Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu tăng 7,8%

Theo Bộ Nội vụ, mức lương tối thiểu hiện hành quy định tại Nghị định số 293/2025/NĐ-CP được xác lập theo vùng, và gắn với địa giới hành chính cấp xã.
Tuy nhiên, đến nay một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu đã không còn phù hợp, do có sự thay đổi về địa giới hành chính (đổi tên, thành lập mới, nhập, giải thể) sau khi thực hiện sắp xếp lại theo các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoặc có sự thay đổi về điều kiện cơ sở hạ tầng, thị trường lao động, chính sách thu hút đầu tư…
Từ thực tiễn đó, tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất cập nhật, điều chỉnh phân vùng lại một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu cho phù hợp tình hình thực tế.
Hằng năm, Bộ Nội vụ đều yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá các địa bàn và mức lương tối thiểu đang áp dụng.
Trường hợp có đề xuất điều chỉnh, thì địa phương phải tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư và doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tổng hợp đề xuất gửi về Bộ Nội vụ để rà soát, báo cáo Chính phủ.
Sau khi triển khai rà soát, Bộ Nội vụ cho biết có 5 tỉnh/thành phố đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu, gồm: Hưng Yên, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng.
Cụ thể, điều chỉnh từ vùng II lên vùng I đối với: Các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng thuộc Thành phố Hải Phòng; phường Bình Phước và các xã Cẩm Mỹ, Định Quán, Tân Phú, Thuận Lợi thuộc Thành phố Đồng Nai.
Các phường Bà Rịa, Long Hương, Tam Long, các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Kim Long, Châu Đức, Long Hải, Long Điền, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Thạnh An và Đặc khu Côn Đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với: các phường Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc và các xã Điện Bàn Tây, Gò Nổi thuộc Thành phố Đà Nẵng; phường Phước Long và xã Tân Khai thuộc Thành phố Đồng Nai; các xã Bình Giã, Xuân Sơn, Đất Đỏ, Phước Hải, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Bàu Lâm, Bình Châu, Hòa Hiệp thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với: Các xã Đông Hưng, Bắc Tiên Hưng, Đông Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Quỳnh Phụ, Minh Thọ, Nguyễn Du, Quỳnh An, Ngọc Lâm, Đồng Bằng, A Sào, Tân Tiến, Phụ Dực, Hưng Hà, Tiên La, Lê Quý Đôn, Hồng Minh, Thần Khê, Diên Hà, Ngự Thiên, Long Hưng, Lê Lợi, Kiến Xương, Quang Lịch, Vũ Quý, Bình Thanh, Bình Định, Hồng Vũ, Bình Nguyên, Trà Giang, Vũ Thư, Vũ Tiên, Vạn Xuân thuộc tỉnh Hưng Yên.
Qua rà soát, Bộ Nội vụ nhận thấy các địa phương nêu trên đều đã thực hiện quy trình lấy ý kiến các tổ chức, đơn vị liên quan và doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
Đề xuất điều chỉnh vùng của các địa phương nhằm mục tiêu điều tiết thị trường lao động giữa các vùng. Qua đó, tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lân cận, hoặc do các địa bàn trên có sự phát triển về thị trường lao động, hình thành các khu, cụm công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu cao hơn.
Vì vậy, Bộ Nội vụ thống nhất tiếp thu đề xuất điều chỉnh các địa bàn áp dụng thuộc 5 tỉnh/thành phố nêu trên để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
Theo phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% được đề xuất với Chính phủ để áp dụng từ ngày 1/1/2027, lương tối thiểu tại vùng I dự kiến tăng từ từ 5,31 triệu đồng/tháng lên 5,7 triệu đồng/tháng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng/tháng lên 5,08 triệu đồng/tháng (tăng thêm 350.000 đồng).
Vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng/tháng lên 4,45 triệu đồng/tháng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng/tháng lên 4,04 triệu đồng/tháng (tăng thêm 340.000 đồng).
Lương tối thiểu theo giờ cũng được điều chỉnh tăng tương ứng, tăng từ 25.500 đồng/giờ lên 27.400 đồng/giờ; vùng II tăng từ 22.700 đồng/giờ lên 24.400 đồng/giờ; vùng III tăng từ 20.000 đồng/giờ lên 21.400 đồng/giờ; vùng IV từ 17.800 đồng/giờ lên 19.400 đồng/giờ.
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,8% từ ngày 1/1/2027, tương ứng tăng từ 310.000 đồng - 390.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành...
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