Các bệnh viện triển khai bệnh án điện tử trước ngày 30/9

Đây là một trong những chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan về đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tại các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị các đơn vị trong ngành nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hướng tới dịch vụ số cá nhân hóa, không phụ thuộc địa giới hành chính. Phấn đấu đến hết năm 2025, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

Tỷ lệ người trưởng thành (có nhu cầu) sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt từ 40% trở lên; đến hết tháng 6 năm nay, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân.

Cùng với đó, tăng cường chuyển đổi số trong quản lý y tế; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), trao đổi dữ liệu y tế giữa các cơ sở y tế, giữa các tuyến.

Đặc biệt, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) trong chẩn đoán, điều trị bệnh và phân tích xu hướng dịch bệnh.

Đối với vấn đề bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng và quản lý dữ liệu y tế, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị các đơn vị chú trọng xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin do đơn vị quản lý; trình thẩm định, phê duyệt; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, và các chỉ thị, thông tư hướng dẫn có liên quan.

Bảo đảm tỷ lệ kinh phí chi cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm, giai đoạn 5 năm và các dự án công nghệ thông tin theo Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Quản lý đối với dữ liệu thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị đẩy mạnh thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt theo nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế. Tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 12 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đề nghị ưu tiên nguồn lực, khẩn trương triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/9/2025), sổ sức khoẻ điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID, trao đổi dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế giữa các tuyến, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh điện tử, phiếu hẹn khám lại điện tử, tái sử dụng kết quả xét nghiệm.

Chú trọng các giải pháp hỗ trợ người dân, người bệnh trong việc khám, chữa bệnh, như sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp, nhận dạng sinh trắc học, đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến.

Cùng với đó, đẩy mạnh triển khai y tế từ xa, đơn thuốc điện tử; kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin sử dụng trong cơ sở khám, chữa bệnh (hệ thống thông tin bệnh viện, hệ thống thông tin xét nghiệm, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh...), và kết nối với các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý, chuyên môn (như các hệ thống thông tin của Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam...).

Đối với các cơ sở y tế dự phòng, cần đảm bảo việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh mới nổi, nguy hiểm; quản lý được các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; cập nhật kịp thời, đảm bảo có dữ liệu “đúng - đủ- sạch - sống” về tiêm vaccine; tham gia triển khai sổ sức khoẻ điện tử.

Đối với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế: Khẩn trương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đào tạo, giảng dạy, học tập; đảm bảo nội dung chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp trong chương trình đào tạo.