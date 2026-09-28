Kinh tế Huế 9 tháng: Áp lực hoàn thành nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm

Tại phiên họp thường kỳ tháng 9 diễn ra chiều 25/9, UBND thành phố Huế cho biết GRDP 9 tháng ước tăng 9 - 9,5%. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11 - 12%, dịch vụ tăng 8,7 - 9,2%, chiếm khoảng 51 - 52% cơ cấu kinh tế; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4 - 4,5%.
Du lịch tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Huế. Trong 9 tháng, thành phố đón hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế, trong đó có Lễ hội Huế Wonderverse Fest 2026, góp phần tạo thêm sức hút cho thị trường du lịch.
Hoạt động thương mại cũng duy trì mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 57.665 tỷ đồng, tăng 19,2%. Kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 1.326,6 triệu USD, tăng 19,4% so với cùng kỳ.
Sản xuất công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%. Một số sản phẩm chủ lực ghi nhận mức tăng cao như xi măng tăng 34,9%, găng tay tăng 19,7%, ô tô tăng 15% và sợi các loại tăng 11,8%.
Cùng với sản xuất, hoạt động đầu tư tiếp tục có tín hiệu tích cực. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 28.516 tỷ đồng, tăng 12,4%. Thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 24.520 tỷ đồng, trong đó có 6 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 158,9 triệu USD.
Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng ước đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ. Thành phố cũng đang tập trung xử lý các dự án tồn đọng, hoàn thành 26/177 dự án và chấm dứt hoạt động 6 dự án.
Dù nhiều chỉ tiêu duy trì mức tăng trưởng khá, kinh tế Huế vẫn còn những điểm cần tập trung xử lý. Mức tăng GRDP chưa đạt kỳ vọng; một số dự án công nghiệp chậm tiến độ, chưa tạo được động lực tăng trưởng mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn khi 733 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 308 doanh nghiệp giải thể trong 9 tháng.
Đáng chú ý, giải ngân đầu tư công mới đạt 2.856,9 tỷ đồng, tương đương 45,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và các vấn đề về đất đai tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ một số dự án trọng điểm như đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Vành đai 3, cầu qua Cồn Hến.
Trong 3 tháng cuối năm, thành phố xác định việc khai thác dư địa tăng trưởng, đẩy nhanh đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng thu ngân sách là những nhiệm vụ trọng tâm.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, xác định rõ những nội dung còn chậm, chưa đạt để có giải pháp cụ thể theo từng tháng, từng lĩnh vực. Thành phố sẽ tập trung khai thác dư địa từ công nghiệp, xây dựng; đồng thời chủ động phương án đối với nông nghiệp, dịch vụ và du lịch trong những tháng cuối năm.
Đối với đầu tư công, các điểm nghẽn về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và quỹ đất tái định cư được xác định cần tập trung tháo gỡ. Các chủ đầu tư, đơn vị thi công cũng phải chủ động phương án tổ chức thi công trong điều kiện mùa mưa lũ, bảo đảm tiến độ và an toàn công trình.
Cùng với đó, Huế tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang triển khai, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thu hút dự án mới. Việc công bố bản đồ số được kỳ vọng giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn trong tìm kiếm địa điểm và tiếp cận cơ hội đầu tư trên địa bàn.
Về ngân sách, thành phố tập trung chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, đồng thời tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, qua đó tạo nguồn thu bền vững. Đối với nguồn thu từ đất, các dự án có khả năng tạo nguồn thu trong những tháng cuối năm, nhất là các khoản dự kiến phát sinh trong tháng 10, sẽ được tập trung xử lý.
Trong bối cảnh mùa mưa lũ đang đến, thành phố đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo vệ người dân, công trình và hoạt động sản xuất. Đây cũng là yếu tố cần được tính toán trong quá trình tổ chức thi công, giải ngân vốn và triển khai các dự án trong quý IV.
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