Tuổi nghỉ hưu ở các nước châu Âu

Một trong những giải pháp phổ biến là tăng tuổi nghỉ hưu, và xu hướng này đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn châu lục.
Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tuổi nghỉ hưu luật định trung bình ở Liên minh châu Âu (EU) theo dự kiến sẽ tăng từ 64,7 lên 66,7 tuổi đối với nam và từ 64 lên 66,6 tuổi đối với nữ trong thời gian từ nay đến cuối những năm 2060.
Hiện tại, khoảng 2/3 các quốc gia châu Âu có kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu luật định đối với nam giới, trong khi 3/4 sẽ tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ giới. Phân tích của trang Euronews về dữ liệu từ 32 quốc gia cho thấy nam giới phải đối mặt với tuổi nghỉ hưu cao hơn ở 21 quốc gia và nữ giới ở 24 quốc gia.
Tại thời điểm năm 2024, tuổi nghỉ hưu cao nhất đối với nam giới ở châu Âu là 67 tuổi, được ghi nhận ở Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Hà Lan, trong khi tuổi nghỉ hưu trung bình của EU là 64,7 tuổi.
Thổ Nhĩ Kỳ là một ngoại lệ với tuổi nghỉ hưu đối với nam giới chỉ là 52 tuổi, thấp nhất trong khu vực.
Trong số 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam giới, ở mức 66,2 tuổi, trong khi Pháp có mức thấp nhất, ở mức 64,3 tuổi.
Dự báo cho thấy đến cuối những năm 2060, Đan Mạch sẽ có tuổi nghỉ hưu cao nhất cho nam giới, ở mức 74 tuổi. Estonia và Italy cũng sẽ có tuổi nghỉ hưu cao đối với nam giới, lần lượt là 71 và 70 tuổi.
Ngược lại, Slovenia và Luxembourg sẽ có tuổi nghỉ hưu thấp nhất cho nam giới, ở mức 62 tuổi.
Trong số các nền kinh tế lớn của châu Âu, nam giới ở Italy sẽ có tuổi nghỉ hưu cao nhất trong tương lai, ở mức 70 tuổi, tiếp theo là Anh với 68 tuổi và Đức với 67 tuổi.
Đối với nữ giới, Đan Mạch, Hà Lan, Iceland và Na Uy hiện có tuổi nghỉ hưu cao nhất, ở mức 67 tuổi, trong khi tuổi nghỉ hưu trung bình của EU là 64 tuổi.
Thổ Nhĩ Kỳ có tuổi nghỉ hưu thấp nhất cho nữ giới, ở mức 49 tuổi, tiếp theo là Ba Lan với 60 tuổi.
Dự báo cho thấy, đến cuối những năm 2060, Đan Mạch sẽ tiếp tục dẫn đầu với tuổi nghỉ hưu cho nữ giới ở mức 74 tuổi. Estonia và Italy cũng sẽ có tuổi nghỉ hưu cho nữ ở mức cao, lần lượt là 71 và 70 tuổi.
Một trong những thách thức lớn đối với các quốc gia châu Âu là sự gia tăng nhanh chóng của dân số già. Báo cáo của OECD cảnh báo rằng, trong vòng 25 năm tới, dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 33 người trên 100 người trong độ tuổi lao động (20-64 tuổi) vào năm 2025 lên 52 người vào năm 2050.
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