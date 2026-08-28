Cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu thoải mái ở các nước?

Với người Mỹ muốn nghỉ hưu ở nước ngoài, số tiền cần chuẩn bị có thể chênh lệch rất lớn tùy quốc gia mà họ lựa chọn…

Dựa trên dữ liệu của NetCredit và Numbeo, đồ họa thông tin dưới đây ước tính số tiền cần thiết để một người Mỹ sống thoải mái trong khoảng 14 năm 8,4 tháng sau khi nghỉ hưu. Khoảng thời gian này được tính theo tuổi nghỉ hưu và tuổi thọ trung bình tại Mỹ. Các con số chưa bao gồm thuế và chi phí y tế.

Mỹ là một trong những quốc gia đắt đỏ nhất để nghỉ hưu. Một người cần khoảng 738.000 USD để trang trải toàn bộ thời gian trên, đưa Mỹ đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng, sau Singapore, Iceland, Thụy Sỹ và Luxembourg.

Chi phí tại các nước láng giềng thấp hơn đáng kể. Một người Mỹ cần khoảng 598.000 USD nếu nghỉ hưu tại Canada và 356.000 USD tại Mexico. Như vậy, chi phí ở Mexico chưa bằng một nửa so với Mỹ.

Costa Rica cũng là điểm đến được nhiều người Mỹ về hưu lựa chọn. Quốc gia này có hệ thống y tế được đánh giá cao và thường không đánh thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ nước ngoài.

Tại châu Âu, chi phí nghỉ hưu dao động rất lớn, từ 893.000 USD ở Iceland xuống còn 267.000 USD tại Belarus.

Các nước đắt đỏ nhất chủ yếu nằm ở Bắc Âu và Tây Âu. Một người Mỹ cần khoảng 859.000 USD để nghỉ hưu tại Thụy Sỹ, 794.000 USD tại Luxembourg, 702.000 USD tại Ireland, 627.000 USD tại Anh và 625.000 USD tại Đan Mạch.

Trong khi đó, chi phí tại nhiều nước Nam Âu và Đông Âu thấp hơn đáng kể. Con số ước tính là 478.000 USD tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, 406.000 USD tại Hy Lạp, 395.000 USD tại Montenegro, 388.000 USD tại Albania và 335.000 USD tại Romania. Riêng Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rẻ hơn Mỹ khoảng 35%, tương đương mức chênh lệch khoảng 260.000 USD.

Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, chỉ có 4 quốc gia cần chưa đến 200.000 USD cho toàn bộ thời gian nghỉ hưu. Pakistan rẻ nhất với 187.000 USD, tiếp theo là Ấn Độ với 189.000 USD, còn Bangladesh và Ai Cập cùng ở mức 190.000 USD. Chi phí tại Pakistan chỉ bằng khoảng 1/4 so với Mỹ.

Một số nền kinh tế lớn khác cũng có chi phí dưới 300.000 USD, gồm Brazil với 268.000 USD, Trung Quốc và Colombia cùng ở mức 279.000 USD, Nga 281.000 USD, Malaysia 292.000 USD và Việt Nam 295.000 USD.

Tính trên toàn bộ bảng xếp hạng, chênh lệch giữa quốc gia đắt nhất và rẻ nhất là hơn 900.000 USD. Điều này cho thấy nơi sinh sống ảnh hưởng rất lớn đến giá trị sử dụng của khoản tiết kiệm hưu trí.

Tuy nhiên, đây chỉ là ước tính chung, không phải mục tiêu tiết kiệm phù hợp với mọi cá nhân. Chi phí thực tế khi nghỉ hưu ở nước ngoài có thể cao hơn đáng kể do số liệu chưa tính thuế và dịch vụ y tế.