Cầu lại “buông”, VN-Index bốc hơi 25 điểm, blue-chips gây áp lực

51 cổ phiếu còn sót lại ở chiều tăng trên sàn HoSE không có mã nào đáng chú ý và thanh khoản nhóm này cũng rất kém. Ngược lại phía giảm nhiều gấp 7,5 lần và bao gồm gần như toàn bộ rổ blue-chips. Điểm may là thanh khoản vẫn cực thấp giống sáng hôm qua, tạo kỳ vọng “kịch cũ soạn lại”...

Hôm qua lực cầu cũng “buông” trong buổi sáng, trọn phiên lao dốc mạnh nhưng sau đó phục hồi về chiều. Lực bán sáng nay thực tế không mạnh, chỉ có biên độ giá quá rộng thể hiện lệnh mua rút xuống rất sâu.

Rổ VN30 đang có duy nhất SAB tăng 0,06%, 28 mã khác đang đỏ. Chỉ số đại diện giảm 2,23% so với tham chiếu, với 15 mã giảm trên 2%. STB giảm 4,88%, BVH giảm 3,93%, SSI giảm 3,61%, MSN giảm 3,49%, VPB giảm 3,29%, HDB giảm 3,3%, CTG giảm 3,18%, BID giảm 3,05% là những cổ phiếu thiệt hại nặng nhất. Nhiều mã trong số này là trụ cả VN-Index lẫn VN30-Index, nên chỉ số chính cũng đang bốc hơi 25,24 điểm tương đương 1,94%.

Nhóm cổ phiếu tài chính đang giảm nhiều nhất, chỉ số VNFIN lao dốc 2,45%. Không khó để thấy hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán đang sụt giảm trên 3%. Nhóm bất động sản hôm qua khá tốt, sáng nay cũng phân hóa mạnh. Số tăng chỉ vài mã như SJS, CII, OGC, SZL, HDC là đáng kể. Số giảm áp đảo, tuy chưa đến mức giảm sàn cả loạt, nhưng cũng tới hàng chục mã rớt trên 3% như FLC, NVT, DRH, HQC, LHG, HAR, DXG, HAG...

Với 381 mã giảm/51 mã tăng, độ rộng thể hiện đà giảm giá trên diện rất rộng. Tuy vậy thanh khoản sàn HoSE sáng nay cũng chỉ nhỉnh hơn sáng hôm qua khoảng 5%, đạt 5.359 tỷ đồng. VN30 giao dịch tăng 22% đạt 2.015 tỷ đồng. Cổ phiếu ngân hàng là lý do khiến VN30 tăng thanh khoản: STB, VPB bị bán mạnh hơn hẳn sáng hôm qua.

Nhóm cổ phiếu tăng giá ngược dòng sáng nay vừa ít về số lượng, vừa nhỏ về thanh khoản.

Việc các cổ phiếu biến động giá mạnh trongkhung thời gian rất ngắn, thậm chí T+0, T+1 là do có hoạt động lướt sóng nhanh. Nhà đầu tư có sẵn cổ phiếu bắt đáy và bán ngay khi có điều kiện. Do đó cung cầu thay đổi quá nhanh không vì lý do cụ thể nào về thông tin. Điểm tốt trong lối giao dịch như vậy là khối lượng lướt sóng sẽ không lớn, nên tổng thanh khoản thị trường duy trì mức rất thấp.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay bán ròng khá nhiều ở HoSE, đạt -208,4 tỷ đồng ròng. Tuy nhiên đây là do khối này giảm mua, còn mức bán ra không mạnh. Cụ thể, tổng giá trị bán chỉ là 480,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,2% tổng giá trị giao dịch sàn HoSE, trong khi mua vào 271,8 tỷ đồng, chỉ đạt 4,6%. HPG bị xả nhiều nhất với -34,8 tỷ, mã thứ hai là VHM chỉ còn -17 tỷ. DIG, VIC, MSN là 3 cổ phiếu duy nhất còn lại bị bán ròng trên 10 tỷ. Phía mua ròng có STB, VBN là hai mã duy nhất trên 10 tỷ.

Khối ngoại cũng không giao dịch lớn và thanh khoản chung duy trì thấp cho thấy cung cầu không ổn định. Thị trường phản ứng cũng tương đối nhẹ trước các biến động bên ngoài, đồng thời không có hiện tượng bán tháo. Tuy nhiên không có bất kỳ thông tin nào đủ tích cực để tạo động lực tăng giá. Dòng tiền co cụm, chủ đạo chọn giải pháp đứng ngoài quan sát. Sự sôi động chỉ còn được duy trì nhờ dòng tiền nhỏ thực hiện mua bán luẩn quẩn.

Quá trình tạo đáy vẫn đang diễn ra ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu trong sự khô cạn về dòng tiền. Bên mua chỉ chọn giá rất thấp và chờ người bán hạ giá xuống, trong khi bên bán cũng không xả khối lượng lớn. Nhóm cổ phiếu trụ thanh khoản quá thấp như TCB, VHM, , VNM, VIC... đều chỉ 60-80 tỷ đồng. Điều này cũng có nghĩa là giá có thể thay đổi rất nhanh và đó là cơ sở để tạo biến động mạnh, phù hợp với các giao dịch lướt sóng.