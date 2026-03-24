Cá nhân và tự doanh tiếp tục mua vào mạnh

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 623.6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 455.6 tỷ đồng.
Sau phiên bay màu thủng mốc 1.600 điểm hôm qua, tâm lý nhà đầu tư được cởi trói khi những rủi ro xung đột khu vực Trung Đông đã giảm đi phần nào sau khi ông Trump lên tiếng cho biết hoãn tấn công vào các nhà máy điện ở Iran 5 ngày.
Chứng khoán thế giới cùng các loại tài sản hàng hóa ngay lập tức bật tăng, VN-Index không nằm ngoài xu hướng. Chỉ số được kéo ngay mở đầu phiên, có lúc thị trường hưng phấn VN-Index tăng hơn 40 điểm nhưng do tiền không vào đua, thị trường hạ độ cao dần và đóng cửa phiên chỉ còn tăng 23,60 điểm tiến về vùng giá 1.614,77.
Độ rộng xanh mướt với 273 mã tăng chỉ còn lại 59 mã giảm điểm. Bất động sản hôm nay hút dòng tiền hàng loạt cổ phiếu bật tăng hết biên độ như NLG, TCH, trong phiên cũng có lúc DXG và NVL được mua ở giá trần. Nhóm hàng không có HVN cũng bung nóc, trong khi cổ phiếu bảo hiểm đang trở nên hấp dẫn hơn nhờ lãi suất ngân hàng tăng thời gian qua, BVH tím lịm.
Các nhóm ngành còn lại hầu hết cũng ghi nhận sắc xanh bao trùm như ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng, bán lẻ, nguyên vật liệu ngoại trừ năng lượng và cổ phiếu VIC một mình một đường hôm nay giảm 1,27%.
Điểm yếu là dòng tiền chưa sẵn sàng đua ở vùng giá hiện tại khi ngày mai mới là phiên hàng của hôm qua bay màu về tài khoản. Ba sàn hôm nay khớp lệnh gần 22.000 tỷ đồng một mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chờ đợi một mức giá tốt hơn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị vẫn còn.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 485.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 621.4 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: BSR, VCK, VCI, DGC, CTG, TCX, DCM, CII, FPT, VPB.
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, MWG, VHM, HPG, BID, HDB, STB, KBC, MSN.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: STB, HPG, MWG, HDB, VIC, SSI, VPB, BID, SHB, VHM.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 9/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán ròng có: VCK, TCH, VCI, BSR, TPB, BVH, HDG, DGC, CII.
Tự doanh mua ròng 269.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 243.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, VJC, MWG, HDB, VIC, FPT, VIB, MSN, STB, TPB.
Top bán ròng là nhóm Hóa chất. Top cổ phiếu được bán ròng gồm DGC, VPB, VNM, NVL, EIVFVN30, PAC, DCM, FUEVFVND, MBB, TCH.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 310.4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 77.5 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 8/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có STB, VPB, BSR, SSI, FPT, ACB, CTG, VPI, VCI, TCX. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có TCH, VHM, BID, VCB, KBC, VIC, PVT, MWG, BVH, TPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận 2.770,5 tỷ đồng, giảm 20,7% so với phiên liền trước, chiếm 12,5% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu MBB với gần 14,6 triệu cổ phiếu, tương đương 378,3 tỷ đồng được trao tay giữa Nước ngoài. Bên cạnh đó, xuất hiện giao dịch thỏa thuận ở nhiều cổ phiếu Ngân hàng khác như: STB, HDB, TPB, VIB và Bán lẻ: PET, MWG.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Dầu khí, Xây dựng & Vật liệu, Vận tải thủy, Hàng không, Bảo hiểm trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Nuôi trồng nông & hải sản, Bán lẻ, Công nghệ thông tin, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.
