Capital House ra mắt biệt thự đơn lập Geneva

Với quy mô gần 50 ha, tiếp giáp các tuyến giao thông chính là đường Nguyễn Chí Thanh (quốc lộ 14) – Mười Tháng Ba - Nguyễn Văn Linh, EcoCity Premia được xây dựng để trở thành một điểm đến lý tưởng cho cư dân và du khách tới Ban Mê. Dự án được trang bị hơn 100 dịch vụ tiện ích cao cấp và là khu đô thị đầu tiên tại Buôn Ma Thuột có sân tập golf, bể bơi nước mặn bốn mùa, trường học, khu công viên thể dục thể thao hồ điều hòa lớn, con đường ánh sáng lung linh, quảng trường – điểm check-in mới…

Đây cũng là khu đô thị đẳng cấp tiên phong xây dựng theo hướng xanh thượng lưu đầu tiên giữa lòng Ban Mê. Được mệnh danh là “Thành phố của tương lai”, cư dân EcoCity Premia cũng sẽ an tâm khi sống trong một khu đô thị thông minh với những ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc đảm bảo an toàn, giám sát an ninh và quản lý tòa nhà.

EcoCity Premia cung cấp ra thị trường 956 sản phẩm nhà ở, gồm 436 căn nhà phố thương mại, 92 căn nhà phố vườn, 263 căn nhà liền kề, 103 căn biệt thự đơn lập và 62 căn biệt thự song lập, được chia làm 5 phân khu, tái hiện tinh hoa của những thành phố nổi tiếng thế giới..

Phân khu mới Geneva không chỉ kế thừa những giá trị cốt lõi của tổng thể toàn khu đô thị đẳng cấp đầu tiên tại Ban Mê, mà còn gia tăng nhiều tiện ích riêng biệt, độc đáo cùng những lợi thế từ vị trí chiến lược, hội tụ đầy đủ các ưu thế vượt trội so với 4 phân khu đã ra mắt trước đó để thành khu biệt thự compound khép kín cao cấp lý tưởng.

Lấy cảm hứng từ cung điện Versaille, biệt thự mẫu đơn lập Geneva được định hướng theo phong cách nội thất cổ điển nhưng giản lược bớt những hoạ tiết cầu kỳ. Ngay buổi đầu ra mắt nhà mẫu, đã có số lượng lớn khách hàng booking sản phẩm tại phân khu này.