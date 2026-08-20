Bước chuyển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026 đã chính thức khai mạc vào sáng ngày 19/8, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của thành phố...

Toàn cảnh lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026. Ảnh Ngô Anh Văn

Sáng 19/8, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng - SURF 2026. Tham dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Đà Nẵng; cùng hơn 30 diễn giả, chuyên gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế, hơn 20 đơn vị đồng hành, 150 dự án khởi nghiệp và 3.000 người đăng ký tham dự.

SURF 2026 diễn ra trong bối cảnh Đà Nẵng đang tích cực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sự kiện này không chỉ là nơi kết nối các nguồn lực đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế mà còn thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà đầu tư, viện trường và cộng đồng startup. Đặc biệt, SURF 2026 tạo điều kiện để các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, thị trường và các cơ hội phát triển toàn cầu.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, nhấn mạnh: Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt với chủ đề "Kỷ nguyên vươn mình - Sáng tạo tiên phong". Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động nhanh chóng, lợi thế cạnh tranh của một đô thị không chỉ đo đếm bằng hạ tầng vật lý hay quy mô vốn, mà ngày càng được quyết định bởi khả năng tạo ra tri thức mới, công nghệ mới và tốc độ thương mại hóa các giá trị sáng tạo. Thành phố Đà Nẵng nhất quán xác định: Đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực phát triển cốt lõi của toàn thành phố, chứ không chỉ dừng lại là nhiệm vụ riêng của ngành khoa học và công nghệ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, phát biểu khai mạc SURF 2026. Ảnh Ngô Anh Văn.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Đà Nẵng kiên trì xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, bền vững và liên kết sâu rộng. "Chúng tôi thấu hiểu rằng một ý tưởng đột phá cần có nhà khoa học hoàn thiện công nghệ, doanh nghiệp thương mại hóa, quỹ đầu tư tiếp ứng nguồn lực, và đặc biệt là một chính quyền cởi mở, kiến tạo để trao không gian cho cái mới được thử nghiệm và phát triển. SURF chính là điểm hẹn hội tụ - nơi ý tưởng gặp gỡ nguồn lực, công nghệ tìm thấy thị trường, và các dự án khởi nghiệp Đà Nẵng kết nối vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu", ông Bửu cho hay.

Theo ông Bửu, năm 2026, thành phố đã chứng kiến những bước tiến thể chế vượt trội: Đà Nẵng đã ban hành 17 nghị quyết cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù thúc đẩy vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Nhờ sự đầu tư đồng bộ, hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng đã bứt phá tăng 212 bậc, vươn lên vị trí 554 toàn cầu và giữ vững vị trí thứ 3 toàn quốc theo Báo cáo StartupBlink 2026. Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đã gọi vốn thành công hàng triệu USD.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Đà Nẵng cam kết tiếp tục đổi mới phương thức quản trị - chuyển dịch mạnh mẽ từ "quản lý" sang "kiến tạo và đồng hành", lấy hiệu quả thực tế của doanh nghiệp và sự thành công của hệ sinh thái làm thước đo cao nhất. Đà Nẵng sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận tri thức, công nghệ, nguồn vốn quốc tế, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi nhất để các nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp yên tâm nghiên cứu, phát triển và bứt phá.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá SURF 2026 phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Đà Nẵng đang mở rộng hệ sinh thái ra hướng quốc tế, hợp tác với các thành phố như Seoul (Hàn Quốc), kết nối với các quỹ đầu tư quốc tế và các đối tác công nghệ. Đặc biệt, diễn đàn năm nay đặt mục tiêu đầy khát vọng là kiến tạo các "kỳ lân" công nghệ tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh, phát biểu tại buổi lễ khai mạc SURF. Ảnh Ngô Anh Văn

Để những định hướng phát triển thực chất, ông Hoàng Minh đề nghị Đà Nẵng tập trung kết nối các thành phần hệ sinh thái, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh thương mại hóa công nghệ, phát triển thị trường và nguồn vốn, xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường hợp tác, kết nối quốc tế. Mục tiêu cuối cùng phải được đo bằng số doanh nghiệp phát triển thành công, công nghệ được thương mại hóa và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng về cơ chế, chuyên gia và kết nối quốc tế, góp phần đưa thành phố trở thành điểm sáng về đổi mới sáng tạo của cả nước.

Ban Tổ chức Ngày hội cho biết một trong những điểm nhấn của SURF 2026 là sự mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy kết nối đầu tư xuyên biên giới và phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, blockchain, công nghệ xanh và chuyển đổi số.

SURF 2026 được diễn ra trong 2 ngày 18-19/8 bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng, Triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Ra mắt không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng, và Công bố chứng nhận quốc tế từ StartupBlink: “Đà Nẵng - Hệ sinh thái khởi nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”.