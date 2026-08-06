Canada rà soát thuế chống bán phá giá và trợ cấp đối với ghế bọc đệm nhập khẩu từ Việt Nam

Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada vừa khởi xướng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra cảnh báo về mức thuế rất cao nếu doanh nghiệp không hợp tác...

Theo dự kiến, ngày 26/1/2027, CBSA sẽ ban hành kết luận rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ghế bọc đệm nhập khẩu. Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại.

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 31/7/2026, Cơ quan Dịch vụ Biên giới Canada (CBSA) đã thông báo khởi xướng đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với mặt hàng ghế bọc đệm (UDS) có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc, cũng như mặt hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ bởi Công ty Wayfair LLC (Mã vụ việc: UDS 2026 UP2).

Trong đợt rà soát này, bên cạnh Công ty Wayfair LLC, CBSA sẽ mở rộng đối tượng kiểm tra đến các công ty liên kết, nhà sản xuất và các đơn vị thương mại không liên kết có tham gia sản xuất, xuất khẩu sản phẩm UDS vào Canada thông qua Wayfair LLC. Do đó, Wayfair LLC có trách nhiệm chuyển Bản câu hỏi điều tra về chống bán phá giá và chống trợ cấp tới tất cả các bên liên quan.

CBSA nhấn mạnh các thông tin thu thập được sẽ là căn cứ pháp lý để xác định và cập nhật lại mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu trong thời gian tới theo Đạo luật Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA).

Những mức giá trị thông thường, giá xuất khẩu và mức trợ cấp mới được xác định từ đợt rà soát này sẽ áp dụng trực tiếp lên hàng hóa được thông quan kể từ ngày kết thúc vụ việc. CBSA yêu cầu toàn bộ bản trả lời Bản câu hỏi điều tra phải được gửi qua Hệ thống nộp hồ sơ điện tử (ACE) của cơ quan này.

Về tiến trình thực hiện, thời hạn cuối để nộp bản trả lời cho nhà nhập khẩu là chiều ngày 21/8/2026; đối với nhà xuất khẩu và Chính phủ là ngày 8/9/2026. Dự kiến, CBSA sẽ ban hành kết luận rà soát vào ngày 26/1/2027.

Đáng chú ý, CBSA cảnh báo: Nếu doanh nghiệp (đối với rà soát thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp) hoặc Chính phủ (đối với rà soát thuế chống trợ cấp) không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc không hợp tác trong quá trình điều tra, cơ quan này sẽ sử dụng dữ liệu sẵn có để ấn định mức thuế.

Khi đó, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể phải chịu mức thuế chống bán phá giá áp đặt lên tới 179,5% trên giá xuất khẩu và mức thuế chống trợ cấp tạm tính là 1.914.726,79 VNĐ/chiếc.

Nhằm bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu ghế bọc đệm Việt Nam, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các đơn vị liên quan thực hiện ngay các nội dung sau: Nghiên cứu kỹ các quy định pháp lý hiện hành của Canada; cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu trong Bản câu hỏi điều tra và giữ tinh thần hợp tác toàn diện với cơ quan điều tra Canada trong suốt quá trình rà soát; chủ động liên hệ với Cục Phòng vệ thương mại để xác nhận việc tham gia rà soát thuế chống trợ cấp và nhận sự hỗ trợ kịp thời.

Căn cứ Điều 104, Nghị định số 86/2025/NĐ-CP ngày 11/4/2025 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại), hoạt động trợ giúp thương nhân Việt Nam khi bị nước ngoài điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại sẽ được Cục Phòng vệ thương mại thực hiện ngay sau khi nhận được đề nghị bằng văn bản từ phía thương nhân hoặc hiệp hội ngành hàng liên quan.