BST Tom Ford Xuân – Hè 2023: thập niên 80 lấp lánh

Tom Ford đã xuất hiện rất nhiều trên các phương tiện truyền thông trong suốt tháng 7 vừa qua, khi có thông tin rằng ông đang cân nhắc việc bán đi thương hiệu của mình. Nhà thiết kế tài hoa này không hề phát biểu gì kể từ đó, nhưng các cuộc thảo luận trong ngành đã cho rằng thương vụ này có thể trị giá tới 3 tỷ đô la.

Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi trong show diễn tại Tuần lễ thời rang New York, Tom xuất hiện trong bộ đồ chói lóa, giới thiệu một show diễn với hàng ghế đầu toàn những người nổi tiếng — Madonna, Chris Rock và Ciara… Đồng thời, nhà thiết kế này cũng mang tới một bộ sưu tập đậm chất Hollywood, xa xỉ và tiệc tùng.

Đây là Tuần lễ thời trang New York, do đó tôn vinh một cơ thể thanh mảnh là tâm điểm của sự chú ý. Bộ sưu tập này giống như nhìn lại các chương khác nhau của quãng đời làm nghề của Tom Ford. Từ những chiếc áo lót màu đen và áo ngực sa tanh màu đen gợi nhớ đến buổi trình diễn mùa xuân năm 2001 của Gucci, những chiếc váy voan được thiết kế lại gợi nhớ đến chuyến đi chơi của YSL vào mùa xuân năm 2002. Và khi phần trang phục ban ngày kết thúc, những bản hit lạc quan của thập niên 80 đã được đổi chỗ cho giọng hát Freddie Mercury và giai điệu “Time Waits for No One”, và các bộ trang phục dạ hội lần lượt xuất hiện.

Có thể thấy, sau một năm trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống và công việc, khi chồng của nam nhà thiết kế là nhà báo Richard Buckley qua đời vào tháng 9/2021, và cuộc thương lượng bán thương hiệu vào mùa hè năm nay, Tom Ford quyết định quay lại với phong cách thời trang tiệc tùng của những 80 cùng các dấu ấn gợi nhớ về thời hoàng kim của nhà mốt.

Những chiếc váy dài chạm sàn được đính kết hoàn toàn bằng vải sequins, chiếc áo khoác bomber đính sequin được mặc với đồ lót, hay Nudie Suits với quần short nóng bỏng chính là vài ví dụ điển hình. Thay vì tránh những thứ cắt xén và sequins trở nên đơn điệu, Tom Ford đã nâng tầm show diễn bằng những chiếc váy cut-out màu đen được xếp nếp đẹp mắt.

Cùng với DNA “gợi cảm” đặc trưng trong lối thiết kế của mình, BST Xuân - Hè 2023 tại New York Fashion Week mang đến các thiết kế da bóng, lurex, ren và sequin vừa quyến rũ vừa sang trọng. Cùng với đó là các thiết kế ánh kim và lưới được kết hợp với kiểu tóc xù mì và đôi mắt khói mang đậm chất cổ điển.

Và tất nhiên, ở Tom Ford có cả sự phù phiếm. Những áo sơ mi phong cách cao bồi thêu thùa kết hợp với đáy bằng da và quần đùi thể thao, trong khi trang phục thể thao có bản chất sáng bóng và hầu như không phù hợp cho mục đích sử dụng thực tế. Những chiếc áo khoác phù hợp được may đo sắc nét nằm trên áo lót có dây và quần short cạp thấp, một cách biến tấu trực quan cho kiểu kết hợp truyền thống của cả hai thiết kế.

Trong bộ sưu tập Xuân - Hè 2023 còn có các họa tiết động vật, tuxedo Tom Ford cổ điển và những chiếc váy cực kỳ nữ tính tôn lên đường nét trên cơ thể. Bộ sưu tập này cũng tăng cường yếu tố ấn tượng và thu hút ánh nhìn với chất vải lamé pastel và những bức tranh thêu hoa phức tạp. Có thể nói, nhà thiết kế Tom Ford đã nhấn chìm bộ sưu tập của mình trong sự hào nhoáng và quyến rũ.

Trong khi đó, trang phục nam có phần trầm lặng hơn mặc dù được điểm xuyết họa tiết và chi tiết vô cùng táo bạo. Màu đen tuyền cổ điển cùng màu hồng fuchsia thời thượng của năm khẳng định tuyên ngôn thời trang phái mạnh với một diện mạo trẻ trung nhưng cũng không kém phần lịch lãm. Trong khi đó, những bộ vest nguyên mẫu được tăng cường bởi những đường nét thanh mảnh, hoa văn chìm và đôi khi là vải kim loại.

Họa tiết da động vật (da báo, da cá sấu và da trăn) được Tom Ford nâng lên một tầm cao mới khi xử lý trên nền chất liệu lụa cao cấp, da bóng khiến cho từng đường nét được kết nối với nhau một cách hoàn hảo. Không dừng lại ở đó, chất liệu ren và lưới cũng được nam nhà mốt ứng dụng trong thiết kế trang phục nam nhằm khơi dậy vẻ đẹp hoang dã và quyến rũ bên trong của cánh mày râu.

Cuối cùng, một loạt những bộ váy dạ hội nữ tính lung linh được giới thiệu, với màn kết do Gigi và Bella Hadid làm mẫu, là đỉnh cao mẫu mực của bộ sưu tập quá khứ gặp gỡ hiện tại với tất cả các dấu ấn quen thuộc của thương hiệu. Tom Ford thực sự đã trình bày một bộ sưu tập phù hợp với kho lưu trữ của mình, một sự tinh tế mà không nhiều người có thể làm được.