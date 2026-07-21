Bộ Y tế hướng dẫn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm với hàng nhập khẩu

Các sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu, trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm. Riêng thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, cần thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định...

Sản phẩm thực phẩm được bày bán tại siêu thị. Ảnh: Thu Hằng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết thời gian gần đây, Cục đã nhận được nhiều công văn của các tổ chức, cá nhân có nội dung hỏi về việc kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng nhập khẩu, theo quy định tại Thông tư số 15/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.

Thông tư số 15/2024/TT-BYT ban hành danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm và dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam phải kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Về nội dung này, Cục An toàn thực phẩm cho biết trường hợp sản phẩm là phụ gia thực phẩm, có tên trong danh mục của Thông tư số 15, thì thực hiện kiểm tra Nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

Trường hợp sản phẩm có tên trong danh mục của Thông tư số 15, nhưng không nhằm mục đích sử dụng làm thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thì không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định.

Trường hợp sản phẩm chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu, hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong nước, thì được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm, và miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm).

Trường hợp sản phẩm dùng làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố sản phẩm theo quy định Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

Theo đó, hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gồm: Bản công bố sản phẩm (theo mẫu); giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale), hoặc giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation), hoặc giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp, có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự).

Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ, được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định, hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025. Trong phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro, phù hợp với quy định của quốc tế, hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm, hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm, thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu.

Ngoài ra, hồ sơ còn gồm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP), hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 1/7/2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Đối với sản phẩm đã được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu (trừ các trường hợp có cảnh báo về an toàn thực phẩm).

Liên quan đến việc xác định mã số hàng hóa, Cục An toàn thực phẩm đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn cụ thể trong trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa.