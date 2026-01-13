Đề xuất điều chuyển đá từ cao tốc Cần Thơ – Cà Mau sang dự án Mỹ An – Cao Lãnh

Giá vàng trong nước và thế giới
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vừa báo cáo Bộ Xây dựng, đề nghị xem xét và có ý kiến với địa phương về việc điều phối nguồn đá xây dựng từ mỏ vật liệu đang cấp cho cao tốc Cần Thơ – Cà Mau để phục vụ thi công cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh...
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh có nhu cầu khoảng 881.000 m3 đá xây dựng, gồm 119.000 m3 đá bê tông xi măng, 591.000 m3 cấp phối đá dăm và vật liệu dạng hạt, 171.000 m3 đá bê tông nhựa. Trong đó, nhu cầu năm 2026 khoảng 700.000 m3, năm 2027 khoảng 181.000 m3.
Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết nguồn cung vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện gặp nhiều khó khăn, vật liệu khan hiếm, giá tăng cao do nhiều dự án giao thông trọng điểm triển khai đồng thời.
Theo báo cáo của Công ty VNCN E&C, mỏ đá Trà Đuốc Lớn được UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) cấp phép khai thác để cung cấp vật liệu cho cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang và Hậu Giang – Cà Mau, với tổng trữ lượng hơn 1,9 triệu m3 đá rời. Tuy nhiên, một phần sản lượng của mỏ này hiện không còn nhu cầu sử dụng cho dự án Cần Thơ – Cà Mau.
Trên cơ sở đó, Công ty VNCN E&C đề xuất điều chuyển khoảng 881.000 m3 đá xây dựng các loại từ mỏ Trà Đuốc Lớn sang phục vụ thi công cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang để xem xét, cho phép điều chuyển khối lượng vật liệu nêu trên, bảo đảm tiến độ thi công dự án, trong đó phân bổ 700.000 m3 trong năm 2026 và 181.000 m3 trong năm 2027.
Dự án cao tốc Mỹ An – Cao Lãnh dài 27 km, là một đoạn tuyến thuộc trục cao tốc Bắc – Nam phía Tây. Giai đoạn 1, tuyến được đầu tư quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 6.120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam; dự kiến hoàn thành vào năm 2028.
Tuyến cao tốc này có vai trò kết nối với các tuyến Cao Lãnh – An Hữu, Cao Lãnh – Lộ Tẻ và Lộ Tẻ – Rạch Sỏi, góp phần hình thành trục cao tốc phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội khu vực.
Các dự án đường tỉnh 25B, 25C và hệ thống tiêu thoát nước khu vực ngoài Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Đồng Nai đốc thúc tiến độ, trong bối cảnh sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2026...
Dự kiến năm 2026, Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 19 khu vực mỏ với tổng diện tích hơn 565 ha, nhằm chủ động nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án và nhu cầu dân sinh…
Theo HSBC, bất chấp “sóng gió” thuế quan, tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 8% năm 2025, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Sang năm 2026, HSBC dự báo tăng trưởng sẽ đạt khoảng 6,7%…
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có công văn gửi cơ sở đăng kiểm xe cơ giới về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2025/TT-BXD ngày 28/11/2025 của Bộ Xây dựng quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng...
Vượt qua những biến động bất lợi của tình hình thế giới, kinh tế Việt Nam năm 2025 đã về đích ấn tượng với mức tăng trưởng 8,02%. Đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 khi kinh tế thế giới tiếp tục được dự báo có nhiều diễn biến khó lường, dư địa điều hành chính sách trong nước thu hẹp và áp lực già hóa dân số gia tăng...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: