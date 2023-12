Các tỉnh Bắc Trung Bộ tập trung dồn lực cho các dự án đường dây 500kV

Tại tỉnh Thanh Hóa, mới đây, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án điện: Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa và đường dây 500 kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ: Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có chiều dài khoảng 92 km, gồm 202 vị trí móng cột, đi qua địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dài 74,6 km, gồm có 168 vị trí móng cột qua các thị xã Nghi Sơn và các huyện: Như Thanh, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/12/2023 và kế hoạch hoàn thành tháng 6/2024.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Bên cạnh đó, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 14,3 ha. Trong đó, có 241 hộ dân phải thu hồi đất, chủ đầu tư đề nghị tỉnh chỉ đạo UBND huyện Thiệu Hóa trình Kế hoạch sử dụng đất cho dự án để Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 12/2023.

Dự án đường dây 500 kV Thanh Hóa - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh có chiều dài 5 km. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa cập nhật, bổ sung, hiệu chỉnh nhu cầu sử dụng đất của dự án vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương giai đoạn 2023-2024 và hỗ trợ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án kịp triển khai đúng tiến độ.

Từ kiến nghị của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của chủ đầu tư khẩn trương tiến hành tham mưu, triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho các dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giao Sở Công Thương Thanh Hóa làm đầu mối nắm bắt tiến độ, kịp thời tham mưu và báo cáo các khó khăn vượt thẩm quyền để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo, sớm đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Trước đó, để bảo đảm tiến độ cấp bách hoàn thành đóng điện dự án theo chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng tự nhiên; kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục dự án quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với diện tích rừng trồng; chỉ đạo các huyện, thị xã trình kế hoạch sử dụng đất cho dự án; đồng thời phối hợp hoàn thành công tác đo đạc hành lang tuyến và tích cực phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thi công.

Tại tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có thông báo hỏa tốc gửi các sở ngành, địa phương tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Tỉnh Nghệ An cũng đã thành lập Ban chỉ đạo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án đường dây 500kV, do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh làm trưởng ban để tháo gỡ các khó khăn của dự án.

Xác định đây là các dự án có tính chất hết sức quan trọng và cấp bách, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện và hoàn thành một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Để triển khai thực hiện các dự án kịp thời, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Ưu tiên tiếp nhận, kiểm tra, phê duyệt kết quả đo đạc phục vụ thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sớm có hướng dẫn việc xử lý vướng mắc do không thực hiện được trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rừng (hơn 5,3ha) để làm đường thi công móng trụ đối với các dự án.

Đối với UBND các huyện, thị xã có dự án đi qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng hiểu được tầm quan trọng của dự án để nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và phần đường công vụ phục vụ thi công (nếu có) trước ngày 30/1/2024 và hành lang tuyến trước ngày 31/3/2024.

Cần phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý phần diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án, tránh việc xây dựng mới nhà cửa, trồng cây làm ảnh hưởng công tác bồi thường.

Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu qua tỉnh Nghệ An dài hơn 82km, gồm có 167 vị trí móng cột. Hội đồng bồi thường thực hiện dự án đã bàn giao mốc 75/167 vị trí. Dự án đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5km, gồm có 34 vị trí móng cột, đến nay đã bàn giao mốc 15/34 vị trí.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đã yêu cầu Sở Công Thương trên cơ sở Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh cần xây dựng quy chế phối hợp, cách thức phối hợp để thông tin về dự án được nhanh nhất, phụ vụ công tác chỉ đạo điều hành.

Đối với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan của tỉnh thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chủ trì, hỗ trợ tối đa chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong công tác đo đạc và chính sách liên quan khi thực hiện BTGPMB và các công việc khác nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Hà Tĩnh với Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

Về kế hoạch sử dụng đất, các địa phương trong tỉnh cần sớm hoàn thiện trình Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt. Các địa phương có đường dây đi qua tập trung triển khai thực hiện kịp thời công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, xử lý.

Trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và hành lang tuyến theo đề nghị của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý phần diện tích đất trong phạm vi thực hiện dự án, tránh việc xây dựng mới nhà cửa, trồng cây làm gia tăng giá trị bồi thường và phức tạp tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương khi dự án triển khai.

Ông Trần Báu Hà cũng đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, địa phương liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Phối hợp với các huyện có tuyến đường dây đi qua để thống nhất khung chính sách chung trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án. Chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức vận động các chủ sử dụng đất, tài sản bị ảnh hưởng nhận tiền và bàn giao mặt bằng phần móng trụ và hành lang tuyến để đảm bảo tiến độ thi công.

Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (Dự án) được đầu tư xây dựng mới đường dây 500 kV dài khoảng 225,5 km, qua địa bàn 3 tỉnh là Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An, gồm 2 mạch với 462 vị trí móng cột. Trong đó, tuyến đường dây đi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khoảng 141,52 km, với 285 vị trí cột, thuộc địa bàn Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc, Vũ Quang, Đức Thọ và huyện Hương Sơn.