Canada rà soát thuế chống bán phá giá và trợ cấp đối với ghế bọc đệm nhập khẩu từ Việt Nam

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 31/7/2026, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã thông báo khởi xướng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ghế bọc đệm (UDS) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ bởi Công ty Wayfair LLC (Mã vụ việc: UDS 2026 UP2).
Trong đợt rà soát này, bên cạnh Công ty Wayfair LLC, CBSA sẽ mở rộng đối tượng kiểm tra đến các công ty liên kết, nhà sản xuất và các đơn vị thương mại không liên kết có tham gia sản xuất, xuất khẩu sản phẩm UDS vào Canada thông qua Wayfair LLC. Do đó, Wayfair LLC có trách nhiệm chuyển Bản câu hỏi điều tra về chống bán phá giá và chống trợ cấp tới tất cả các bên liên quan.
CBSA nhấn mạnh các thông tin thu thập được sẽ là căn cứ pháp lý để xác định và cập nhật lại mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu trong thời gian tới theo Đạo luật Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA).
Những mức giá trị thông thường, giá xuất khẩu và mức trợ cấp mới được xác định từ đợt rà soát này sẽ áp dụng trực tiếp lên hàng hóa được thông quan kể từ ngày kết thúc vụ việc. CBSA yêu cầu toàn bộ bản trả lời Bản câu hỏi điều tra phải được gửi qua Hệ thống nộp hồ sơ điện tử (ACE) của cơ quan này.
Về tiến trình thực hiện, thời hạn cuối để nộp bản trả lời cho nhà nhập khẩu là chiều ngày 21/8/2026; đối với nhà xuất khẩu và Chính phủ là ngày 8/9/2026. Dự kiến, CBSA sẽ ban hành kết luận rà soát vào ngày 26/1/2027.
Đáng chú ý, CBSA cảnh báo: Nếu doanh nghiệp (đối với rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp) hoặc Chính phủ (đối với rà soát thuế chống trợ cấp) không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc không hợp tác trong quá trình điều tra, cơ quan này sẽ sử dụng dữ liệu sẵn có để ấn định mức thuế.
Khi đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể phải chịu mức thuế chống bán phá giá áp đặt lên tới 179,5% trên giá xuất khẩu và mức thuế chống trợ cấp tạm tính là 1.914.726,79 VNĐ/chiếc.
Nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ghế bọc đệm Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các đơn vị liên quan thực hiện ngay các nội dung sau: Nghiên cứu kỹ các quy định pháp lý hiện hành của Canada; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu trong Bản câu hỏi điều tra và giữ tinh thần hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra Canada trong suốt quá trình rà soát; chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để xác nhận việc tham gia rà soát thuế chống trợ cấp và nhận sự hỗ trợ kịp thời.
Căn cứ Điều 104, Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại), hoạt động trợ giúp thương nhân Việt Nam khi bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được Cục Phòng vệ thương mại thực hiện ngay sau khi nhận được đề nghị bằng văn bản từ phía thương nhân hoặc hiệp hội ngành hàng liên quan.
Hàn Quốc từng là thành trì vững chắc của các thương hiệu ô tô nội địa và phương Tây. Tuy nhiên, thị trường này đang chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục khi xe điện sản xuất tại Trung Quốc ồ ạt tiến vào, chinh phục người tiêu dùng nhờ giá cả cạnh tranh và công nghệ hiện đại…
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Thông tư 33/2026/TT-BNNMT nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tăng cường minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng cảng cá…
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp gắn với sản phẩm OCOP trên địa bàn Thành phố năm 2026...
Do giá thế giới hạ nhiệt khi OPEC+ tăng sản lượng và căng thẳng Trung Đông giảm bớt, từ ngày 6/8, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 660 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 535 đồng/lít; các loại dầu cũng giảm nhẹ, giúp giá xăng dầu Việt Nam duy trì ở mức thấp so với khu vực…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...