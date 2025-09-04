Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Cấp xã thiếu nhân lực công nghệ thông tin cho chuyển đổi số

Bạch Dương

04/09/2025, 21:38

Qua triển khai làm việc với các địa phương, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết tại cấp xã, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vẫn thiếu nhân lực có trình độ về công nghệ thông tin và chuyển đổi số hoặc cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được bố trí không đúng chuyên môn, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử...

Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, tại buổi họp báo
Ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ, tại buổi họp báo

Ngày 8/8/2025, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2083, thành lập 12 đoàn công tác do lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm việc với các địa phương nhằm đánh giá việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Ngày 4/9, tại Họp báo thường kỳ tháng 8 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Hồ Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, đã báo cáo kết quả triển khai các đoàn công tác.

Về hạ tầng kỹ thuật, hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn tất kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã; nhiều địa phương đã trang bị đủ 100% máy tính cho cán bộ bộ phận một cửa. 

Phần mềm một cửa điện tử được đồng bộ và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia từ 11/7/2025. 

Một số tỉnh đã áp dụng Trung tâm điều hành hoặc điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu. Nhiều địa phương đạt tỷ lệ số hóa hồ sơ trên 90%.

Các địa phương đã bố trí cán bộ chuyên trách tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hoặc bộ phận một cửa các cấp để thực hiện số hóa; đồng thời tuyển dụng hoặc điều động nhân sự từ đơn vị khác nhằm tăng cường lực lượng cho nhiệm vụ phân cấp; tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyên sâu cho cán bộ cấp huyện, xã về quản lý khoa học – công nghệ và kỹ năng triển khai chuyển đổi số. 

Tuy nhiên, ông Hải cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Hạ tầng kỹ thuật tại nhiều địa phương chưa đồng bộ, đặc biệt ở các xã, phường sau sáp nhập. Ở một số nơi, thiết bị máy tính, máy in, máy scan đã cũ, được tái sử dụng từ nhiều đơn vị khác nên chất lượng chưa bảo đảm. Nhiều xã, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi vẫn thiếu máy tính và các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.

Ngoài ra, nhiều địa phương còn gặp khó khăn trong việc kết nối dữ liệu từ Cổng Dịch vụ công quốc gia với hệ thống phục vụ hành chính công của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số trường dữ liệu quan trọng như số điện thoại, địa chỉ, ngày cấp và nơi cấp căn cước công dân chưa được đồng bộ, khiến người dân và doanh nghiệp mất nhiều thời gian khi truy cập.

Bên cạnh đó, các địa phương vẫn còn lúng túng trong xử lý tình trạng hệ thống thông tin, phần mềm và cơ sở dữ liệu chồng chéo, dôi dư hoặc bị tạm dừng hoạt động sau khi sáp nhập tỉnh.

Theo báo cáo của các đoàn công tác, tại cấp xã – đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa – vẫn thiếu nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

Ở một số địa phương, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin được bố trí không đúng chuyên môn, dẫn đến hạn chế trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử. Do đó, quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, nhiều cán bộ được giao nhiệm vụ chưa có kinh nghiệm, chưa được đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực chuyên môn như viễn thông và Internet, tần số vô tuyến điện, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân… Tại cấp xã, tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách về khoa học và công nghệ vẫn khá phổ biến.

Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ kiến nghị, đề xuất Chính phủ: Có cơ chế hỗ trợ ngân sách mục tiêu hoặc đưa vào chương trình đầu tư công trung hạn, Ban hành chính sách ưu tiên đào tạo, phân bổ biên chế và đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, Sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền chứng thực, đồng thời xem xét ban hành hướng dẫn hoặc trình cấp có thẩm quyền quy định về tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, sớm hoàn thành và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của cơ quan nhà nước.

Ông Hải cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung xử lý những vấn đề pháp lý đã được nêu, thông qua việc xây dựng văn bản hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn bất cập.

Đối với những văn bản không thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, sẽ được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý.

Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ

13:12, 16/08/2025

Bổ nhiệm, điều động nhiều vị trí lãnh đạo các đơn vị của Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ và Google dự định hợp tác phát triển công nghệ lượng tử

08:29, 18/07/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ và Google dự định hợp tác phát triển công nghệ lượng tử

3 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới 

14:36, 17/07/2025

3 đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có lãnh đạo mới 

Từ khóa:

chuyển đổi số cơ sở dữ liệu công nghệ thông tin đào tạo cán bộ dịch vụ công hạ tầng kỹ thuật hành chính công quản lý khoa học số hóa hồ sơ tỉnh thành phố

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển mình mạnh mẽ

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chuyển mình mạnh mẽ

Từ khi khái niệm “startup” còn là điều mới mẻ, trong gần một thập kỷ qua, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc, mở rộng cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. Quá trình chuyển đổi từ mô hình đổi mới sáng tạo khép kín trong khu vực công sang tiếp cận “mở” đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này được thúc đẩy nhờ các chính sách và nghị định mới của Chính phủ, cùng với sự xuất hiện của nhiều mô hình hệ sinh thái đa dạng.

Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Cạnh tranh khốc liệt, Ninja Van dừng dịch vụ giao nhận nhanh tại Việt Nam

Tối 3/9, nhiều người bất ngờ nhận được email thông báo từ đơn vị vận chuyển Ninja Van với nội dung chuẩn bị rời khỏi thị trường, kế hoạch tái cấu trúc tổng thể của tập đoàn do cạnh tranh khốc liệt…

Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI

Giải pháp để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, giảm dần phụ thuộc vào FDI

Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần động lực quan trọng của nền kinh tế, nhưng lại thường đối mặt với những thách thức lớn về nguồn lực tài chính, công nghệ và nhân lực chất lượng cao. Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Đắc Bình Minh, Phó Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, về những giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tiếp cận công nghệ, phát huy đổi mới sáng tạo, R&D để tham gia chuỗi cung ứng, tiến đến làm chủ công nghệ, đặc biệt trong bối cảnh Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sắp có hiệu lực chính thức vào ngày 1/10/2025 với nhiều thay đổi mang tính đột phá.

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales

The WISE Talk số 15 với chủ đề “Thách thức và cơ hội khi bán lẻ omnichannel triển khai với AI Marketing & Sales” được phát sóng trên trang chủ VnEconomy vào 14:00, thứ Năm, ngày 4/9/2025!

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Công nghệ số chiến lược được đưa vào Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” 2025

Ngày 4/9, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố, phát động Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2025...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: