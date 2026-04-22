Các hãng hàng không Việt Nam tích cực thúc đẩy chuyển đổi xanh
An Chi
22/04/2026, 18:40
Các hãng hàng không Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh thông qua các sáng kiến ESG và tối ưu hóa vận hành nhằm giảm phát thải, hướng tới phát triển bền vững...
Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu chịu áp lực cắt giảm phát thải và nâng cao tiêu chuẩn phát triển bền vững, các hãng hàng không Việt Nam đang cho thấy những bước đi rõ nét trong hành trình chuyển đổi xanh, từ chiến lược dài hạn đến các giải pháp vận hành cụ thể.
Ngày 22/4, nhân Ngày Trái Đất, Vietnam Airlines ra mắt “Liên minh Xanh – Phát triển bền vững” (Liên minh Xanh), đánh dấu bước chuyển đổi trong cách tiếp cận phát triển bền vững, hướng tới kết nối và điều phối các sáng kiến môi trường, xã hội và quản trị theo chuẩn mực quốc tế (ESG).
Liên minh Xanh được Vietnam Airlines khởi xướng như một mô hình hợp tác tự nguyện, kết nối các đối tác trong và ngoài nước nhằm hình thành nền tảng kết nối và điều phối các sáng kiến phát triển bền vững. Với thông điệp “Bay cao khát vọng bền vững”, mô hình này hướng tới cách tiếp cận phát triển hài hòa, trong đó tăng trưởng kinh tế đi cùng trách nhiệm đối với môi trường, xã hội và các thế hệ tương lai.
Trong những năm qua, Vietnam Airlines đã triển khai nhiều chương trình theo định hướng phát triển bền vững trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các sáng kiến như sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), chiến dịch “Bay nhẹ” tới Côn Đảo, Hà Nội hay chương trình quyên góp thực phẩm sau chuyến bay đã được triển khai thường xuyên.
Đồng thời, hãng phối hợp với các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội thực hiện các hoạt động cộng đồng như vận chuyển tạng phục vụ cấp cứu, trồng và phục hồi rừng, nâng cao nhận thức an toàn trên không gian mạng và xây dựng Thư viện Xanh.
Tại buổi lễ, Vietnam Airlines đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và Môi trường giai đoạn 2026–2030, đồng thời ký Quy chế phối hợp với Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Cục Cảnh sát Giao thông nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động nhân đạo và phục vụ cộng đồng.
Các hoạt động trong khuôn khổ Liên minh được triển khai trên ba trụ cột môi trường, xã hội và quản trị, với các chương trình cụ thể.
Việc ra mắt Liên minh Xanh góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển bền vững của Vietnam Airlines, đồng thời tạo nền tảng để các bên liên quan phối hợp triển khai các sáng kiến theo hướng đồng bộ và hiệu quả hơn. Qua đó, Hãng hàng không quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò kết nối trong việc thúc đẩy các hoạt động vì môi trường và xã hội, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.
Không chỉ Vietnam Airlines, các hãng hàng không tư nhân cũng đang tích cực tham gia vào xu hướng này. Theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới công bố ngày 21/4, Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á, củng cố vị thế của Vietjet trong nhóm các hãng hàng không khai thác hiệu quả và bền vững hàng đầu khu vực.
Kết quả được xác định theo phương pháp EmeraldSky của Cirium, sử dụng chỉ số chính là CO₂/ASK (Available Seat Kilometer) – thước đo tiêu chuẩn phản ánh lượng khí thải CO₂ trên mỗi ghế cung ứng trên mỗi km bay. Theo báo cáo, Vietjet có mức phát thải 64,5 gram CO₂/ASK, thấp hơn so với Singapore Airlines (66,7 gram) và Lion Air (67,1 gram) trong cùng bảng xếp hạng nội vùng Đông Nam Á.
Từ hãng hàng không quốc gia đến các hãng tư nhân, chuyển đổi xanh đang dần trở thành xu hướng chủ đạo của ngành hàng không Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng, không chỉ góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường, các sáng kiến này còn mở ra cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.
Bảng xếp hạng so sánh mức độ phát thải trên các chuyến bay diễn ra hoàn toàn trong khu vực Đông Nam Á, nơi đặc thù chặng bay ngắn và trung bình khiến việc tối ưu nhiên liệu trở nên thách thức hơn. Trong điều kiện khai thác tương đồng, việc Vietjet duy trì mức phát thải thấp nhất cho thấy năng lực tối ưu hóa vận hành của hãng trong toàn bộ chuỗi khai thác, từ cấu hình tàu bay, tổ chức mạng bay đến quản lý tải trọng.
Đội tàu bay thế hệ mới là nền tảng quan trọng giúp Vietjet duy trì mức phát thải thấp. Hiện nay, hãng khai thác chủ yếu các dòng tàu bay Airbus A320 và A321, bao gồm các phiên bản “NEO” giúp tiết kiệm khoảng 15–20% nhiên liệu so với thế hệ trước. Với tuổi trung bình của đội bay thuộc hàng trẻ nhất khu vực, Vietjet tối ưu đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải CO₂ trên mỗi chuyến bay.
Song song với đầu tư đội bay, hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, từ các nền tảng phân tích dữ liệu bay như SkyBreathe đến các chương trình hợp tác tối ưu nhiên liệu như SFCO₂, qua đó cải thiện hiệu suất khai thác trên toàn hệ thống.
Trước đó, Vietjet đã được AirlineRatings vinh danh trong Top 7 hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025 nhờ những nỗ lực vượt trội trong việc giảm phát thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả và phát triển hàng không xanh. Hãng cũng được ghi nhận về thành tích ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc).
Đầu năm nay, Bamboo Airways và Xanh SM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới kết nối hành trình hàng không với các giải pháp di chuyển thuần điện, nhằm nâng cao tính thuận tiện, liền mạch và bền vững trong hành trình di chuyển của hành khách hai bên.
Đại diện Bamboo Airways cho biết đây là nỗ lực tăng cường các giải pháp thân thiện môi trường trong chuỗi vận hành của hãng trong bối cảnh xu hướng di chuyển xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững đang ngày càng được chú trọng trong lĩnh vực giao thông – du lịch.
