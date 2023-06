Cá mập Pyn Elite Fund: "Năm 2023, VN-Index tiến về mốc 1.500 điểm là hoàn toàn hợp lý"

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ đầu tư Pyn Elite Fund trong thư gửi nhà đầu tư mới đây nhấn mạnh, sẽ rất hợp lý khi cho rằng đà tăng trưởng chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục trong thời gian tới bởi những tiêu cực gây ra sự sụp đổ năm ngoái đã lùi lại phía sau. Và hiệu suất của PYN Elite sẽ vượt xa chỉ số trong thời gian còn lại của năm 2022.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc vào tháng 11/2022 ở mức thấp nhất của chỉ số là 911. Chỉ số hiện đang giao dịch ở mức 1.100. Vào thời điểm đầu năm 2022, Vn-Index ở mức 1.500 điểm, thị trường được định giá với tỷ lệ P/S (Giá/Doanh số) là 2,0. Bây giờ, tỷ lệ P/S là 1,29. Kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục tích cực trong năm nay vì cổ phiếu đã trở nên quá rẻ vào năm ngoái.

Không tính đến triển vọng tăng trưởng tốt của các công ty niêm yết Việt Nam trong vài năm tới và sự gia tăng về doanh thu, chỉ riêng với số liệu doanh thu năm 2023, với P/S là 2,0 sẽ hoàn toàn hợp lý, nhất là khi lãi suất đang giảm và thanh khoản thị trường đang cải thiện trở lại. Tức là Vn-Index có thể tăng trưởng về mức 1.500 là hoàn toàn hợp lý. Trong vài tuần qua, nhà đầu tư cá nhân đã quay trở lại thị trường chứng khoán, thanh khoản cũng đã tăng theo.

Kỳ vọng về thị trường chứng khoán đã trở nên lạc quan, nhưng nhà đầu tư vẫn còn xem xét đến các yếu tố vĩ mô. GDP của Việt Nam tăng trưởng quý 1 chỉ 3,3%, con số thấp đối với Việt Nam - một nền kinh tế đang phát triển nhanh điển hình với mục tiêu tăng trưởng hàng năm đạt 6%.

Xuất khẩu chậm lại những tháng đầu năm, tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam ì ạch hai năm liên tiếp. Nhu cầu tiêu dùng của Việt Nam đã bị ảnh hưởng do lãi suất tăng nhanh vào cuối mùa thu. Lạm phát ở Việt Nam ở mức rất vừa phải và trong tháng 5, tỷ lệ lạm phát 2,4%.

Một số công ty danh mục đầu tư quan trọng của PYN Elite đã ghi nhận kết quả rất khả quan trong quý đầu tiên của năm, mặc dù tăng trưởng lợi nhuận của thị trường chứng khoán nói chung là chậm chạp.

Ví dụ, VRE có kết quả tăng 171% do một số yếu tố, vượt qua kỳ vọng của quỹ Vinhomes cũng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận 162%. Hoạt động kinh doanh của công ty cảng hàng không ACV sẽ cải thiện khi giao thông hàng không bình thường hóa, nhưng tăng trưởng lợi nhuận trong quý đầu tiên như mong đợi tốt hơn +86%.

Đúng như kỳ vọng của quỹ, Sacombank đảm bảo mức tăng trưởng lợi nhuận xuất sắc 49%. Ngân hàng CTG, TPB, HDB và MBB tăng trưởng lợi nhuận ì ạch do ảnh hưởng từ tình hình chung của Việt Nam tăng trưởng kinh tế chậm lại. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng thậm chí còn mạnh mẽ hơn cùng với sự tăng tốc của tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

Dữ liệu quỹ đã thu thập trong 15 năm qua chỉ ra rằng, về mặt lịch sử, các sàn giao dịch chứng khoán sau khi chạm đáy, luôn đạt được những giai đoạn lợi nhuận cao sau đó.

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan Pyn Elite Fund cũng vừa công bố báo cáo hoạt động tháng 5/2023 với hiệu suất đầu tư đạt 1,75%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, hiệu suất của quỹ đầu tư đến từ Phần Lan ghi nhận 6,29%, bám sát với mức tăng gần 7% của VN-Index.

Hiệu suất của quỹ tăng trưởng tích cực trong bối cảnh Vn-Index tăng 2,5% nhiều ngành đồng loạt hồi phục mạnh. Nhóm vốn hóa nhỏ tăng 9,7%, VN Mid-cap tăng 4,3%, trong khi VN30 chỉ tăng 1,4%. PYN Elite tăng 1,8% chủ yếu nhờ mức tăng trưởng bởi hai cổ phiếu trong danh mục gồm VHM và STB.

Tại thời điểm 31/5/ 2023, giá trị tài sản ròng/ccq của PYN Elite Fund đạt hơn 420 Euro. Quy mô danh mục (AUM) đạt hơn 73 triệu Euro tương đương 18.325 tỷ đồng, tăng khoảng 11 triệu Euro (275 tỷ đồng) so với thời điểm cuối tháng 4/2023.

Top 10 khoản đầu tư lớn nhất danh mục chiếm gần 88% danh mục của quỹ, không nhiều thay đổi so với cuối tháng trước với VHM, 5 cổ phiếu ngân hàng (CTG, STB, TPB, MBB, HDB), chứng chỉ quỹ VNFinLead ETF mô phỏng nhóm tài chính - nơi 90% là cổ phiếu ngân hàng, cùng một vài cái tên quen thuộc khác như ACV, VEA, VRE...

Hiện, VHM đứng đầu danh mục của PYN Elite Fund với tỷ trọng 14,7%, tăng 1,3% so với tháng trước; CTG đứng vị trí thứ 2 trong danh mục (tỷ trọng 13%, giảm 4,5% so với tháng trước), STB chiếm 11% (giảm 1,1%) trong khi VRE đứng liền sau với tỷ trọng 9,7% (giảm 0,1% so với tháng trước).