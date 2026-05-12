Top 3 nhóm ngành mạnh nhất so với thị trường chung

Cập nhật về dòng vốn toàn cầu trong tuần giao dịch vừa qua, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh ABS cho biết: Các quỹ cổ phiếu toàn cầu đã thu hút dòng vốn chảy vào trong tuần thứ bảy liên tiếp tính đến ngày 06/05/2026, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh quý đầu tiên khả quan và kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Các nhà đầu tư đã mua ròng 4,35 tỷ USD quỹ cổ phiếu toàn cầu trong tuần, mặc dù đây là dòng vốn chảy vào hàng tuần thấp nhất kể từ ngày 18/03/2026.

Dữ liệu của LSEG, bao gồm 1.060 công ty thành viên của chỉ số MSCI World, cho thấy lợi nhuận hợp nhất trong quý đầu tiên tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của các nhà phân tích khoảng 6,3%.

Các quỹ đầu tư cổ phiếu châu Á dẫn đầu dòng vốn vào khu vực với mức ròng 3,35 tỷ USD, trong khi các quỹ châu Âu thu hút ròng 1,56 tỷ USD. Ngược lại, các quỹ của Mỹ lại chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra ròng 2,26 tỷ USD.

Trong số các quỹ ngành, nhà đầu tư đã mua ròng 2,83 tỷ USD quỹ công nghệ nhưng lại bán ròng 2,05 tỷ USD quỹ chăm sóc sức khỏe.

Các quỹ trái phiếu toàn cầu ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào đạt 17,04 tỷ đô la, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ ngày 18/02/2026.

Các quỹ trái phiếu trung hạn bằng USD Mỹ nổi bật hơn cả, thu hút dòng vốn ròng 4,58 tỷ USD, mức dòng vốn lớn nhất kể từ ngày 02/02. Các quỹ trái phiếu bằng Euro và quỹ trái phiếu ngắn hạn thu hút lần lượt 1,6 tỷ USD và 1,5 tỷ USD.

Nhu cầu đối với các quỹ thị trường tiền tệ mạnh nhất kể từ ngày 7 tháng 1, với các nhà đầu tư đổ vào ròng 148,18 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã bán ròng 1,08 tỷ USD vàng và các quỹ kim loại quý khác trong tuần thứ hai liên tiếp dòng vốn chảy ra.

Tại các thị trường mới nổi, nhà đầu tư đã rút ròng 63 triệu USD từ các quỹ trái phiếu, chấm dứt chuỗi bốn tuần dòng vốn chảy vào. Các quỹ cổ phiếu cũng ghi nhận doanh thu ròng 1,46 tỷ USD, theo dữ liệu từ 28.871 quỹ.

Về điểm số, các chỉ số chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì dẫn đầu tăng trưởng trong tuần giao dịch qua. Trong khi đó, chỉ số chứng khoán nhóm thị trường mới nổi vẫn đạt mức xếp hạng tăng trưởng 88 điểm cho thấy thị trường này vẫn vượt trội hơn so với phần lớn các kênh đầu tư khác và dòng tiền vẫn tiếp tục vào nhóm thị trường này.

VN-Index tiếp tục cải thiện mức tăng trưởng từ 80 điểm lên 84 điểm sau khi chỉ số này đã xác lập mức đỉnh kỷ lục mới trong tuần qua, điều này cho thấy đà tăng trưởng bền vững.

Điểm cần lưu ý là giá dầu vẫn duy trì đà tăng trưởng cao 95 điểm cho thấy rủi ro vẫn cao mặc dù giá dầu đã điều chỉnh hơn 8% trong tuần qua, đặc biệt xu hướng ngắn hạn và trung hạn của giá dầu vẫn duy trì ở mức tăng khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt đáng kể.

Điểm sáng là chỉ số USD và chỉ số đo lường tâm lý sợ hãi của thị trường chứng khoán - VIX đang ở mức tăng trưởng kém, điều này đang phản ánh nhà đầu tư không hoàn toàn quá lo ngại về căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, dòng tiền có sự phân hóa rõ nét, đà tăng trưởng ở chỉ số Dow Jones chỉ ở mức 60 điểm, trong khi đó chỉ số Nasdaq là 84 điểm cho thấy nhóm công nghệ tăng trưởng vượt trội hơn.

Trong khi phiên bản S&P500 tính theo vốn hóa thị trường tăng khoảng 8% từ đầu năm đến nay và đạt mức cao kỷ lục mới, phiên bản tính trọng số bằng nhau lại tụt hậu (mặc dù vẫn tăng khoảng 6% từ đầu năm đến nay) và dường như đã chững lại ở mức kháng cự. Điều này cũng được phản ánh trong độ rộng thị trường, với khoảng 43% cổ phiếu đang có giá thấp hơn đường trung bình động 200 ngày.

Một phát hiện khá thú vị là hình dạng giá của NASDAQ hiện tại đang tương tự cuối thập niên 1990s. Nếu lịch sử lặp lại, thị trường có thể còn một đợt "blow-off top" kéo dài 3–6 tháng — tức là tăng vọt mạnh một lần cuối trước khi sụp đổ.

Theo dữ liệu Bank of America, 65% các nhà đầu tư cá nhân đang nắm giữ cổ phiếu và tỷ lệ này đang quay trở lại đỉnh năm 2021 cho thấy thị trường chứng khoán Mỹ ngày càng phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư cá nhân và từ đó cho thấy mức độ biến động của thị trường chứng khoán Mỹ cũng sẽ cao hơn so với lịch sử đặc thù của thị trường phát triển này là chịu sự chi phối chính từ các nhà đầu tư tổ chức.

Do đó, thị trường chứng khoán Mỹ đã khác xưa và có đặc điểm khá tương đồng với các thị trường chứng khoán châu Á phụ thuộc nhiều vào nhà đầu tư cá nhân.

Một dữ liệu khá thú vị khác nữa là quy mô các quỹ thụ động năm 2009 là 20% thì quỹ mô của các quỹ này đã vượt 59% trong tháng 03/2026. Như vậy, điều này cho thấy càng ngày nhà đầu tư càng ưa chuộng đầu tư hiệu suất theo thị trường khi hiệu quả của các quỹ chủ động càng ngày suy yếu.

Tương tự như chỉ số S&P500, chỉ số VN-Index cũng chịu sự tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Vingroup. Tính từ đầu năm đến này, chỉ số VN-Index đã có mức tăng hơn 7%, còn nếu chỉ số VN-Index loại trừ 3 cổ phiếu VIC, VHM, VRE thì chỉ số này chỉ tăng 0,64%. Do đó, điều này cũng đang phản ánh vào mức độ phân hóa rất rõ nét ở nhóm cổ phiếu.

Khi thị trường Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào tháng 9/2026, dòng vốn thụ động bám theo chỉ số FTSE Emerging Markets sẽ trở thành nguồn vốn vào chắc chắn và mang tính tự động. Khi đó, không cần thuyết phục các nhà quản lý quỹ, mà chỉ cần đợi kỳ cơ cấu lại danh mục của chỉ số.

Trong bối cảnh dòng tiền tìm kiếm đến các cổ phiếu mạnh nhất, ABS lọc ra các nhóm ngành và cổ phiếu mạnh nhất so với thị trường chung. Trong đó điểm cơ bản được tính toán bằng các chỉ số tài chính theo mục tiêu tăng trưởng và điểm sức mạnh giá được đo lường bằng biến động giá và khối lượng giao dịch.

Các cổ phiếu mạnh nhất nhóm cũng được xếp theo thứ tự mức điểm xếp hạng cổ phiếu mạnh nhất.