẻ em, học sinh, sinh viên; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số đơn vị còn hạn chế.

UBND thành phố Huế kiến nghị Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành các hướng dẫn đồng bộ về cơ chế quản lý, tài chính và kết nối dữ liệu nhằm tạo điều kiện để chương trình được triển khai hiệu quả, bền vững.