Các thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19 bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Theo đó, buổi sáng các thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài 120 phút. Chiều cùng ngày, các thí sinh dự thi môn Toán theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài 90 phút.

Đây là năm thứ hai, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành 2 đợt do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch bệnh chưa thể dự thi ở đợt 1 ngày 7- 8/7.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có khoảng 26.000 thí sinh thuộc 42 tỉnh, thành chưa dự thi đợt 1 đủ điều kiện dự thi đợt 2. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nên Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định xét đặc cách tốt nghiệp cho các thí sinh thuộc diện có F0, F1, F2, thí sinh ở khu vực cách ly, phong tỏa, khu vực thực hiện giãn cách. Nhiều địa phương đã không tổ chức thi và thực hiện xét tốt nghiệp cho các em.

Trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 5/8, Bộ cũng cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.657 học sinh của gần 40 tỉnh/thành phố trên cả nước. Trong đó, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi có 11.421 học sinh đạt tỷ lệ 97,98% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số thí sinh chưa đến làm thủ tục dự thi là 236 học sinh chiếm tỷ lệ 2,02%. Trong đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 các thí sinh dự thi sẽ được bố trí tại 13 hội đồng thi với 49 điểm thi và 683 phòng thi.

Trước đó tại cuộc họp trực tuyến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 với các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Long, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh 3 từ khoá quan trọng trong quá trình tổ chức thi đợt 2. Đó là: An toàn, an ninh và an tâm. Đồng thời lưu ý các địa phương cần làm tốt công tác hỗ trợ thí sinh để phụ huynh và xã hội yên tâm, tin tưởng.

Trong cuộc họp này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý tuyệt đối không để xảy ra lộ, lọt đề thi ra bên ngoài. Các địa phương cần đánh giá lại toàn bộ các khâu tổ chức của đợt 1, từ đó rút kinh nghiệm tổ chức trong đợt 2, kể cả những chi tiết nhỏ. Cán bộ coi thi cần nghiêm túc thực hiện đúng Quy chế, không để xảy ra những sai sót kỹ thuật dẫn tới phải sử dụng buổi thi dự phòng.

Ông Mai Văn Trinh cho biết thêm, ngay sau khi kết thúc coi thi, ngày 8, 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi đáp án về địa phương để các địa phương chủ động trong việc chấm thi đảm bảo kế hoạch; chậm nhất ngày 24/8 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2.