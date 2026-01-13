Đề xuất điều chuyển đá từ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sang dự án Mỹ An – Cao Lãnh

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề nghị xem xét và có ý kiến với địa phương về việc điều phối nguồn đá xây dựng từ mỏ vật liệu đang cấp cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để phục vụ thi công cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh...

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh có nhu cầu khoảng 881.000 m3 đá xây dựng, gồm 119.000 m3 đá bê tông xi măng, 591.000 m3 cấp phối đá dăm và vật liệu dạng hạt, 171.000 m3 đá bê tông nhựa. Trong đó, nhu cầu năm 2026 khoảng 700.000 m3, năm 2027 khoảng 181.000 m3.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguồn cung vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện gặp nhiều khó khăn, vật liệu khan hiếm, giá tăng cao do nhiều dự án giao thông trọng điểm triển khai đồng thời.

Theo báo cáo của Công ty VNCN E&C, mỏ đá Trà Đuốc Lớn được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cấp phép khai thác để cung cấp vật liệu cho cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, với tổng trữ lượng hơn 1,9 triệu m3 đá rời. Tuy nhiên, một phần sản lượng của mỏ này hiện không còn nhu cầu sử dụng cho dự án Cần Thơ – Cà Mau.

Trên cơ sở đó, Công ty VNCN E&C đề xuất điều chuyển khoảng 881.000 m3 đá xây dựng các loại từ mỏ Trà Đuốc Lớn sang phục vụ thi công cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang để xem xét, cho phép điều chuyển khối lượng vật liệu nêu trên, bảo đảm tiến độ thi công dự án, trong đó phân bổ 700.000 m3 trong năm 2026 và 181.000 m3 trong năm 2027.

Dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh dài 27 km, là một đoạn tuyến thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Tây. Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tuyến cao tốc này có vai trò kết nối với các tuyến Cao Lãnh – An Hữu, Cao Lãnh – Lộ Tẻ và Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, góp phần hình thành trục cao tốc phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.