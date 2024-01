SSI dự báo lợi nhuận Hòa Phát phục hồi mạnh, nhóm hóa chất phân bón lao dốc

Các công ty có kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: BMP, CTR, FPT, HPG, IDC, KBC, KDH, PTB, PVD, PVT, QNS, STB, SZC, VRE, VTP, VNM. Các công ty có ước tính tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: DCM, DGC, DPM, GAS, HAH, NLG, NT2, POW, PVS, SAB, STK, VGC.

LỢI NHUẬN HPG PHỤC HỒI MẠNH MẼ

Trong Q4/203, SSI kỳ vọng lợi nhuận sau thuế của BMP sẽ tăng 5% so với cùng kỳ do công ty giữ mức giá bán tốt và sản lượng tăng (nhờ thực hiện các chương trình khuyến mại), cùng với đó là giá đầu vào PVC cũng thấp hơn.

CTR tăng trưởng mạnh đến từ các mảng xây dựng, giải pháp tích hợp và hạ tầng cho thuê. Ước tính lợi nhuận sau thuế Q4/2023 của CTR đạt 146 tỷ đồng tăng 19% so với cùng kỳ.

Ước tính lợi nhuận sau thuế Q4/2023 của FPT sẽ đạt khoảng 2 nghìn tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ), nhờ tăng trưởng từ một đến hai con số từ mảng CNTT nước ngoài, CNTT trong nước, Viễn thông và Giáo dục.

Ước tính lợi nhuận ròng của HPG đạt khoảng 2,3 nghìn tỷ đồng trong Q4/2023, tăng khoảng 15% so với quý trước và phục hồi mạnh mẽ từ mức lỗ 2 nghìn tỷ đồng trong Q4/2022, nhờ giá thép phục hồi nhẹ đồng thời sản lượng tiêu thụ phục hồi đáng kể. Tổng sản lượng thép xây dựng, HRC và phôi thép tăng 23% so với quý trước và 41% svck đạt 2,1 triệu tấn - đây là mức sản lượng tiêu thụ theo quý cao thứ 3 trong lịch sử mà công ty ghi nhận được.

Trong Q4/2023, ước tính tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế của IDC lần lượt là 1,8 nghìn tỷ đồng (tăng 48% so với cùng kỳ) và 430 nghìn tỷ đồng (tăng 44% so với cùng kỳ), do mức nền thấp được thiết lập trong Q4/2022. Diện tích cho thuê đất KCN dự báo đạt 26 ha, tương đương 223 tỷ đồng doanh thu (tăng 55%) từ một số khách thuê lớn từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 từ hoạt động kinh doanh cốt lõi sẽ đạt 1,7 nghìn tỷ đồng (giảm 34% so với cùng kỳ) - hoàn thành 73% kế hoạch của công ty cho năm 2023, do trì hoãn việc bàn giao đầt cho Aeon Vietnam sang năm 2024 và các hợp đồng thuê đất KCN như Hyosung có thể được ghi nhận trong nửa đầu năm 2024.

SSI cũng ước tính lợi nhuận ròng Q4/2023 của KBC đạt 457 tỷ đồng, so với khoản lỗ ghi nhận trong Q4/2022, nhờ kỳ vọng bàn giao 18 ha đất KCN tại KCN Tân Phú Trung.

Trong Q4/2023, KDH sẽ tiếp tục bàn giao các căn hộ trong dự án The Classia cho người mua nhà và đạt 365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 230% so với cùng kỳ).

Trong Q4/2023, dự báo doanh thu của PTB giảm 14% đạt 1.475 tỷ đồng do nhiều yếu tố như nhu cầu tiêu thụ đá granite giảm do thị trường bất động sản & xây dựng dân dụng chưa hồi phục. Doanh thu mảng đá ước tính giảm 17,2% so với cùng kỳ trong Q4/2023. Doanh thu mảng xuất khẩu gỗ ước tính giảm 11,9% so với cùng kỳ do đơn hàng mùa cao điểm cuối năm ở thị trường Mỹ giảm 12% so với cùng kỳ trong năm 2023.

