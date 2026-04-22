Cá nhân mua ròng gần 1.400 tỷ trong phiên "xanh vỏ đỏ lòng"

Mùa đại hội cổ đông đang bước vào giai đoạn cao điểm và thị trường phản ứng khá nhạy theo từng câu chuyện riêng lẻ của doanh nghiệp, thay vì một xu hướng lan tỏa. Diễn biến phiên hôm nay là minh chứng rõ nét khi cổ phiếu VIC bất ngờ tăng kịch trần, trở thành lực kéo gần như quyết định đối với chỉ số.

Từ trạng thái nhúng đỏ đầu phiên, VN-Index đảo chiều tăng mạnh 23,82 điểm vào cuối phiên, lên 2.857,30 điểm, tương ứng tăng 1,30%. Riêng VIC đóng góp tới 22 điểm, trong khi VHM hỗ trợ thêm gần 4 điểm, cho thấy mức độ phụ thuộc rất lớn của thị trường vào nhóm cổ phiếu trụ.

Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số không phản ánh đúng sức khỏe tổng thể khi độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 194 mã giảm so với 111 mã tăng. Nhóm bất động sản có sự hồi phục nhất định ở NVL, VRE, KBC, nhưng tính lan tỏa vẫn hạn chế và chủ yếu mang tính cục bộ.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng – trụ cột quan trọng của thị trường – tiếp tục điều chỉnh với hàng loạt mã lớn như VCB, BID, MBB, LPB, ACB, STB, HDB, cho thấy dòng tiền chưa quay lại các nhóm dẫn dắt một cách bền vững. Áp lực bán cũng lan rộng sang các nhóm ngành khác như dầu khí – năng lượng, công nghệ thông tin và viễn thông, khiến phần lớn cổ phiếu vẫn chìm trong sắc đỏ.

Điều này phản ánh bối cảnh chung chưa thực sự thuận lợi khi mùa kết quả kinh doanh kém sắc, trong khi các rủi ro từ xung đột khu vực Trung Đông vẫn còn độ trễ và ảnh hưởng tới kỳ vọng vĩ mô. Nhà đầu tư vì vậy duy trì tâm lý thận trọng, chưa vội giải ngân mạnh. Yếu tố thời điểm cũng đang tác động rõ rệt khi kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đang đến gần, khiến xu hướng phòng thủ được ưu tiên.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt 22.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đứng ngoài quan sát. Khối ngoại tiếp tục bán ròng 105,7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 15,4 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Chứng khoán, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FUEVFVND, MWG, VIC, MSN, DGC, KBC, PNJ, HCM, VPB, VJC.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, HPG, SSI, BID, PLX, VCB, NVL, TPB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.338,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 797,1 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, VHM, HPG, FPT, GEX, SHB, VPB, TCB, ACB, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Xây dựng và Vật liệu. Top bán ròng có: NVL, VIC, MSN, ClI, MBB, VSC, HDB, REE, VJC.

Tự doanh bán ròng 1.198,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 991,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 5/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm GEX, MBB, HPG, PVT, E1VFVN3O, GAS, GEL, DGC, REE, VTP.

Top bán ròng là nhóm Dịch vụ tài chính. Top cổ phiếu được bán ròng gồm FUEVFVND, MWG, STB, VIC, VHM, FPT, VPB, HDB, VNM, ACB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 43,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 209,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản Top bán rồng có GEX, HPG, DGC, TCB, STB, MWG, KBC, VCI, SHB, VIX.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin. Top mua ròng có FPT, NVL, HDB, VCB, HAH, SSI, VSC, VCG, NAF, ACB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 4.582,3 tỷ đồng, tăng 29,2%, chiếm 19,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cố phiếu VSC với hơn 69,5 triệu cổ phiếu, tương đương 1.672,8 tỷ đồng được giao dịch giữa các Cá nhân & Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó cổ phiếu PNJ được giao dịch với hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương 286,4 tỷ đồng được giao dịch trao tay giữa Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Ngân hàng, Bán lẻ, Xây dựng, Thiết bị điện, Thiết bị & Dịch vụ Dầu khí, Phần mềm, Hóa chất, Kho bãi, Hàng cá nhân, trong khi giảm ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Vật liệu xây dựng Vận tải Thủy, Khai khoáng, Sản xuất & Khai thác Dầu khí.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và đi ngang ở nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.