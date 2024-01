Chấm dứt thu phí BOT hơn 1 năm, Quốc lộ 51 xuống cấp trầm trọng do chậm bảo dưỡng

Bộ Giao thông vận tải vừa nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Công ty BVEC không chịu bàn giao tài sản để thiết lập sở hữu nhà nước đối với tài sản dự án BOT Quốc lộ 51.

"Tuyến Quốc lộ 51 hiện xuống cấp nghiêm trọng, nhiều vết nứt, lồi lõm trên mặt đường đã xuất hiện trên toàn tuyến. Khi trời mưa to nhiều đoạn tuyến ngập nước nghiêm trọng. Hiện nay, Công ty BVEC không duy tu, khắc phục nên tình trạng xuống cấp, ùn ứ và quá tải càng nghiêm trọng hơn", cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh.

Trước những bất cập nêu trên, cử tri tiếp tục kiến nghị Bộ Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, sớm có phương án cụ thể để duy tu sửa chữa, nâng cấp thảm nhựa và khắc phục ngập nước trên Quốc lộ 51 nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, sớm có giải pháp quyết liệt yêu cầu Công ty BVEC thanh lý hợp đồng, kịp thời bàn giao tài sản dự án để thiết lập sở hữu toàn dân.

Hồi đáp kiến nghị cử tri, Bộ Giao thông vận tải cho biết dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600, trên địa phận tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án không thu phí từ ngày 13/01/2023 do lưu lượng phương tiện vượt nhiều lần so với dự tính ban đầu, số thu phí hoàn vốn thực tế lớn hơn tính toán nên chấm dứt hợp đồng trước hạn.

Dự án được Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam ký với Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại hợp đồng số 21/2009/HĐ.BOT-QL51 ngày 12/11/2009. Dự án BOT Quốc lộ 51 (đoạn từ Km0+900 đến Km73+600) có chiều dài 72,7 km, đi qua địa phận hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư được duyệt 3.970 tỷ đồng. Dự án đưa vào khai thác từ tháng 4/2013, bảo đảm tiến độ, chất lượng và phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo hợp đồng giữa Cục Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư năm 2009, tổng thời gian thu phí dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 51 là khoảng 20 năm, trong đó, thu phí hoàn vốn khoảng 16 năm, thu phí tạo lợi nhuận 4 năm, tổng cộng đến tận tháng 3/2033.

Điều đáng nói, dự kiến năm 2018, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vận hành, chạy song hành Quốc lộ 51, lưu lượng xe của dự án sẽ phân lưu sang cao tốc khoảng 60%. Tuy nhiên, do cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đi vào hoạt động, dẫn đến lưu lượng xe thực tế trên Quốc lộ 51 cao hơn so với phương án tài chính ban đầu, thời gian thu phí của dự án kết thúc sớm hơn so với hợp đồng đã ký.

Sau nhiều lần không thống nhất việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thông qua đàm phán, ngày 17/11/2023, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi BVEC chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với công tác quản lý, bảo trì dự án.

Tuyến đường này có công suất thiết kế 12.000 lượt xe một ngày đêm. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm đưa vào sử dụng, lưu lượng xe trên tuyến đã tăng khoảng 32.000 lượt xe, dịp cao điểm lên đến 48.000 lượt một ngày đêm.

Bộ Giao thông vận tải cho biết ngày 31/01/2023, doanh nghiệp dự án (BVEC) đã có văn bản số 14/CT-KHKT gửi cơ quan có thẩm quyền với nội dung: “…BVEC sẽ dừng thực hiện và không chịu trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu bảo dưỡng thường xuyên và bảo trì đối với tất cả hạng mục thuộc dự án”.

Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý, bảo quản, sửa chữa công trình Quốc lộ 51 theo quy định.

Cũng theo Bộ Giao thông vận tải, Kế hoạch bảo trì hệ thống đường bộ năm 2024 đã được phê duyệt, trong đó có bố trí kinh phí bảo dưỡng thường xuyên Quốc lộ 51 như nạo, vét cống rãnh; vạch sơn bổ sung… Đồng thời, xử lý điểm đen và sửa chữa đột xuất những vị trí hư hỏng nặng để đảm bảo an toàn giao thông với kinh phí 8,3 tỷ đồng.

"Cục Đường bộ Việt Nam hiện đang hoàn tất các thủ tục để triển khai thi công", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Bộ Giao thông vận tải cho biết thêm ngày 24/11/2023 đã có Quyết định số 1541/QĐ-BGTVT thành lập Tổ rà soát một số nội dung tồn tại của dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức hợp đồng BOT để phối hợp với Bộ Tài chính hoàn tất thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản theo quy định pháp luật về tài sản công tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 5/3/2018 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.