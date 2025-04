Cảnh báo tình trạng mạo danh khách sạn, khu du lịch để lừa đảo

Tỉnh Quảng Bình đang chuẩn bị bước vào cao điểm mùa du lịch với rất đông khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm các dịch vụ du lịch, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để không ít đối tượng lợi dụng để lừa đảo bằng công nghệ cao; qua đó gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Quảng Bình và quyền lợi của du khách.

Trước hiện tượng lừa đảo này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình đã gửi văn bản tới các doanh nghiệp du lịch, kinh doanh dịch vụ để cảnh báo và đề nghị phối hợp xử lý theo quy định.

Theo đó, Sở này đề nghị các cơ sở lưu trú, khu du lịch tăng cường cảnh giác về hành vi lừa đảo trong hoạt động du lịch; đồng thời thông tin cảnh báo đến đông đảo người dân và du khách.

Ngành du lịch Quảng Bình đề nghị các đơn vị khi phát hiện các trang fanpage có dấu hiệu giả danh, nhanh chóng báo cơ quan chức năng (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh Quảng Bình) để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, các đơn vị du lịch cũng cần nâng cao tính bảo mật, ngăn chặn hành vi xâm nhập, giả mạo thông tin; nghiên cứu đăng ký bản quyền, nhãn hiệu cho cơ sở, doanh nghiệp nhằm xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, bảo vệ nhãn hiệu khỏi hành vi xâm phạm của tổ chức, cá nhân khác.

Trước đó, một số khách sạn, khu nghỉ dưỡng tại Quảng Bình như: Melia Vinpearl, Bang Onsen, Sam, Poseido Hotel Quảng Bình, khu du lịch Lèn Chùa Ecostay... đã bị một số đối tượng lừa đảo đánh cắp hình ảnh, thông tin của khách sạn và lập fanpage giống hệt.

Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ đăng tải những chính sách khuyến mãi, dịch vụ giá rẻ bất thường để dụ dỗ du khách đặt phòng. Điều này làm một số khách hàng dễ dàng mắc bẫy lừa đảo, sau khi khách hàng chuyển tiền đặt cọc, các đối tượng này sẽ chặn liên lạc và biến mất.

Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã lựa chọn những khách sạn, cơ sở lưu trú, địa điểm du lịch mới đi vào hoạt động, thông tin, hình ảnh và lượt like, tương tác trên các fanpage chưa lớn để khách hàng khó nhận diện. Đây là một hình thức lừa đảo mới bằng công nghệ cao, các đối tượng tư vấn cho khách hàng với cách thức rất chuyên nghiệp, nếu không cẩn thận và nâng cao cảnh giác, du khách sẽ rất dễ bị "dính bẫy". Tình trạng này gây ảnh hưởng lớn đến du khách và hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đại diện khách sạn Poseido Hotel Quảng Bình cho biết, khách sạn đã nhận được điện thoại của một số khách du lịch về việc sau khi thực hiện chuyển khoản tiền đặt phòng qua fanpage mang tên Poseido Hotel Quảng Bình thì bị chặn và không thể liên lạc được.

Sau khi tìm hiểu, xác thực thông tin giao dịch của khách hàng thì khách sạn phát hiện ra fanpage của đơn vị này bị mạo danh và do sự chủ quan, chưa tìm hiểu kỹ thông tin nên khách hàng đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Một số trang giả mạo để lừa đảo khách hàng. Ảnh: Công an Quảng Bình

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, một du khách đặt phòng cho hai người lớn và hai trẻ em từ ngày 31/1- 3/2/2025 trên fanpage của một khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Ninh Bình.

Sau khi liên lạc và được tư vấn qua fanpage, du khách đã chuyển khoản đặt cọc 6,5 triệu đồng. Sau khi du khách chuyển khoản tiền đặt cọc lần đầu tiên, kẻ lừa đảo thông báo khách đã chuyển sai nội dung và yêu cầu chuyển lại tiền để bộ phận kế toán xác nhận và hoàn lại số tiền thừa.

Đáng chú ý, qua nhiều lần chuyển khoản, tổng số tiền mà khách đã chuyển cho kẻ lừa đảo lên tới hơn 1 tỷ đồng. Vị du khách chỉ nhận ra mình bị lừa khi không thể liên lạc được với khu nghỉ dưỡng và trình báo công an. Sau khi xác minh Fanpage mà khách bị lừa là giả mạo, không phải của khu nghỉ dưỡng.

Sở Du lịch Ninh Bình đã gửi văn bản tới tất cả các cơ sở lưu trú, yêu cầu tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm du lịch. Sở cũng yêu cầu các đơn vị khi phát hiện trang web, fanpage giả mạo cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn và xử lý, tránh ảnh hưởng đến du khách cũng như hình ảnh du lịch Ninh Bình.