Xả đột biến cổ phiếu dầu khí, cao su, sắc đỏ loang rộng
Kim Phong
19/05/2026, 15:36
Sức ép gia tăng bất ngờ ở nhóm cổ phiếu dầu khí và các mã “neo” với giá dầu. GAS, BSR, PLX, GVR, PVD… đồng loạt giảm sàn. Nếu không có VIC, VHM hồi lên và VCB trụ giá tốt thì VN-Index đã “thảm”. Tuy vậy số cổ phiếu giảm nhiều gấp 2,5 lần số tăng cũng cho thấy thiệt hại không nhỏ.
VN-Index đóng cửa giảm 0,78% tương đương -15,01 điểm. Mức giảm
này là khá nhẹ nếu nhìn từ độ rộng tiêu cực với 90 mã tăng/223 mã giảm, trong đó
122 mã giảm quá 1%.
Nhóm cổ phiếu dầu khí suy yếu rất nhanh ngay khi bước vào
phiên chiều. GAS chốt phiên sáng còn tăng 0,43%, thị trường vừa mở cửa đã xuất
hiện lượng bán rất lớn. Giá lao dốc liên tục không có bất kỳ nhịp hồi nào và đến
1h55 đã chạm tới mức sàn. Dù được bắt đáy vài phút sau đó nhưng đóng cửa trụ dầu
khí này vẫn giảm hết biên độ.
BSR thậm chí còn bị xả lớn hơn, chỉ hơn 30 phút đầu tiên của
phiên chiều giá đã rơi xuống mức sàn. PLX tương tự GAS, đến 2h15 cũng kịch đà
rơi và không thể giảm thêm nữa.
Thanh khoản của 3 mã dầu khí lớn nhất này rất cao, BSR giao
dịch gấp 2,3 lần phiên sáng, GAS gấp 3,9 lần và PLX gấp 2,3 lần. Chỉ riêng phiên
chiều, bên bán đã rút về gần 1.545 tỷ đồng ở 3 cổ phiếu này. Tính chung cả ngày,
giao dịch ở 3 cổ phiếu lên tới 2.145 tỷ đồng.
Dĩ nhiên các cổ phiếu dầu khí còn lại cũng không tránh khỏi ảnh
hưởng lan truyền. PVD, PVT đồng loạt giảm sàn theo. PVS giảm 5,88%, PVC giảm
6,55%, OIL giảm 6,02%, PVB giảm 2,73%... Các cổ phiếu liên quan đến giá dầu như
hóa chất, cao su cũng vậy: PHR, GVR, HRC giảm sàn, DPR giảm 6,67%, DCM giảm
5,56%, DPM giảm 4,26%...
Cổ phiếu dầu khí cũng tạm coi là trụ trong những phiên gần đây
và lực đỡ đối với chỉ số đã mất hẳn trong buổi chiều. Ngân hàng nhiều mã cũng
lao dốc theo: BID giảm riêng chiều nay tới 3,07% so với mức chốt buổi sáng, đóng
cửa dưới tham chiếu 2,32%. CTG giảm 1,51%, đảo chiều thành giảm 1,38% so với
tham chiếu. TCB bốc hơi thêm 1,06%, giảm tổng cộng 2,1%, VPB giảm 2,55%...
Toàn nhóm ngân hàng chỉ có VCB làm trụ. Mã này đóng cửa tăng
1,9% so với tham chiếu nhưng cũng là nhờ nỗ lực hồi lại ít phút cuối. Lúc 2h15
VCB giảm 0,95%. MSB cũng khá đặc biệt, chiều nay tăng tốt và đóng cửa vượt tham
chiếu 3,96%. Toàn nhóm có 7/27 mã còn xanh nhưng tới 10 mã giảm quá 1%.
Với nhóm Vin, VHM phục hồi khá tốt ngược hướng với cổ phiếu
dầu khí. Lúc 2h trụ này lên cao nhất, tăng 3,64% so với tham chiếu trước khi lùi
lại. Đóng cửa VHM còn tăng 1,95%, tương đương phục hồi mạnh 2,01% so với mức chốt
buổi sáng. VIC cũng lên giá khoảng 1,17% và đóng cửa chớm qua tham chiếu, tăng
0,04%. VPL chốt tăng 1,22%, VRE tăng 1,21%. Như vậy nhóm Vin đã quay lại nâng đỡ
điểm số, dù chỉ đem về 3,5 điểm chủ yếu nhờ VHM và VPL. Mức điểm này chỉ đủ bù
cho GAS giảm sàn.
Thực ra còn nguyên nhân khác khiến VN-Index giảm hơn 15 điểm
là do không còn trụ nào khác hỗ trợ. Rổ VN30 chỉ có 8 mã tăng/21 mã giảm, chỉ số
đại diện giảm 0,92%. Độ rộng tổng thể sàn HoSE rất kém với 90 mã tăng/223 mã giảm
trong khi phiên sáng vẫn còn 129 mã tăng/166 mã giảm.
Đặc biệt, số giảm sâu quá 1% đã tăng vọt lên 122 cổ phiếu (phiên
sáng có 71 mã). Nhóm yếu nhất này chiếm 45,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE,
trái ngược hoàn toàn so với phiên sáng. Nói cách khác, mặt bằng giá cổ phiếu
chiều nay bị hạ thấp trên diện rộng, không chỉ xả riêng các mã dầu khí. Thanh
khoản HoSE buổi chiều cũng tăng 41% so với phiên sáng, xác nhận sự chủ động của
bên bán.
Ngoài các mã dầu khí, ngân hàng, rất nhiều cổ phiếu khác cũng
xuất hiện áp lực bán lớn: SSI giảm 1,24%, NVL giảm 2,62%, CII giảm 1,32%, POW
giảm 2,1%, DIG giảm 1,35%, TCH giảm 1,5%, HAH giảm 3,31%... Các cổ phiếu này đều
thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Ở phía tăng, giao dịch tập trung vào khoảng 15 cổ phiếu hàng
đầu, những mã tăng từ 1% trở lên với thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng. Toàn sàn HoSE
có 42 cổ phiếu tăng ngưỡng này nhưng phần còn lại đều giao dịch rất nhỏ. GEX tăng
3,43%, VIX tăng 1,32%, VND tăng 1,8%, HCM tăng 1,35%, PDR tăng 1,81%, PC1 tăng
6,8%, GEE tăng 1,25%, VTP tăng 5,13%, CTR tăng 6,99% là những cổ phiếu nổi bật.
VN-Index đóng cửa hôm nay vẫn duy trì trên mức 1900 điểm, đạt
1912,93 điểm. Tuy nhiên đây là kết quả không tốt nếu nhìn từ trạng thái giằng
co suốt cả tuần trước đến nay. Vấn đề còn lại là nhóm Vin có đủ sức phục hồi
khi ngân hàng, dầu khí bắt đầu có tín hiệu “loạng choạng”.
Mối lo tài khóa khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản cao chưa từng thấy
Đà tăng mạnh gần đây của lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật không nằm ngoài xu hướng của thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu...
Đợt bán ở cổ phiếu dầu khí và các mã liên quan dữ dội hơn bình thường, đẩy nhiều mã xuống tới mức sàn. Đó là kết quả của hoạt động đầu cơ, lệnh vào lệnh ra đều rất dứt khoát. Mất nhóm trụ này, VNI sẽ gặp khó khăn lớn vì không rõ nhóm Vin sẽ "gồng" được đến đâu.
Các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế tin rằng lãi suất vay thế chấp nhà sẽ tiếp tục tăng nếu giao thông qua eo biển Hormuz còn gián đoạn...
Đà đi lên của VN-Index đang mất dần động lực khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng và dầu khí gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Trạng thái lình xình chung cũng xuất hiện khi tới hai phần ba số cổ phiếu có giao dịch sáng nay dao động trong biên độ rất hẹp.
Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn đang là nguồn áp lực "vùi dập" cổ phiếu công nghệ...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: