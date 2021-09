“Bom” ở xa, chưa nổ, nhà đầu tư đã cuống cuồng tháo chạy

Kể cả khi thị trường tương lai chứng khoán Mỹ đã phục hồi sáng nay, hay chứng khoán châu Á “lốm đốm” màu xanh thì nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam vẫn hoảng hốt tháo chạy. Độ rộng cực hẹp và hơn 160 mã đang giảm trên 2%, VN-Index bốc hơi 18 điểm là bằng chứng rõ nhất...

Thị trường chứng khoán toàn cầu mấy hôm nay âm ỉ lo lắng về quả bom nợ mang tên Evergrande, nhưng liên quan đến Việt Nam thì không có gì. Tuy nhiên chứng khoán thế giới đêm qua giảm sốc cho thấy lo lắng về tâm lý rất lớn. Thị trường trong nước có lẽ chịu tác động lan tỏa, một phần vì hôm qua VN-Index đã không vượt đỉnh thành công mà lại bị chốt lời đáng kể.

Thị trường sáng nay mở cửa đã bốc hơi 1,1% giá trị. Phản ứng của nhà đầu tư cơ bản là giống nhau, cùng một hướng bán ra bất kể giá nào. Chỉ vài phút sau khi mở cửa, độ rộng của VN-Index đã là 36 mã tăng/330 mã giảm.

Áp lực bán tháo giá đỏ duy trì trọn phiên sáng nay và một vài nhịp cầu bắt đáy xuất hiện nâng đỡ những mã vốn hóa lớn cũng chỉ đủ tạo “gợn sóng” hồi lại không đáng kể. VN-Index hồi lên cao nhất khoảng 9h54 còn giảm 0,31% so với tham chiếu. Tuy nhiên ngay sau đó thị trường lại xuất hiện nhịp bán rất mạnh, đẩy VN-Index chìm sâu xuống đáy, giảm 1,9% so với tham chiếm lúc 10h53. Thời gian còn lại chỉ số giằng co nhưng không có tiến triển nào mới hơn. Chốt phiên sáng VN-Index mất 1,34% tương đương 18,08 điểm, độ rộng ghi nhận 71 mã tăng/342 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Trong một phiên mà độ rộng quá hẹp, hầu như cổ phiếu nào cũng bị bán tháo thì các cổ phiếu tăng trở nên nổi bật. Rổ Vn30 có BVH tăng 0,37%, MWG tăng 0,65% và MSN đang tham chiếu, còn lại giảm giá. Vn30-Index giảm 1,21%, với 18 mã đang giảm trên 1%. Điểm giảm sâu nhất của chỉ số này là -1,71%.

Ảnh hưởng tệ nhất đến các chỉ số dĩ nhiên là nhóm vốn hóa lớn: VHM giảm 3,13%, GVR giảm 3,74%, VIC giảm 1,38%, HPG giảm 1,36%, GAS giảm 1,69%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng không chống đỡ nổi trước áp lực bán. VPB, STB, MBB, CTG, BID, ACB là những mã blue-chips giảm trên 1%. VCB giảm 0,7%, TCB giảm 0,99%, HDB giảm 0,97%...

Với 71 cổ phiếu còn tăng giá trên HoSE, Midcap có 16 mã, Smallcap có 28 mã. “Sốc” nhất là 17 cổ phiếu chẳng quan tâm gì đến diễn biến thê thảm chung, vẫn chốt kịch trần. JVC, OGC, QBS, DLG, TDH, PLP vẫn khớp hàng triệu cổ ở giá cao nhất. Tuy vậy chỉ số smallcap vẫn giảm 1,32%, Midcap giảm 0,97% so với tham chiếu.

Lực bán tháo mạnh sáng nay đẩy thanh khoản sáng nay lên khá cao, đạt 17.003 tỷ đồng khớp lệnh hai sàn, tăng 15,7% so với sáng hôm qua. HoSE tăng giao dịch 16% và VN30 tăng 16,8%. HPG thanh khoản lớn nhất với 1.087,8 tỷ đồng, giá giảm 1,36%. VHM thứ hai với 747,4 tỷ đồng, giá giảm 3,13%. Lực cầu bắt đáy cho đến cuối phiên sáng đã giúp dừng đà giảm lại một chút.

Nhà đầu tư nước ngoài bán cũng ròng khá hiền, với -135 tỷ đồng trên HoSE và 7,8 tỷ đồng trên HNX. Chứng chỉ quỹ FUEVFVND bị bán ròng nhiều nhất với -82 tỷ, HPG tiếp sau với -62,5 tỷ, VIC -29,4 tỷ, DGC -24 tỷ, VRE -21 tỷ. Phía mua ròng có VNM +47 tỷ, KBC +27,2 tỷ, VHC +26,6 tỷ, HSG +22,6 tỷ...