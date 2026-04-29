Cầu bắt đáy hoạt động mạnh trong nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ

Mặc dù VN-Index “bổ nhào” giảm chiều nay nhưng dòng tiền bắt đáy bất ngờ hoạt động mạnh hơn hẳn phiên sáng. Độ rộng xác nhận cổ phiếu phục hồi đồng loạt, trong đó nhóm midcap “cứu” thanh khoản cho cả thị trường.

Hai trụ VIC và VHM chứng kiến áp lực bán dữ dội khiến giá lao dốc cực nhanh. VHM xuất hiện giao dịch 545,8 tỷ đồng trong phiên chiều và giá đóng cửa ở mức thấp nhất ngày, giảm 3,31% so với tham chiếu. VIC phiên sáng đã giảm sẵn 3,37%, chiều nay rơi tiếp 1,79% nữa, đóng cửa bốc hơi 5,1%. Thanh khoản của VIC buổi chiều cao nhất thị trường với 726,2 tỷ đồng.

Cả VIC lẫn VHM đều xác lập thanh khoản vượt ngàn tỷ đồng hôm nay, chiếm 12,7% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE và chiếm 23,1% rổ VN30. VIC có phiên đảo chiều sau khi lập đỉnh cao lịch sử ngày hôm qua và chỉ trong tháng 4 đã tăng 58,5%. VHM cũng có tháng 4 xuất sắc với mức tăng 41,8%. Tuy nhiên cổ phiếu này đảo chiều mạnh đúng thời điểm không thể đột phá qua đỉnh cao lịch sử xác lập hồi đầu tháng 1/2026.

Khi cả VIC lẫn VHM đều đóng cửa giá thấp nhất, mức thanh khoản khổng lồ này cho thấy bên bán hoàn toàn làm chủ giao dịch. Khối ngoại tham gia bán rất lớn, chiếm 51% thanh khoản VIC và 45,7% thanh khoản VHM. Trong đó, VIC bị bán ròng 402,9 tỷ đồng và VHM là -147,6 tỷ.

Ngoài hai trụ này, phần còn lại của rổ blue-chips VN30 nhìn chung ổn định. Chỉ có TCB đóng cửa giảm 2,17%, VPB giảm 1,85%, SAB giảm 2,06%, MWG giảm 1,87% là mạnh. Tuy nhiên các cổ phiếu này đều đã giảm sâu sẵn từ sáng, còn phiên chiều lùi thêm không đáng kể.

Thống kê cho thấy rổ VN30 chiều nay có 15 cổ phiếu phục hồi giá, 12 mã tụt giá. Tuy số lượng thay đổi khá nhiều nhưng biên độ lại không mạnh. Phía giảm chỉ có VIC, VHM là thay đổi mạnh, phía tăng cũng chỉ FPT, GAS, LPB, VPL lên giá rõ nét. Trong số này GAS leo dốc khá ấn tượng ở nửa sau của phiên, tăng thêm 1,21% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa tăng tổng cộng 2,31%. FPT xuất hiện cú giật giá đợt ATC và nhảy vọt qua tham chiếu 1,48%, tương đương tăng 2,44% so với phiên sáng. LPB tăng thêm chiều nay khoảng 1,94%, chốt tăng 3,73% so với tham chiếu. DGC, GVR đóng cửa cũng rất mạnh nhưng hầu như không tăng thêm được bao nhiêu buổi chiều.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, cầu bắt đáy hoạt động sôi động hơn đáng kể phiên sáng và giúp giá cải thiện rõ nét. Độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 161 mã tăng/136 mã giảm trong khi kết phiên sáng mới có 119 mã tăng/160 mã giảm. Rổ VN30 chỉ đóng góp 13 mã ở nhóm tăng giá, tức là diễn biến phục hồi chủ đạo xuất hiện tại nhóm vừa và nhỏ. VN-Index chốt giảm 1,16% tương đương -21,74 điểm.

Loạt cổ phiếu tầm trung thu hút dòng tiền nổi bật phiên này hầu hết vẫn là các mã xuất sắc từ sáng. Chiều nay chỉ có dòng tiền là mạnh thêm, kéo thanh khoản lên cao hơn. CII tăng 1,58%, DXG tăng 3,02%, VIX tăng 2,14%, TCH tăng 1,4%, DIG tăng 4,26%, PDR tăng 1,54%, DCM tăng 5,82%... đều là các cổ phiếu khớp hàng trăm tỷ đồng thanh khoản. Nhóm giao dịch nhỏ hơn cũng rất nhiều mã tăng 2-6% như HDC, BFC, NTL, AAA, DXS, HHP…

Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE hôm nay chỉ tăng 1% tương đương con số tuyệt đối xấp xỉ 172 tỷ đồng nhưng rổ VN30 lại giảm 5% (-451 tỷ đồng) trong khi rổ Midcap tăng hơn 17% tương đương 1.196 tỷ đồng. Như vậy nhóm Midcap đã bổ sung thanh khoản kịp thời phiên này.

Dòng tiền mạnh lên trong buổi chiều tạo không khí giao dịch khá cởi mở, không chỉ giúp giá cổ phiếu cải thiện thể hiện rõ trên độ rộng, mà còn giúp nhiều cổ phiếu yếu trở nên bớt xấu. Toàn sàn HoSE chỉ còn khoảng 20 mã giảm quá 1% với ngưỡng thanh khoản trên 10 tỷ đồng. Ngoài blue-chips, PC1 và VSC là hai cổ phiếu midcap chịu sức ép rõ rệt nhất, giá giảm tương ứng 6,46% và 1,39%. PC1 buổi sáng còn giảm sàn nên mức chốt phiên vẫn là có cải thiện.

Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận phiên bán ròng cực mạnh ngay trước kỳ nghỉ dài. Chiều nay khối này rút ròng thêm hơn 775 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị bán ròng cả ngày trên HoSE lên 1.328 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu bị bán cực mạnh: VIC -402,9 tỷ, PC1 -232,9 tỷ, VHM -147,6 tỷ, VCB -142,3 tỷ, FPT -119,9 tỷ, ACB -109,2 tỷ, NVL -105,2 tỷ, BID -97,8 tỷ. Phía mua ròng có VRE +139,2 tỷ, DCM +47,9 tỷ.