Lợi nhuận trước thuế đạt 109 tỷ đồng (tăng 21,1% so với cùng kỳ) do (i) nhà máy đá thạch anh hoạt động hiệu quả, (ii) giảm các chi phí như chi phí lãi vay, (iii) vốn lưu động giảm 25% và (iv) giảm chi phí vận hành.

Với nhóm dầu khí, ước tính lợi nhuận sau thuế Q4/2023 của PVD đạt 150 tỷ đồng (tăng 183% svck). Công suất hoạt động và giá thuê ngày cao hơn ở tất cả các giàn khoan tự nâng mà PVD được ký hợp đồng quốc tế là động lực chính mang lại lợi nhuận trong thời gian gần đây.

Lợi nhuận trước thuế Q4/2023 của PVT đạt 410 tỷ đồng (tăng 15% so với cùng kỳ, nhờ giá cho thuê trung bình cao hơn ở các kỳ gia hạn hợp đồng tiếp theo và công suất gia tăng đươc bổ sung từ các tàu mới.

Một số doanh nghiệp khác cũng được kỳ vọng lợi nhuận tăng như QNS lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 800 tỷ đồng tăng 60%-70% nhờ giá đường trong nước và sản lượng tiêu thụ tăng cao.

Lợi nhuận VRE tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ khi đạt 1,05 nghìn tỷ đồng (tăng 33%), nhờ tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh cốt lõi (doanh thu cho thuê trung tâm thương mại và ghi nhận doanh thu từ việc bàn giao shophouse cho người mua tại dự án Quảng Trị).

NHÓM PHÂN BÓN HÓA CHẤT GIẢM MẠNH

Ở chiều ngược lại, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế Q4/2023 của DCM đạt 360 tỷ đồng giảm 66% cùng với xu hướng của giá urê (giảm từ Q2/2022 đến tháng 7/2023, tuy nhiên giá urê vẫn thấp hơn so với cùng kỳ trong Q4/2023). So với quý trước, lợi nhuận dự kiến tăng 245% do giá urê đã chạm đáy và nhà máy urê của Công ty đã hết khấu hao kể từ Q4/2023.

Ước tính lợi nhuận ròng Q4/2023 của DGC đạt 950 tỷ đồng (giảm 15% so với cùng kỳ) cùng với xu hướng của giá phốt pho vàng, và lợi nhuận ước tính tăng 18% so với quý trước.

Lợi nhuận trước thuế Q4/2023 của DPM đạt 200 tỷ đồng (giảm 84%, từ mức đỉnh trong năm 2022), khi giá bán urê ở mức cao. So với quý trước, lợi nhuận dự kiến tăng 166%, phù hợp với sự phục hồi của giá urê.

Theo kết quả kinh doanh sơ bộ, lợi nhuận sau thuế của GAS ước đạt hơn 11,6 nghìn tỷ đồng trong cả năm 2023, tương đương lợi nhuận tính riêng quý 4 giảm hơn 20% so với cùng kỳ, với nguyên nhân có thể do sản lượng tiêu thụ và giá dầu giảm.

SSI dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong Q4/2023 của NLG có thể giảm đáng kể so với Q4/2022, đạt 243,9 tỷ đồng (giảm 44% svck), do trong Q4/2022, công ty ghi nhận số lượng bàn giao căn hộ tại các dự án Southgate và Akari City nhiều hơn và đợt chuyển nhượng 25% đầu tiên của dự án Paragon Đại Phước (với 244 tỷ đồng thu nhập tài chính).

VGC được kỳ vọng sẽ bàn giao 14 ha đất KCN trong Q4/2023 và ước tính lợi nhuận trước thuế giảm 97% svck chỉ đạt 5 tỷ đồng, trong khi công ty phải chịu chi phí quản lý tăng mạnh. Lũy kế cả năm 2023, ước tính doanh thu và LNTT lần lượt đạt 13,1 nghìn tỷ đồng (giảm 10% svck) và 1.593 tỷ đồng (giảm 31% svck) và hoàn thành 132% kế hoạch của công ty đặt ra tại ĐHCĐ.

SSI cũng dự báo lợi nhuận sau thuế Q4/2023 của POW đạt từ 340 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng (giảm 65% đến 64% svck), chủ yếu do sản lượng tiêu thụ điện giảm 13% so với cùng kỳ.