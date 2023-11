Cần "hồi sức" cho Cảng hàng không Thọ Xuân

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản số 17423/UBND-CN và Văn bản số 17424/UBND-CN ngày 17/11/2023 gửi Cục Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty cổ phần Hàng không VietJet, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt, Công ty cổ phần Hàng không Pacific Airlines; đề nghị khôi phục, tăng tần suất khai thác các đường bay và thời gian hoạt động tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Theo nội dung văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa, Cảng hàng không Thọ Xuân được đưa vào khai thác hàng không dân dụng từ tháng 2/2013.

Ban đầu khai thác 5 chuyến/tuần với 1 đường bay Thanh Hóa - Thành Phố Hồ Chí Minh do Vietnam Airlines khai thác. Sau 10 năm, các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airline đã khai thác 9 đường bay nội địa kết nối Thanh Hóa với Thành Phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc, Bình Định, Côn Đảo, Đà Lạt, đã góp phần tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong thời gian cao điểm dịp Tết và Hè năm 2023, các hãng hàng không đã khai thác các đường bay kết nối Thanh Hóa với Thành Phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Cần Thơ, Phú Quốc, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Vietnam Airlines, VietJet Air đang khai thác 1 đường bay Thanh Hóa - Thành Phố Hồ Chí Minh với tần suất 8-10 chuyến/ngày (trong đó: Vietnam Airlines bay 2-3 chuyến/ngày, VietJet Air bay 6-8 chuyến/ngày); Pacific Airlines chỉ khai thác thời gian cao điểm dịp Tết; Bamboo Airways tạm dừng khai thác từ cuối tháng 10/2023 và đến nay đã khai thác trở lại với tần suất 3 chuyến/tuần và trong thời gian tới sẽ duy trì bay thường xuyên hàng ngày.

Hiện nay, nhu cầu đi lại của nhân dân trong tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh lân cận và của người dân đang sinh sống, làm việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực Tây Nguyên (Thành Phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Gia Lai…) về quê thăm thân dịp trước, trong và sau Tết năm 2024 qua Cảng hàng không Thọ Xuân đang tăng lên.

Nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch trong và ngoài nước đến tỉnh Thanh Hóa và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và để nhân dân sớm có kế hoạch di chuyển trong thời gian tới, UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị các hãng hàng không Vietnam Airlines, VietJet Air, Bamboo Airways, Pacific Airlines khôi phục khai thác các đường bay đang tạm dừng khai thác như: Thanh Hóa - Cần Thơ, Thanh Hóa - Nha Trang, Thanh Hóa - Buôn Ma Thuột, Thanh Hóa - Đà Lạt, Thanh Hóa - Phú Quốc…; đồng thời xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay đường bay Thanh Hóa - Thành Phố Hồ Chí Minh; bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến đặc biệt trong dịp cao điểm Tết năm 2024.

Đồng thời, đề nghị Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Cảng vụ Hàng không Miền Bắc, các hãng hàng không và các Công ty cung cấp dịch vụ hàng không chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tại Cảng hàng không Thọ Xuân có kế hoạch bổ sung nhân lực, các trang thiết bị để tăng cuờng phục vụ các chuyến bay đêm (khung thời gian sau 23h hàng ngày) bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết năm 2024.

Trước thời điểm đại dịch Covid-19 xảy ra, Cảng hàng không Thọ Xuân là một trong những cảng có tốc độ tăng trưởng hành khách nhanh nhất cả nước. Lượng hành khách qua Cảng năm 2019 đạt 1,05 triệu lượt.

Từ năm 2020, mặc dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng lượng hành khách qua Cảng vẫn tăng so với trước dịch, cụ thể: năm 2020 đạt 1,21 triệu lượt, năm 2021 đạt 810 nghìn lượt, năm 2022 đạt 1,6 triệu lượt, 10 tháng năm 2023 đạt 1,06 triệu lượt (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022), dự kiến đến hết năm 2023 lượng hành khách qua Cảng đạt 1,2 triệu lượt, giảm 25% so với năm 2022.