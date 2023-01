Cận Tết, hàng không tăng chuyến bay đêm, taxi, xe buýt phục vụ dịp cao điểm

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh phối hợp hỗ trợ triển khai các giải pháp phục vụ nhân dân đi lại qua đường hàng không dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

THÊM TAXI, XE BUÝT PHỤC VỤ BAY ĐÊM

Nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, đảm bảo chất lượng dịch vụ và theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc không để hành khách chậm về quê ăn tết do thiếu phương tiện, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn khai thác tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất, kiến nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình phối hợp chỉ đạo các Sở Giao thông vận tải, các đơn vị khai thác các tuyến xe buýt đi, đến cảng hàng không lập kế hoạch, tăng tần suất khai thác.

Đồng thời, tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt đi, đến các cảng hàng không, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không.

Cùng với đó, "rà soát, yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng các phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi, đến cảng hàng không", Cục Hàng không yêu cầu.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp với cảng vụ hàng không, cảng hàng không để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì an ninh trật tự tại cảng hàng không, kịp thời xử ký các tình huống phát sinh, khẩn nguy.

"Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá khách và tăng giá vé trái quy định", Cục Hàng không lưu ý.

Trước đó, triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải về đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không, cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không rà soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện tại cảng hàng không, đảm bảo sẵn sàng cho phương án khai thác, phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội xuân 2023, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông bằng đường hàng không.

Đến nay theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không và để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, Cục Hàng không Việt Nam cấp phép bay cho các hãng hàng không bổ sung thêm nhiều chuyến bay đi, đến các cảng hàng không, tập trung vào các khung giờ khai thác vào ban đêm.

Ngành hàng không nỗ lực tối đa, kiểm soát từng khâu, từng quy trình, từng con người, đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân.

Tuy nhiên, Cục Hàng không Việt Nam cũng mong nhận được sự thông cảm của người dân bởi trong điều kiện hiện tại, sân bay đã quá tải, nhu cầu của hành khách quá lớn, việc phục vụ sẽ không tránh khỏi có lúc, có nơi không được như ý.

SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT LẠI TĂNG CHUYẾN BAY ĐÊM, SÁNG SỚM

Tiếp tục điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất

Riêng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký quyết định điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Như vậy, tổng số slot tăng thêm mỗi ngày là 28 slot/ngày, tương đương với 5.600 ghế cung ứng/ngày. Tổng số slot tăng thêm cho cả giai đoạn là 280 slot, tương ứng với 56.000 ghế cung ứng.

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục công bố điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất là 46 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 7h00-8h55 giờ địa phương và 40 chuyến/giờ từ 0h00-05h55 giờ địa phương.

Thời gian áp dụng từ ngày 17/1/2023 đến hết ngày 21/01/2023 (tức từ ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 30 tháng Chạp năm Nhân Dần) và từ ngày 25/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023 (tức từ ngày 4 tháng Giêng đến hết ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão).