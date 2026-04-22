“Cây kỳ diệu” có thể loại bỏ 98% vi nhựa khỏi nước uống

Trọng Hoàng

22/04/2026, 14:02

Một nghiên cứu mới cho thấy hạt cây moringa - thường được gọi là “cây kỳ diệu” - có khả năng loại bỏ tới 98% vi nhựa PVC trong nước, với hiệu quả tương đương hoặc vượt phèn nhôm, mở ra triển vọng về giải pháp xử lý nước thân thiện môi trường và bền vững hơn cho tương lai...

Một nghiên cứu mới cho thấy hạt cây moringa - thường được gọi là "cây kỳ diệu" - có khả năng loại bỏ tới 98% vi nhựa PVC trong nước. Ảnh: Canva
Một nghiên cứu mới cho thấy hạt cây moringa - thường được gọi là “cây kỳ diệu” - có khả năng loại bỏ tới 98% vi nhựa PVC trong nước. Ảnh: Canva

Theo Euronews, một kỹ thuật lọc nước có lịch sử hàng nghìn năm có thể trở thành giải pháp tiềm năng cho cuộc khủng hoảng ô nhiễm vi nhựa trong nước uống tại châu Âu.

VI NHỰA: MỐI NGUY ÂM THẦM VỚI SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học ACS Omega, nhóm nhà khoa học do Gabrielle Batista thuộc Đại học bang São Paulo (UNESP, Brazil) dẫn đầu, cho thấy hạt moringa có thể thay thế hoặc thậm chí vượt hiệu quả phèn nhôm - hóa chất phổ biến trong xử lý nước hiện nay.

Vi nhựa, có nguồn gốc từ lốp xe, sơn, dệt may và bao bì nhựa phân hủy, đã tích tụ trong hệ thống nước toàn cầu suốt nhiều thập kỷ, trở thành mối nguy âm thầm đối với sức khỏe con người. Các hạt này có kích thước nhỏ hơn 5 mm, không chỉ có thể xâm nhập cơ thể qua nước uống mà còn được cho là liên quan đến ung thư, bệnh tim mạch và rối loạn sinh sản.

Từ năm 2024, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường giám sát vi nhựa trong nước uống. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cảnh báo rằng những hạt siêu nhỏ này - có khả năng đi qua ruột vào máu và các cơ quan - vẫn có thể chưa được kiểm soát đầy đủ trong các hệ thống xử lý hiện tại.

Trong khi đó, việc sử dụng moringa để lọc nước không phải là phát hiện hoàn toàn mới. Loại cây này được cho là đã được người Ai Cập cổ đại sử dụng để khử khuẩn và làm giảm độ đục của nước. Ngoài giá trị lịch sử, moringa còn được đánh giá cao nhờ đặc tính sinh thái: sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt, ít cần nước tưới, có khả năng hấp thụ carbon, phát triển trên đất khô cằn và góp phần hỗ trợ đa dạng sinh học.

Chính vì vậy, moringa được xem là một trong những loại cây đa công dụng nhất, từ hỗ trợ điều trị suy dinh dưỡng, bệnh lý, đến ứng dụng trong mỹ phẩm chống lão hóa và xử lý nước, do đó được gọi là “cây kỳ diệu”.

 TRIỂN VỌNG GIẢI PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THEO HƯỚNG XANH HƠN, GIẢM PHỤ THUỘC VÀO HÓA CHẤT

Về cơ chế xử lý, nghiên cứu cho thấy cả phèn nhôm và chiết xuất từ hạt moringa đều hoạt động bằng cách trung hòa điện tích âm của các hạt vi nhựa. Khi điện tích bị vô hiệu hóa, các hạt không còn đẩy nhau mà kết dính lại thành các cụm lớn hơn gọi là “bông cặn” (flocs), sau đó dễ dàng bị giữ lại bởi bộ lọc cát.

Kết quả thực nghiệm cho thấy cả hai phương pháp đều loại bỏ hơn 98% hạt vi nhựa PVC trong nước. Đáng chú ý, moringa cho thấy độ ổn định cao hơn khi hoạt động trong nhiều mức độ pH khác nhau, một yếu tố quan trọng trong ứng dụng thực tế tại các nhà máy xử lý nước.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng moringa có thể hoạt động hiệu quả trong mô hình lọc trực tiếp (in-line filtration), tương đương với phương pháp lọc truyền thống. Điều này mở ra khả năng loại bỏ bước keo tụ (flocculation) - vốn là công đoạn tốn chi phí và năng lượng trong quy trình xử lý nước hiện nay.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng lưu ý một số hạn chế cần tiếp tục đánh giá. Trong đó, đáng chú ý là hiện tượng rò rỉ carbon hữu cơ hòa tan trong quá trình xử lý, có thể ảnh hưởng đến các công đoạn xử lý nước phía sau. Bên cạnh đó, hiệu quả của moringa ở quy mô công nghiệp vẫn cần được kiểm chứng thêm trước khi triển khai rộng rãi.

Hiện nay, các quốc gia châu Âu chủ yếu vẫn sử dụng phèn nhôm trong xử lý vi nhựa. Dù hiệu quả cao, alum có thể gây ra một số rủi ro môi trường, bao gồm tăng nồng độ nhôm trong nước - yếu tố được cho là có liên quan đến các rối loạn thần kinh như Alzheimer.

Ngoài ra, quá trình keo tụ bằng alum tạo ra lượng bùn thải lớn, khó xử lý và thường phải đưa đến bãi chôn lấp, nơi có nguy cơ rò rỉ độc tố vào đất và nguồn nước. Về mặt sản xuất, phèn nhôm cũng bị đánh giá là gây tác động môi trường đáng kể do khai thác bauxite tại các khu vực nhiệt đới như Australia, Brazil, Guinea, Guyana và Jamaica, kéo theo nguy cơ phá rừng, mất sinh cảnh và phát thải khí nhà kính trong quá trình tinh luyện.

Trong bối cảnh đó, moringa được xem là một giải pháp thay thế tiềm năng, góp phần định hình mô hình xử lý nước theo hướng xanh hơn, giảm phụ thuộc vào hóa chất, đồng thời nâng cao tính bền vững cho các hệ thống cấp nước trong tương lai.

Những thực phẩm nào chứa nhiều hạt vi nhựa nhất?

Báo động: Hạt vi nhựa xâm nhập vào cơ thể từ khắp mọi nơi

Có khoảng 1.500 hạt vi nhựa trong ly cà phê mang đi

Hà Nội: Phát triển chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, đáp ứng các quy định EUDR

Hà Nội: Phát triển chuỗi cung ứng lâm sản bền vững, đáp ứng các quy định EUDR

Chủ động thích ứng với các quy định của Liên minh Châu Âu về chống mất rừng và suy thoái rừng; đảm bảo các sản phẩm gỗ và lâm sản được sản xuất, chế biến, kinh doanh trên địa bàn Hà Nội có nguồn gỗ hợp pháp, xuất xứ rõ ràng, minh bạch và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu 100% cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn ký cam kết sử dụng nguồn gốc hợp pháp...

Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững

Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững

Trong bối cảnh áp lực khai thác tài nguyên, suy thoái môi trường và rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng, các khu bảo tồn biển ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một công cụ bảo tồn, mà còn là một thiết chế quản trị quan trọng để duy trì chức năng sinh thái, hỗ trợ quản lý nghề cá bền vững và bảo vệ nền tảng tự nhiên cho phát triển dài hạn...

Năng lượng xanh và nông, lâm nghiệp chiếm 90% dư nợ tín dụng xanh

Năng lượng xanh và nông, lâm nghiệp chiếm 90% dư nợ tín dụng xanh

7 lĩnh vực theo quy định tiêu chí môi trường và xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh chiếm trên 90% tổng dư nợ các lĩnh vực xanh...

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành trung tâm chuyển đổi xanh khu vực Đông Nam Á

Chuyển đổi năng lượng xanh không chỉ là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để Việt Nam duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng tầm cạnh tranh trong kỷ nguyên mới…

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp, điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý đất lúa

Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng làm rõ hàng loạt vấn đề đại biểu quan tâm, từ cắt giảm thủ tục hành chính, tái cơ cấu nông nghiệp đến điều chỉnh quy hoạch khoáng sản và quản lý, sử dụng đất lúa.

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

