Cảnh báo thủ đoạn giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện trên trang mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều trang “Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Học Kỳ Quân Đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”,... với giao diện, địa chỉ, số điện thoại giống với thông tin của các cơ quan Công an, quân đội, hãng hàng không Vietnam Airlines...

Các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản trên mạng xã hội Facebook và sử dụng các hình ảnh của Công an, quân đội, nhân viên hàng không để mạo danh cơ quan chức năng và đăng các nội dung như “Phụ huynh liên hệ cho con em tham gia trại hè 2024 để có trải nghiệm, định hướng nghề nghiệp và nhận khuyến mãi hấp dẫn…”, sau đó gửi các tiêu chí tham gia ứng tuyển, mã ứng viên và dẫn dắt nạn nhân trao đổi qua mạng xã hội Zalo của “chuyên viên”.

Học viện Hàng không Việt Nam không có khóa học trải nghiệm hàng không hè nào cho học sinh. Tất cả các thông tin tuyển sinh chính quy tập trung, tuyển sinh ngắn hạn, các khóa học chuyên môn của Học viện đều được thông báo trên fanpage duy nhất của Học viện.

Các đối tượng lừa đảo tư vấn các cháu sẽ được miễn phí, bao ăn, bao ở. Đổi lại, học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền, hoặc đặt cọc trước một khoảng tiền từ 5 triệu đến 10 triệu để đăng ký. Ban đầu, giá vé máy bay nội địa là vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng.

Do tin tưởng nội dung các trang Facebook trên là đúng sự thật nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia, tuy nhiên sau khi chuyển tiền xong thì đối tượng chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Để phòng tránh thủ đoạn lừa đảo “giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo người dân khi nhận được thông tin từ các trang Facebook như: “Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND”, “Trại Hè Học Kỳ Quân Đội”, “Trại hè hướng nghiệp hàng không”,... hoặc các nội dung quảng cáo tương tự cần điện thoại liên hệ và gặp trực tiếp yêu cầu cơ quan, tổ chức cung cấp giấy tờ tài liệu chứng minh họ là tổ chức hợp pháp và được phép tổ chức các sự kiện trên để đăng ký.

Người dân tuyệt đối không làm theo hướng dẫn chuyển tiền cho bất cứ ai và bất cứ lý do gì nếu chưa xác định chính xác người nhận tiền là ai, ở đâu; nếu bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.

Gần đây, Học viện Hàng không Việt Nam cũng cảnh báo về việc nhà trường bị mạo danh trên mạng xã hội.

Theo đó, hiện nay, có rất nhiều fanpage đang mạo danh Học viện Hàng không Việt Nam với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm tạo lòng tin của khách hàng: lấy toàn bộ logo, bài viết, hình ảnh... được copy từ trang web, facebook, fanpage chính của nhà trường.

Nhiều fanpage đang mạo danh Học viện Hàng không Việt Nam.

Về mục đích của các trang này nhằm bán các khóa học trải nghiệm hàng không cho học sinh vào dịp hè.

Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) là trường ĐH Công lập duy nhất trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải tại Việt Nam đào tạo các ngành nghề lĩnh vực hàng không và các ngành kinh tế, xã hội khác. Học viện hiện đang đào tạo 02 ngành sau đại học, 22 chuyên ngành trình độ đại học chính quy, 04 ngành trình độ cao đẳng.

Ngoài ra, Học viện là cơ sở đào tạo được Cục Hàng không cấp giấy chứng nhận để đào tạo, huấn luyện cấp chứng chỉ các ngành nghề gồm: An ninh hàng không, Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, Kiểm soát viên không lưu, Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay, Tiếp viên Hàng không, Nhân viên điều độ, khai thác bay, Nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay.

Bên cạnh đó, Học viện cũng đào tạo các khóa ngắn hạn chuyên ngành hàng không khác như: Kiến thức Hàng không; Kiến thức về An ninh hàng không, An toàn hàng không, An toàn sân đỗ; Hàng nguy hiểm; Yếu tố con người; Đặt chỗ bán vé máy bay; Kỹ năng mềm và các khóa học khác theo yêu cầu của tổ chức doanh nghiệp.

