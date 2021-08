Theo ghi nhận của Savills, một điểm đáng lưu của thị trường bất động sản Hà Nội là xu hướng mở rộng sang vùng ven. Việc dịch chuyển này không bị tác động nhiều bởi đại dịch Covid mà là do các yếu tố về giá cả và hạ tầng.

MỞ RỘNG RA VÙNG VEN NHỜ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Ví như cơ sở hạ tầng thúc đẩy giá trị bất động sản khu vực phía Tây Thủ đô gồm: đại lộ Thăng Long, tuyến đường Tố Hữu – Lê Văn Lương, cùng các dự án đang được triển khai như tuyến metro số 2A, số 3, đường vành đai 3.5 và các tuyến đường mở rộng về phía Tây kết nối.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ Phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội phân tích: “Trước đây, khi nói về việc hướng ra ngoài trung tâm thì điều kiện sống là yếu tố được quan tâm nhiều. Tuy nhiên, giờ đây, khu vực này đã ghi nhận sự cải thiện về cơ sở hạ tầng và xuất hiện khá nhiều tiện ích lớn như trung tâm thương mại hay các tòa nhà văn phòng. Đi kèm với đó là việc nhiều đại đô thị đã và đang hình thành tại các khu vực phía Đông và phía Tây như Gia Lâm, Đại Mỗ, Từ Liêm…, thậm chí là các khu vực tiếp giáp các tỉnh Hưng Yên hay Bắc Ninh. Bởi vậy, câu chuyện về điều kiện sống tại khu vực vùng ven thực ra không còn là vấn đề quá lớn”.

GIA TĂNG NHÀ Ở THƯƠNG HIỆU KHU TRUNG TÂM

Trong khi đó, khu vực nội đô cũng ghi nhận một xu hướng phát triển mới - bất động sản nhà ở có thương hiệu. “Đề án quy hoạch nội đô lịch sử, giảm dân số sinh sống trong khu vực nội đô đã phần nào tác động đến việc phát triển nhà ở khu vực ngoài trung tâm. Đồng thời, đề án này cũng tạo tiền đề cho việc cải tạo, nâng cấp không gian và chất lượng nhà ở tại khu vực nội đô trong thời gian tới, thông qua việc phát triển dòng sản phẩm mới như nhà ở có thương hiệu với chất lượng cao cho khu vực này”, Savills lý giải.

Đồng quan điểm, đại diện JLL cho biết, thị trường Hà Nội sắp chào đón sản phẩm nhà ở có thương hiệu thuộc phân khúc siêu sang tại quận Hoàn Kiếm, với giá bán dự kiến được cho là đạt mốc cao nhất trong lịch sử thị trường căn hộ bán từ lúc hình thành tới nay.

Cũng theo JLL, nhu cầu mua nhà để ở sẽ tiếp tục là xu hướng chính trên thị trường bất động sản Hà Nội. Giá bán căn hộ được dự báo tiếp tục tăng do nguồn cung hạn chế trong khi giá vật liệu

CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN ĐƯỢC CẢI THIỆN

Báo cáo tổng quan về thị trường 6 tháng đầu năm 2021 của nhiều đơn vị tư vấn, quản lý bất động sản cũng cho biết, quý 2/2021 được nhận định là quý thứ 10 liên tiếp giá bán sơ cấp căn hộ tại Hà Nội tăng.

Nhiều ý kiến cho rằng xu hướng tăng giá của thị trường căn hộ Hà Nội là do hạn chế về nguồn cung. Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Savills, lý do cụ thể của việc tăng giá này phải kể đến việc cơ sở hạ tầng được phát triển, và quan trọng hơn là chất lượng dự án được cải thiện.

Bởi nhu cầu về chất lượng sống của người dân ngày càng nâng cao hơn. Do đó, dù chịu tác động của Covid-19, một số dự án với chất lượng tốt, vị trí phù hợp và tích hợp đầy đủ tiện ích vẫn ghi nhận mức hấp thụ tốt, thậm chí có những điều chỉnh tăng giá cho giai đoạn bán kế tiếp. Do vậy việc tăng giá trong thời gian vừa qua phần lớn là do giá sơ cấp của một số dự án mới được đưa ra cao hơn mặt bằng chung, khiến bình quân giá của thị trường tăng lên, thiết lập một mặt bằng giá mới.

Còn xét về vấn đề nguồn cung, vấn đề ra mắt dự án mới có thể sẽ được các chủ đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng trước những thách thức về dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Số liệu ghi nhận của Savills cho thấy, tuy rằng tổng nguồn cung hiện nay vẫn thấp hơn so với năm 2019 nhưng hiện thị trường vẫn có những dự án đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó. Vì vậy, nguồn cung căn hộ tại Hà Nội trên thực tế là không khan hiếm. Các dự án với chất lượng cao sẽ có giá chào bán cao hơn, tuy nhiên không phải tất cả các dự án đều sẽ tăng giá. Do đó, có thể nói, bất động sản vẫn sẽ là một trong những kênh đầu tư hấp dẫn trong thời gian tới.

ĐỘNG THÁI ĐẦU TƯ DÀI HẠN

Bà Hằng chia sẻ thêm: “Đối với thị trường Hà Nội, nguồn cung biệt thự và nhà liền kề không thiếu, thậm chí là ghi nhận mức tăng lớn, nhờ những vấn đề pháp lý đã được giải quyết trong thời gian qua".

Trong thời gian tới, dự kiến khoảng 2.100 căn nhà ở thấp tầng sẽ được mở bán. Đối với riêng thị trường biệt thự và nhà liền kề, chúng tôi nhận thấy thị trường Hà Nội vẫn có sức hấp dẫn. Các hoạt động chuẩn bị đầu tư diễn ra vẫn hết sức sôi nổi, không chỉ tập trung tại thị trường các thành phố lớn như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh mà còn phát triển ra các thành phố lân cận.

“Đây là động thái đầu tư dài hạn của các chủ đầu tư bất động sản tại những vị trí có dư địa phát triển tốt. Nhiều khu vực xung quanh Hà Nội đang sở hữu những điều kiện nhất định khiến cho quỹ đất cũng như chi phí đất có thể tăng cao. Do vậy, hiện nay nhiều chủ đầu tư cũng đã tìm và phát triển theo nhịp 5 năm, thậm chí là 10 năm, tuỳ từng điều kiện của thị trường”, đại diện Savills nhận định.

Về điều này, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, trước mắt, thị trường bất động sản sẽ còn khó khăn. Song về trung và dài hạn, bất động sản vẫn là lĩnh vực đầu tư giàu tiềm năng. Bởi vậy, các doanh nghiệp cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch trong nhiều năm tới, khi dịch bệnh Covid dần được khống chế.

Theo ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng, giai đoạn 2021 - 2025 chắc chắn sẽ có những chính sách, quyết sách mới. Những chính sách này sẽ tác động đến thị trường bất động sản. Tuy nhiên, cần phải có thời gian, dự kiến đến hết 2022 mới có tác động lớn, góp phần cho thị trường phát triển thuận lợi.