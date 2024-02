Cảnh giác lừa đảo chiếm đoạt tiền qua Tiktok

Chị V.T.H, 32 tuổi, trú xã Tân Thành, TP Đồng Xoài cho biết thường xuyên sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Tiktok để kết bạn trò chuyện với mọi người.

Cách đây khoảng 3 tháng, có tài khoản Tiktok tên Philipp Nguyễn, tự xưng là người nước Đức, có mẹ là người Việt Nam, kết bạn làm quen. Hàng ngày nhắn tin trao đổi qua lại, đối tượng cho biết hoàn cảnh gia đình bố mẹ đã mất, hiện giờ đang quản lý một Công ty bất động sản của gia đình tại Đức, do có mẹ là người Việt Nam, mà không còn bà con thân thích ở Việt Nam nên muốn nhận chị H là em gái.

Qua nhắn tin, đối tượng cho biết đang muốn về Việt Nam mở Công ty mua bán bất động sản, do đó hẹn sau Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ mang tiền về nhà chị H để thăm gia đình và thành lập công ty.

Ngày 21-2, đối tượng gửi hình chụp vé máy bay cùng hình ảnh tại sân bay nói là đang chuẩn bị về nhà chị H.

Sáng hôm sau, chị liên tục nhận được điện thoại từ số 02844557390 của một người tự xưng là Hải Quan và An ninh sân bay cho biết có trường hợp tên Philipp Nguyễn là anh trai chị H vận chuyển nhiều tiền đô la nên bị tạm giữ, yêu cầu chị H là người nhà phải nộp 75 triệu đồng vào tài khoản của Hải Quan và An ninh sân bay để bảo lãnh.

Sau đó, đối tượng nhắn tin số tài khoản ngân hàng và liên tục yêu cầu chị H nộp tiền. Đối tượng tên Philipp Nguyễn cũng liên tục nhắn tin thúc giục chị nộp tiền bảo lãnh để lấy lại tiền đô la, xong việc về nhà sẽ trả lại.

Thấy vậy, chị H rất hoang mang bởi sợ liên quan đến pháp luật, một phần chị lo ngại đối tượng Philipp Nguyễn không có ai quen biết ở Việt Nam và đang về thăm gia đình chị. Do đó, chị tính chuyển khoản nộp tiền bảo lãnh.

Khi bàn với người thân trong gia đình thì được mọi người cảnh giác, nghi ngờ bị lừa đảo nên đã điện thoại đến Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước trình báo vụ việc và nhờ giúp đỡ.

Chị T đã được cán bộ trực ban tuyên truyền, giải thích cặn kẽ về phương thức, thủ đoạn lừa đảo của tội phạm này trên không gian mạng nên chị T đã hiểu ra và chặn, xóa kết bạn với tài khoản Tik Tok lừa đảo, đồng thời không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo hiện nay, tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao đang diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.

Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an, đề nghị người dân hết sức cảnh giác, cần xác minh kỹ thông tin trước khi chuyển tiền theo những yêu cầu thông qua mạng xã hội.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Phước khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi thấy có dấu hiệu bị lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao, thì đến Cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo hoặc liên hệ tư vấn trực tiếp tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.