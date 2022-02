"Cánh tay phải" của Warren Buffett bài xích lướt sóng chứng khoán, muốn giảm thanh khoản của thị trường

Ông Charlie Munger - Phó chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, người được mệnh danh là “cánh tay phải” của huyền thoại đầu tư Warren Buffet - một lần nữa bày tỏ quan điểm về lướt sóng chứng khoán (day trading) và gọi đây là "hoạt động lý tưởng của sòng bạc".

Chia sẻ tại cuộc họp cổ đông thường niên của Daily Journal – công ty do ông làm chủ tịch, ngày 16/2, Munger nói rằng ông ước không có nhiều nhà đầu tư xem thị trường chứng khoán như một sòng bạc.

“Nếu trở thành một nhà độc tài trong một ngày, tôi sẽ chấm dứt ‘cuộc hôn nhân’ giữa những nhà đầu tư muốn làm giàu trong dài hạn và những nhà đầu tư chăm chăm vào lợi nhuận ngắn hạn trên thị trường chứng khoán”, ông Murger, nhân vật quyền lực thứ hai tại “đế chế” đầu tư Berkshire Hathaway, nói với CNBC.

“Khi tôi còn ở Trường luật Harvard, nhà đầu tư Mỹ hiếm khi giao dịch 1 triệu cổ phiếu một ngày, giờ đây con số này lên tới hàng tỷ. Chúng ta không cần một thị trường có mức thanh khoản như vậy”, ông nói.

Tỷ phú này chia sẻ về thế giới lý tưởng của mình mà ở đó “có một số loại thuế” đối với lợi nhuận ngắn hạn. Theo ông, việc này khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu của họ lâu hơn và giảm thanh khoản.

“Mức thanh khoản hiện tại - có nghĩa là dễ dàng bán cổ phiếu để lấy tiền mặt – đã tạo ra một sự dư thừa đáng lo ngại và nguy hiểm cho đất nước. Việc một lượng tiền khổng lồ dịch chuyển mỗi ngày giống như một người say xỉn trong bữa tiệc và không nghĩ gì về hậu quả vậy”, tỷ phú 98 tuổi nhận xét.

Ông Munger không phải là người đầu tiên ví việc giao dịch lướt sóng và lựa chọn cổ phiếu dựa trên dự đoán với đánh bạc. Nhiều chuyên gia cũng cảnh báo rằng sự dễ dàng trong việc sử dụng các ứng dụng giao dịch chứng khoán khiến cho người dùng mất tiền nhiều hơn và nhanh hơn.

Việc lựa chọn mua một cổ phiếu dựa trên kỳ vọng rằng nó sẽ tăng giá cũng được cho là nguy hiểm và đầy rủi ro. Nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên cố gắng xác định "đáy" hay "đỉnh" của cổ phiếu và việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên dựa đoán rất khó thành công.

Tại sự kiện, ông Murge cũng chia sẻ quan điểm về các xu hướng trên thị trường, đặc biệt là về các hãng công nghệ. Ông dự báo Apple, Microsoft và Alphabet (công ty mẹ Google) sẽ vẫn tiếp tục là những công ty mạnh thậm chí trong 50 năm nữa.

Chia sẻ quan điểm về tiền điện tử, ông Murger cho biết mình ước rằng Bitcoin bị cấm hoạt động và bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Chính phủ Trung Quốc cấm giao dịch tiền ảo tại nước này.

“Tôi không đầu tư vào tiền ảo và tôi tự hào đã tránh được nó. Tiền điện tử giống như một căn bệnh hoa liễu hay thứ gì đó tương tự. Tôi xem đó như một sự khinh miệt”, tỷ phú 98 tuổi chia sẻ.

Từ lâu nổi tiếng là người chỉ trích Bitcoin và từng gọi tiền ảo này là “thuốc diệt chuột”, ông Murger cũng cảnh báo về tình trạng dư thừa “tồi tệ” của thị trường, bao gồm làn sóng đầu tư mạo hiểm vào các startup.

“Tôi cho rằng các nhà đầu tư mạo hiểm đang rót quá nhiều tiền và quá nhanh và đang xảy ra tình trạng dư thừa đáng kể về vốn đầu tư mạo hiểm cũng như các hình thức đầu tư tư nhân khác”, ông nói.

Ông Murger là chủ tịch lâu năm của Daily Journal, công ty có trụ sở tại Los Angeles và chuyên bán phần mềm cho các hệ thống tòa án, cơ quan tư pháp, đồng thời xuất bản báo chí. Daily Journal gần đây đang tích cực tăng cổ phần tại tập đoàn Alibaba của Trung Quốc. Theo đó, ông Murger liên tục bị đặt câu hỏi về các khoản đầu tư này cũng như quan điểm của ông về việc đầu tư vào Trung Quốc.

Đáp lại các câu hỏi, tỷ phú này nói rằng ông cảm thấy thoải mái hơn khi đầu tư vào Trung Quốc so với Warren Buffett – người hiện là chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway.

“Những công ty Trung Quốc mà chúng tôi đầu tư mạnh hơn so với các đối thủ cạnh tranh và cổ phiếu của họ đang được định giá ở mức thấp hơn so với các đối thủ Mỹ”, ông Munger nói tại cuộc họp của Daily Journal. “Đó là lý do chúng tôi tiến vào Trung Quốc”.

Ông Munger là bạn thân kiêm "phó tướng" của ông Buffett, 91 tuổi, hơn 60 năm qua và cùng điều hành Berkshire Hathaway từ năm 1978. Dù đã ngoài 90 tuổi, cả hai đều chưa có kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai.